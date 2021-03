فیلم گوست آو سوشیما توسط کارگردان جان ویک ساخته خواهد شد

به نظر می‌رسد که همکاری سونی پیکچرز و پلی‌استیشن پروداکشنز قرار است همچنان ادامه داشته باشد و حتی در آینده پررنگ‌تر شود. شاهد این ادعا، فیلم جدیدی است که بر اساس بازی تحسین شده‌ی Ghost of Tsushima (به فارسی روح سوشیما) ساخته خواهد شد.

علیرغم شکست‌های فراوانی که در اقتباس‌های سینمایی از بازی‌های ویدیویی دیده‌ایم، اما احتمال سودآوری فراوان این آثار باعث شده تا شرکت‌های مختلف همچنان به فکر چنین اقتباس‌هایی باشند. این موضوع شاید برای شرکتی مثل سونی که در هر دو مدیوم به‌صورت مستقیم فعالیت دارد، حتی منطقی‌تر باشد. اکنون سونی پیکچرز و پلی‌استیشن پروداکشنز اعلام کرده‌اند که در حال ساخت فیلمی اقتباسی بر اساس بازی ویدیویی «گوست آو سوشیما» هستند که در ژوئیه‌ی سال گذشته برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است و تا به حال حدود ۶.۵ میلیون نسخه به فروش رسانده است که رقم بسیار خوبی برای یک مجموعه بازی جدید محسوب می‌شود. طبق اعلام رسمی سونی، فیلم اقتباسی این بازی قرار است توسط چاد استاهلسکی (Chad Stahelski) ساخته شود که طرفداران فیلم‌های اکشن او را به‌خوبی با مجموعه‌ فیلم‌های جان ویک می‌شناسند.

معرفی بازی نوروزی؛ Ghost of Tsushima

استاهلسکی، الکس یانگ و جیسون اسپیتز از طریق شرکت ۸۷الون اینترتینمت (۸۷Eleven Entertainment) و اسد قزلباش (Asad Qizilbash) و کارتر سوان از طرف پلی‌استیشن پروداکشنز که عهده‌دار بخش تولید فیلم‌ها و سریال‌های مرتبط با پلی‌استیشن است، با همکاری هم وظیفه‌ی تولید این بازی را بر عهده دارند. البته، توسعه‌دهندگان بازی «روح سوشیما» یعنی استودیو «ساکر پانج پروداکشنز» هم به‌عنوان تهیه‌کننده‌ی اجرایی روی این پروژه نقش دارند. این وظیفه از طریق استودیو ساکر پانج به پیتر کَنگ (Peter Kang) سپرده شده است.

اسد قزلباش، مدیر پلی‌استیشن پروداکشنز، در بیانیه‌ی خود در رابطه با این خبر می‌گوید: «هیجان‌زده هستیم که با همکاری چاد استاهلسکی و شرکت ۸۷الون اینترتینمت قرار است داستان و ماجرای جین ساکایی را به پرده‌ی بزرگ سینما بیاوریم. ما عاشق کار کردن با افراد خلاقی مثل چاد استاهلسکی هستیم که شور و اشتیاق خود را نیز برای بازی‌هایمان نشان داده است و به ما این اطمینان خاطر را داده که می‌توانیم یک اقتباس غنی از این بازی خلق کنیم که بتواند طرفداران این اثر و همین‌طور مخاطبان جدیدی را هیجان‌زده و خشنود کند.»

همچنین، نیت فاکس، کارگردان بازی گوست آو سوشیما، در نوشته‌ای در بلاگ رسمی پلی‌استیشن درباره‌ی این موضوع سخن گفته است. او در بخش‌هایی از بیانیه‌ی خود می‌گوید:

ایده‌ی تبدیل و ترجمه‌ی بازی ما در یک مدیوم جدید بسیار هیجان‌انگیز است. فکر کردن به این موضوع که روزی می‌توانیم در سالن سینما بنشینیم و جین ساکایی را در پرده‌ی بزرگ سینما ببینیم، شگفت‌انگیز است. خوشحالیم که با سونی پیکچرز برای وقوع چنین امری همکاری می‌کنیم و این را می‌دانیم که با حضور کارگردانی مثل چاد استاهلسکی، داستان جین در دستان بسیار خوبی قرار دارد. چاد استاهلسکی با فیلم‌های جان ویک کار ویژه‌ای را انجام داده است و چشم‌انداز و تجربه‌ی او در این سال‌ها می‌تواند منجر به خلق مطلوب‌ترین سکانس‌های اکشن سینمایی شود. علاوه بر این، خوشحالم که بازی گوست آو سوشیما از زمان عرضه‌اش تا به اکنون توانسته بیش از ۶.۵ میلیون نسخه فروش داشته باشد.

نکته‌ی بسیار جالبی که در این زمینه وجود دارد، این است که یکی از اصلی‌ترین منابع الهام بازی Ghost of Tsushima، فیلم‌های معروف سامورایی بوده است. حتی سازندگان بازی به‌وضوح بارها از علاقه‌ی خود به کارهای آکیرا کوروساوا و تأثیرگذاری آثار بزرگ این کارگردان شهیر ژاپنی همچون فیلم «هفت سامورایی» سخن گفته‌اند. حالا تقدیر به‌گونه‌ای رقم خورده که قرار است این اثر به دنیای سینما برود و شاهد فیلم سامورایی «روح سوشیما» باشیم. فیلمی که البته برای قضاوت کردن درباره‌ی آن هنوز نمی‌توانیم سخن خاصی بگوییم چراکه تا عرضه‌ی فیلم مدت‌زمان زیادی باقی‌مانده و هنوز جزییاتی زیادی را از آن نمی‌دانیم. همچنین این را می‌دانیم که قبل از این فیلم، استاهلسکی دوباره در قامت کارگردان برای ساخت فیلم «جان ویک ۴» بازخواهد گشت.

بازی Ghost of Tsushima یکی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های سال ۲۰۲۰ میلادی بود که توانست به‌عنوان یک مجموعه بازی جدید موفقیت‌های بسیاری را در زمینه‌های مختلف کسب کند و نظر منتقدان و به‌ویژه طرفداران را به‌‌شدت جلب کند. اگرچه بازی توسط استودیویی آمریکایی ساخته شده است اما در ژاپن با استقبال فوق‌العاده‌ای همراه شد و حتی توانست تأثیر بسیار مثبتی در شناسایی بیشتر جزیره‌ی سوشیما در سراسر جهان داشته باشد. این امر تا جایی پیش رفت که چندی پیش شهردار جزیره‌ی سوشیما در حکمی، دو کارگردان اصلی بازی را به‌عنوان سفیران افتخاری گردشگری جزیره‌ی سوشیما منصوب کرد.

علاوه بر فیلم اقتباسی «روح سوشیما»، پلی‌استیشن پروداکشنز در گذشته اعلام کرده بود که روی پروژه‌های مختلفی کار می‌کند. تاکنون می‌دانیم که قرار است در سال ۲۰۲۲ فیلم آنچارتد اکران شود و همچنین از ساخت سریال اقتباس‌شده‌ای از بازی «آخرین ما» هم آگاه هستیم؛ اثری که مدتی پیش بازیگران دو نقش اصلی آن هم مشخص شدند. شاید بتوانیم حدس بزنیم که چه آثار دیگری از پلی‌استیشن پتانسیل تبدیل‌شدن به فیلم‌ یا سریال را دارند اما بهتر است صبر کنیم تا ببینم آن‌ها چه چیزی را برای مخاطبان در نظر گرفته‌اند.

