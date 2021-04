امسال قرار است شاهد عرضه‌ی بازی بتلفیلد ۶ باشیم و این موضوع به طور رسمی از طرف الکترونیک آرتز (EA) تایید شده. با این وجود، اطلاعات رسمی چندان زیادی از این بازی نداریم و اگر دقیق‌تر بخواهیم بگوییم، تقریبا هیچ‌چیزی از این بازی نمی‌دانیم. حالا شایعات جدیدی از بازی بتلفیلد ۶ منتشر شده‌اند که اطلاعات جالبی در مورد این بازی به ما می‌دهند.

بازی بتلفیلد بعدی پروژه‌ی فعلی شرکت الکترونیک آرتز است و به گفته‌ی این شرکت، امسال عرضه خواهد شد. چند سالی از تاریک‌ترین دوران شرکت الکترونیک آرتز می‌گذرد. از همان دوره‌ای صحبت می‌کنیم که این شرکت به شکل وحشتناکی به دنبال از آب کره گرفتن بود و این موضوع الکترونیک آرتز را به یکی از بدنام‌ترین شرکت‌های تاریخ صنعت بازی‌های ویدیویی تبدیل کرده بود. چند سالی از آن دوره می‌گذرد و شرکت الکترونیک آرتز بعد از حرکت مثبت مانند حذف لوت باکس از بازی استار وارز بتل‌فرانت ۲ کمی به راه راست بازگشته. بتلفیلد بعدی اثری است که می‌تواند روی آوازه‌ی شرکت الکترونیک آرتز نزد بازی‌کنان تاثیر عظیمی بگذارد و نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

توسعه‌ی بتلفیلد بعدی بدون هیچ سر و صدایی در حال انجام است و چیزی خاصی از آن نمی‌دانیم. شرکت الکترونیک آرتز حتی یک اسکرین شات از خود بازی به ما نشان نداده. مشخص است زمانی که اطلاعات رسمی از یک بازی کم‌یاب می‌شوند شایعات مختلفی در مورد آن بازی دست به دست خواهند شد. جدیدترین شایعات در مورد بازی بعدی بتلفیلد اطلاعاتی بسیار کلی از این بازی به ما می‌دهند. انگار که حتی در شایعات نیز نمی‌توانیم از جزییات این بازی خبردار شویم. البته که مثل همیشه نباید به طور کامل به این شایعات دل بست و پیشنهاد می‌کنیم تمام این اطلاعات را به عنوان پیش‌آمد‌هایی احتمالی بپذیرید.

بر اساس این شایعات، اسم بازی بتلفیلد بعدی بدون هیچ پسوند، پیشوند و عددی، فقط «بتلفیلد» خواهد بود. اگر این موضوع واقعی شود نام‌گذاری بازی‌های این سری به اوج مسخرگی می‌رسد و بازی‌های بتلفیلد ۱ و بتلفیلد دو بازی جدا خواهند بود که هیچ‌کدام از آن‌ها بازی اول این سری نیستند.

پیش از این هم بحث‌های فراوانی در مورد نزدیک بودن خط‌زمانی بازی بتلفیلد بعدی به زمان مدرن وجود داشت. این شایعات ادعا می‌کنند که این بازی در دوره‌ای حدود ده سال بعد از زمان حال جریان خواهد داشت. در این بازی تسلیحات نظامی و وسایل نقلیه‌ای که کمی بهتر از تکنولوژی‌های امروزی هستند را خواهیم داشت.

به طور کلی می‌توانیم بگوییم که بازی بتلفیلد بعدی از نظر زمانی شبیه به بازی کال آو دیوتی بلک آپس ۲ که در سال ۲۰۲۵ جریان دارد ساخته شده. با توجه به این توصیف، بازی بتلفیلد بعدی پر از ربات‌های نظامی، پهباد‌ها، جت‌ها، هلیکوپترها و تانک‌های پیشرفته خواهد بود.

شایعات جدید به ما می‌گویند که بخش داستانی بازی بتلفیلد بعدی در مقایسه با دیگر بازی‌های این مجموعه انقلابی خواهد بود. این بخش داستانی روی بازی‌کن و نیرو‌های او تمرکز فراوانی دارد. در این بازی امکان انتخاب تیم جنگی و پشتیبانی از ابرقدرت دلخواه وجود دارد. البته در بازی بتلفیلد بعدی صرفا انتخاب «متفقین یا متحدین» مطرح نیست و می‌توان مسیرهای جدیدی را انتخاب کرد. هر دو کشور آمریکا و روسیه نیازمند کمک بازی‌کن هستند و به بازی‌کن پیشنهاد همکاری می‌دهند. بازی‌کن هم می‌تواند پیشنهاد‌ها را بپذیرد و نیرو‌های خود را در اختیار طرفین جنگ قرار دهد. علاوه بر این موضوع، به نظر می‌رسد که بخش داستانی بازی بتلفیلد امسال یک تجربه‌ی همکاری است.

همه می‌دانیم که اصلی‌ترین بخش بازی‌های بتلفیلد، بخش چند نفره است و بر اساس این شایعات بخش چندنفره‌ی بازی بتلفیلد جدید نسخه‌ای دیوانه‌وارتر از بخش چندنفره‌ی بازی‌های بتلفیلد ۳ و ۴ خواهد بود. در کنار این بخش چندنفره، یک بخش بتل‌رویال نیز در این بازی وجود خواهد داشت. این بخش به طول کامل از بخش بتل رویال بازی بتلفیلد ۵ که فایراستورم نام دارد، جدا است.

در بخش بتل رویال بازی بتلفیلد بعدی می‌توان از بین چهار نوع مختلف سرباز، یکی را انتخاب کرد. این سربازها ابزار‌های خاصی ندارند و تفاوت آن‌ها در قابلیت‌های مختلف‌شان است. این قابلیت‌ها به Perkهای بازی کال آو دیوتی شبیه هستند. برای مثال سرباز‌های دیده‌بان ممکن است بی‌صدا حرکت کنند یا این که سرباز‌های مهاجم بتوانند برای مدت زمان طولانی‌تری بدوند.

شایعات منتشر شده در مورد بازی جدید بتلفیلد اشاره می‌کنند که تریلر اول این بازی خود بازی را نشان نخواهد داد. در این تریلر هیچ خبری از گیم‌پلی یا بخش چند نفره‌ی این بازی نیست. انتظار می‌رود که تریلر رونمایی بازی بتلفیلد بعدی در ماه می «اردیبهشت» امسال منتشر شود. همان‌طور که گفتیم بر اساس برنامه‌های شرکت الکترونیک آرتز، بازی بتلفیلد بعدی همین امسال منتشر می‌شود و می‌توان گفت زمانی که برای انتشار تریلر اول بازی در نظر گرفته شده معقول است.

منبع: Tom Henderson

*نکته: تصویر عنوان این مطلب مربوط به بازی بتلفیلد ۴ است.

The post شایعات از بزرگی بتلفیلد امسال می‌گویند؛ بازگشت به جنگ‌های مدرن appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala