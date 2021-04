شرکت اسکوئر انیکس نسخه‌ی جدید بازی موبایلی تک‌تیراندازی هیتمن را با نام هیتمن اسنایپر اساسینز معرفی کرده. این بازی شبیه به دیگر بازی‌های تک‌تیراندازی سری هیتمن است و در سال جاری برای اندروید و آی‌او‌اس منتشر خواهد شد.

اسم هیتمن با مخفی‌کاری و قتل در روز روشن گره خورده. با وجود این که بازی‌های هیتمن را عموما با مخفی‌کاری آزادانه می‌شناسیم اما در کنار بازی‌های اصلی این سری، یک مجموعه‌ی کوچک فرعی شکل گرفته که بر اساس تک‌تیراندازی و بیش‌تر برای تبلیغ بازی‌های اصلی ساخته شده‌اند. پیش از این، یک بازی هیتمن تک‌تیراندازی برای گوشی‌های هوشمند معرفی شده بود و حالا شرکت اسکوئر انیکس اعلام کرده که می‌خواهد دنباله‌ی آن بازی را منتشر کند.

استودیوی سازنده‌ی هیتمن مستقل شد

البته قسمت عجیب ماجرا این‌جاست که این بازی توسط تیم اسکوئر انیکس ساخته شده. چند سال پیش بود که سازندگان اصلی سری بازی‌های هیتمن، یعنی استودیوی IO Interactive به دلایل مالی از سمت شرکت اسکوئر انیکس طرد شدند. البته به دلیل این که امتیاز بازی‌های هیتمن از نظر قانونی در دست استودیوی IO Interactive است ساخت سری بازی‌های هیتمن ادامه پیدا کرد و اتفاقا جدیدترین بازی این سری به عقیده‌ی بسیاری از طرفداران، بهترین بازی کل سری است. این که بعد از جدایی این دو شرکت و در حالی که IO Interactive مالک نام هیتمن است، اسکوئر انیکس هنوز هم هیتمن می‌سازد جالب است.

ظاهرا میان دو شرکت نوعی تفاهم سر حق ساخت بازی موبایلی برقرار شده. تا حدی که استودیوی IO Interactive در صفحه‌ی توییتر خود باحال‌بازی درآورده و بازی هیتمن موبایلی را تبلیغ کرده. این استودیو در توییت خود حتی تیم اسکوئر انیکس مونترال را که سازنده‌ی این بازی موبایلی هستند «دوستان ما» خطاب کرده.

البته به دنبال توییت قبلی، توییت دیگری از سمت IO Interactive منتشر شده. در این توییت اطلاعات بیش‌تری آمده و بیان شده که این استودیو صد درصد مستقل است و هنوز هم بازی هیتمن از نظر حقوقی به طور کامل متعلق به این استودیو است. در ادامه‌ی این توییت آمده که داستان این بازی موبایلی کاملا از سه‌گانه‌ی جدید هیتمن جدا است. همچنین تیم IO Interactive توسعه‌دهندگان این بازی را در ساخت بازی راهنمایی کرده‌اند تا وقایع این بازی به درستی در دنیای هیتمن بگنجند.

در بازی هیتمن اسنایپر اساسینز مانند بسیاری از بازی‌های موبایلی امروزی تمرکز بالایی روی بخش آنلاین وجود دارد. این بازی ظاهرا بخش رقابتی و همچنین بخش همکاری دارد. در این بازی شخصیت‌های استون و نایت که در بازی هیتمن ۲: اسنایپر اساسین بودند را می‌توان کنترل کرد. بازی اسنایپر اساسین (به مفرد بودن اساسین توجه کنید) یک بازی جدا از اسنایپر اساسینز و مرتبط با هیتمن ۲ است. البته این بازی موبایلی چیزی بیش‌تر از یک بازی تک‌تیراندازی ساده است و به بازی‌کنان تا حدی آزادی عمل در تعامل با محیط را می‌دهد.

بازی هیتمن اسنایپر اساسینز قرار است در همین سال جاری برای اندروید و آی‌او‌اس منتشر شود. این بازی یک نسخه‌ی دسترسی زودهنگام نیز روی فروشگاه گوگل پلی دارد.

