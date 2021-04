کارگردان سابق Ghostwire Tokyo استودیوی جدیدی تأسیس کرد

کارگردان بازی Ghostwire Tokyo را در مراسم E3 سال ۲۰۱۹ به خاطر دارید؟ «ایکومی ناکامورا» بیش از یک سال است که از استودیو تانگو گیم‌ورکس (Tango Gameworks) جدا شده است، بعد از مدتی استراحت، او بالاخره آینده‌ی کاری جدید خود را مشخص کرد. ناکامورا به‌تازگی اعلام کرده که استودیو بازی‌سازی مستقل و کوچکی را تأسیس کرده است.

در جریان مستند کوتاهی در کانال یوتیوبی Cutscenes، ناکامورا از دلایل تصمیم خود برای ترک استودیو تانگو گیم‌ورکس پس از ۹ سال حضور در آنجا پرده‌برداری و همچنین جاه‌طلبی‌های خود را برای استودیو جدیدش بیان کرده است.

کارگردان بازی GhostWire: Tokyo استودیو سازنده را ترک کرد

در این ویدیو مستند کوتاه، ایکومی ناکامورا از خرابه‌هایی در مناطق متروک شهری بازدید می‌کند و به تصویربرداری از آن‌ها مشغول می‌شود. او از ویرانه‌ی متروک‌شده‌ای بازدید می‌کند که قبل از نابودی‌اش در ۳۰ سال پیش، یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه بوده است. این بازی‌ساز ژاپنی درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «من واقعاً از افسانه‌های شهری و هر چیزی که به‌گونه‌ای مرموز باشد، خوشم می‌آید. از علم برای حل رمز و رازها استفاده کنید.»

ناکامورا همچنین در این ویدیو خاطرات اولین تجربه‌ی خود از بازی‌‌های ویدیویی را بازگو می‌کند. او اشاره می‌کند که در دوره‌ی تحصیل در مدرسه ابتدایی بعد از بازی کردن بازی‌های رزیدنت اویل، فاینال فانتزی ۷ و دویل می کرای روی کنسول پلی‌استیشن ۱ برای ورود به صنعت بازی‌های ویدیویی مشتاق شده و بسیار تحت تأثیر آن‌ها بازی‌ها قرار گرفته است.

او اکنون حدود ۱۶ سال است که در صنعت بازی‌های ویدیویی فعالیت می‌کند و ابتدا به‌عنوان آرتیست کپکام روی اثری مثل Okami کار کرده است و پس از آن هم کار خود را در استودیو پلاتینیم گیمز روی بازی‌هایی مثل بایونتا و بازی کنسل‌شده‌ی اسکیل‌باند ادامه داده است.

با این حال، او تقریباً به مدت یک دهه‌ در استودیو تانگو گیم‌ورکس فعالیت کرده است؛ استودیویی که در سال ۲۰۱۰ توسط شینجی میکامی، خالق مجموعه بازی رزیدنت اویل، تأسیس شد. در طول این دوران، او روی ساخت بازی‌های اویل ویتین ۱ (The Evil Within) و دنباله‌اش اویل ویتین ۲ (The Evil Within 2) و همچنین بازی گوست‌وایر توکیو (Ghostwire Tokyo) نقش مهمی داشته است.

اگر کنفرانس بتسدا در E3 سال ۲۰۱۹ را به یاد داشته باشید، محال است که آمدن ایکومی ناکامورا روی سن و سخنرانی کوتاه او را از خاطر برده باشید. با آن حضور کوتاه، عجیب و بامزه شهرت او به‌یک‌باره افزایش یافت و نقش مهم او را در این استودیو متوجه شدیم. با این وجود، او سه ماه بعد از آن کنفرانس تصمیم به ترک استودیو تانگو گرفت. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «رسیدن به آن نقطه همچون شیرجه‌ای عمیق به زیر آب بود. من برای مدتی بیمار بودم.»

ناکامورا در ادامه‌ این مستند به خاطر می‌آورد که چگونه بعضی از بازی‌سازان ارشد او در کپکام در آن زمان به خاطر فشار کاری زیر میز می‌خوابیدند تا بازی بسازند. او می‌گوید که آن‌ها در آن زمان بسیار شور و اشتیاق داشتند. هرچند او می‌گوید که چنین فشار سختی در تانگو وجود نداشت اما با این حال فشار زندگی کاری او در استودیو تانگو بر سلامتی او تأثیر منفی گذاشته بود. ناکامورا بیان می‌کند: «اگر صحت و سلامتی خود را نداشته باشید، شما نمی‌توانید بازی بسازید. رفته‌رفته متوجه شدم که راهی وجود ندارد که بتوانم در حال ساخت بازی، احساس و حال عمومی بهتری داشته باشم. به همین خاطر قبل از این که دیرتر شود، تصمیم گرفتم از استودیو خارج شوم. اگرچه رها کردن گوست‌وایر توکیو تصمیم بسیار سختی بود چراکه من هنوز آن را به‌عنوان فرزند خود به یاد می‌آورم اما در صوت عدم سلامتی خود، پروژه معنایی نداشت.»

نکته‌ی جالب این است که ناکامورا اشاره می‌کند که پس از اینکه خبر ترک کردن استودیو تانگو را اعلام کرد، حدود ۲۰۰۰ پیام در لینکدین (LinkedIn) به او رسید. پیام‌هایی که شامل حمایت‌ها، پیشنهادهای شغلی و دعوت به بازدید استودیوهای بازی‌سازی بوده است. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «این برای من فرصتی بود که بتوانم سفر کنم و درباره‌ی اینکه چه چیزی موجب خلق یک محیط کاری خوب می‌شود، بیاموزم. تصمیم گرفتم که از تجربیاتم در این سفر برای باز کردن استودیو کوچک خودم و بازی جدیدی که قرار است در آن خلق کنیم، استفاده کنم.»

اگر به خاطر داشته باشید، در همان برهه ناکامورا از بعضی از استودیوهای مطرح از جمله سونی سانتا مونیکا و پلاتینیوم گیمز بازدید کرد.

ایکومی ناکامورا همچنین به‌عنوان کارگردان اصلی بازی فعالیت خواهد کرد اما در سخنانش اعلام کرده که نسبت به قبل قصد دارد مسئولیت‌های بیشتری را به دیگر توسعه‌دهندگان استودیو واگذار کند. او همچنین بیان کرده که دوست دارد افراد خارجی را نیز استخدام کند چراکه کار با آن‌ها و فراگیری فرهنگ‌های جدید مهیج و تحریک‌کننده‌ است. او می‌گوید: «البته، زبان یک محدودیتی در این زمینه ایجاد می‌کند اما حتی برای افرادی مثل من که نمی‌توانند به‌خوبی انگلیسی صحبت کنند، دوست دارم با افرادی که کنجکاوی دارند، صحبت کنم تا همدیگر را درک کنیم و از هم بیاموزیم. اگر بتوانم برای ساخت بازی جدید چنین همکاری‌هایی را در این گروه ایجاد کنم، احساس می‌کنم که قادر خواهیم بود چیزهای تازه‌ای را به بازیکنان ارائه دهیم.»

هدف دیگر او دستیابی به برابری جنسیتی در استودیو و ساختارش است. در نهایت، او در مورد محصولات آینده این استودیو جدید می‌گوید: «بسیاری از بازیکنان من را به‌عنوان فردی می‌شناسند که کاملاً به آثار ترسناک و عجیب‌وغریب علاقه دارد. از جنبه‌هایی این قضیه درست است اما یکی از چیزهایی که من به دنبال آن هستم، این است که از ساخت بازی‌های کاملاً جدی دست بکشم. اگر بخواهم خودم را با یک شخصیت از شخصیت‌های مارول مقایسه کنم، ددپول را انتخاب می‌کنم که از انتقام‌جویان (اونجرز) کنار گذاشته‌ شده است. می‌خواهم اثری پر از شوخی‌های تاریک بسازم. کاش می‌توانستم بیشتر از این به شما بگویم.»

