هرچند همه‌ی ما انتظار داشتیم که قسمت جدید مجموعه بازی «مانستر هانتر» یعنی «مانستر هانتر رایز» بتواند همچون قسمت‌های قبلی فروش بسیار بالایی را تجربه کند، اما با این اوصاف هم عملکرد این قسمت بسیار عالی بوده است. به‌تازگی کپکام جزییاتی را از میزان فروش بازی مانستر هانتر رایز روی کنسول نینتندو سوییچ اعلام کرده است.

طبق اعلام رسمی شرکت کپکام، بازی مانستر هانتر رایز توانسته تاکنون بیش از ۴ میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش برساند. این در حالی است که این اثر در تاریخ ۲۶ مارس (۶ فروردین ۱۴۰۰) منتشر شده است و در واقع این آمار در کمتر از یک هفته و حدود ۲ یا ۳ روز ابتدایی عرضه به دست آمده است.

با این حال، همان‌طور که گفته شد، فروش بالای مانستر هانتر رایز اتفاق غیرمنتظره‌ای نبوده است. هرچند این آمار از جهاتی عملکرد فوق‌العاده‌ی قسمت جدید را نشان می‌دهند. در مقایسه، قسمت قبلی این مجموعه یعنی بازی «مانستر هانتر: ورلد» توانست در همین بازه‌ی مشخص در زمان عرضه‌ی خود حدود ۵ میلیون نسخه به فروش برساند. با این وجود، تفاوت مهمی میان این دو قسمت وجود دارد. مانستر هانتر ورلد در زمان عرضه برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ در سراسر جهان و ایکس‌باکس وان در آمریکا و اروپا عرضه شده بود و این در حالی است که مانستر هانتر رایز تا به حال فقط برای کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ منتشر شده است.

از آنجایی که این قسمت فقط با عرضه روی یک کنسول توانسته به فروش ۴ میلیونی در این بازه‌ی کوتاه دست پیدا کند، ارزش عملکرد خود را بالاتر می‌برد. البته، سازندگان وعده داده‌اند که بازی مانستر هانتر رایز در اوایل سال ۲۰۲۲ برای کامپیوترهای شخصی هم عرضه خواهد شد. مشخص است که عرضه‌ی این بازی روی کامپیوترهای شخصی می‌تواند در افزایش فروش آن نقش بسزایی داشته باشد.

در ۳۱ دسامبر سال ۲۰۲۰، کپکام با ارائه‌ی گزارشی اعلام کرد که فروش کلی مجموعه بازی‌های مانستر هانتر به‌صورت کلی بیش از ۶۶ میلیون نسخه بوده است. اکنون که فروش ۴ میلیونی نسخه‌ی جدید هم به این آمار اضافه شده است، می‌توانیم بگوییم فروش سری بازی مانستر هانتر به بیش از ۷۰ میلیون نسخه رسیده است.

نقدها و نمرات Monster Hunter Rise منتشر شد

بازی مانستر هانتر رایز که چند روز پیش برای کنسول نینتندو سوییچ عرضه شد، تاکنون توانسته نظرهای بسیار مثبتی را به خود جلب کند. طبق انتظار، منتقدان هم استقبال بسیار خوبی را از بازی به عمل آوردند. در حال حاضر، میانگین امتیازات بازی از مجموع ۸۰ نقد مختلف در سایت متاکریتیک به عدد ۸۷ رسیده است. جالب اینجاست که ۷۷ از نقدهای بازی مثبت و فقط ۳ تا از آن‌ها متوسط بوده است که نشان از عملکرد عالی این بازی داشته است.

