فروشگاه دیجیتالی بازی‌های ویدیویی استیم از رویداد جدیدی با نام «استیم نکست فست» (Steam Next Fest) رونمایی کرده. در این جشنواره برنامه‌های مختلفی برای معرفی بازی‌هایی که در آینده قرار است روی این فروشگاه عرضه شوند در نظر گرفته شده.

می‌توان به جرات گفت که فروشگاه استیم بزرگ‌ترین فروشگاه برای فروش بازی‌های ویدیویی به شکل دیجیتالی است. البته که دامنه‌ی فعالیت‌های این فروشگاه تا حدی بزرگ شده که کار استیم از فروشگاه ساده بودن گذشته و به یک بستر عظیم برای فروش بازی، جامعه‌ی بازی‌کنان و هزار و یک فعالیت دیگر تبدیل شده. فروشگاه استیم همیشه با تخفیفات و جشنواره‌های خود غوغا کرده و این فروشگاه تقریبا در هر ماهی از سال یک رویداد ویژه دارد.

رویداد استیم نکست فست در حقیقت پیش از این نیز با نام استیم گیم فستیوال برگزار شده بود اما حالا مدیران فروشگاه استیم تصمیم گرفته‌اند تا نام این جشنواره را تغییر دهند. برنامه این است که در جشنواره‌ی استیم نکست فست نیم‌نگاهی به بازی‌های آینده‌ی فروشگاه استیم داشته باشیم.

در این جشنواره قرار است دموهای قابل‌بازی مختلفی منتشر شوند. همچنین توسعه‌دهندگان بازی‌ها در این جشنواره استریم‌هایی برای بازی‌های خود خواهند داشت و در این استریم‌ها می‌توان مستقیما با آن‌ها ارتباط برقرار کرد. مشخصا مثل تمامی جشنواره‌های فروشگاه استیم، برخی از بازی‌های این فروشگاه نیز تخفیف خواهند خورد.

البته بد نیست یادآوری کنیم که تمرکز اصلی رویداد استیم نکست فست روی بازی‌های مستقل و کوچک است. سال‌هاست که فروشگاه استیم به یکی از بهترین بستر‌ها برای دیده شدن و رشد توسعه‌دهندگان بازی‌های مستقل تبدیل شده. داشتن یک سکوی پرتاب برای توسعه‌دهندگان تازه‌کار، برای آینده‌ی صنعت بازی‌های ویدیویی بسیار مهم است. در سال‌های گذشته پیشرفت و خودنمایی توسعه‌دهندگان تازه‌کار و کوچک که آینده‌ساز صنعت بازی‌های ویدیویی هستند به خوبی مشخص بوده.

پیشرفت و خلاقیت بازی‌های مستقل به جایی رسیده که می‌توانیم ببینیم چنین بازی‌های کوچکی مانند Hades و Disco Elysium در جشنواره‌های مختلف با افتخار قد علم کرده‌اند و با بازی‌هایی که بودجه‌ی میلیون دلاری دارند رقابت می‌کنند. این موضوع بدون شک ارتباط مستقیمی با پشتیبانی‌ها و بسترسازی‌های فروشگاه استیم دارد و باید بگوییم که محرک بودن این فروشگاه، کمک بزرگی به جلو رفتن صنعت بازی‌های ویدیویی کرده.

رویداد استیم نکست فست ۱۶ ژوئن «۲۶ خرداد» شروع می‌شود و شش روز طول می‌کشد. اگر با تجربه‌های جدید رابطه‌ی خوبی دارید پیشنهاد می‌کنیم به هیچ‌وجه این رویداد را از دست ندهید. قطعا در میان ده‌ها بازی نمایش داده شده در این جشنواره، بسیاری از آن‌ها می‌توانند شما را شگفت‌زده کنند.

