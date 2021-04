سازندگان بازی Back 4 Blood به همراه یک پیام عذرخواهی اعلام کرده‌اند که این بازی در تیر منتشر نخواهد شد و با سه ماه تاخیر، مهرماه امسال عرضه می‌شود. بر اساس برنامه‌ی جدید سازندگان این بازی، بازی Back 4 Blood روز ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) منتشر خواهد شد و تابستان امسال به جای خود بازی، یک نسخه‌ی آزمایشی عمومی خواهیم داشت.

بازی Back 4 Blood از هر نظر دنباله‌ی بازی‌های Left 4 Dead است. به دلیل این که از نظر حقوقی اسم Left 4 Dead از دارایی‌های استودیوی Turtle Rock به شمار نمی‌رود، این استودیو توان استفاده از اسم بازی خود را ندارد و مجبور شده تا تحت نامی جدید بازی خود را عرضه کند. جدا از نام‌گذاری همه‌چیز بازی Back 4 Blood شبیه به بازی‌های Left 4 Dead است و قرار است بعد از سال‌ها صبر، دنباله‌ای لایق برای سری بازی‌های Left 4 Dead را با همان گیم‌پلی معرکه داشته باشیم.

پیش از این قرار بود که بازی Back 4 Blood روز اول تیر منتشر شود اما متوجه شدیم که تاریخ عرضه‌ی این بازی عقب افتاده. حالا باید سه ماه دیرتر منتظر این بازی باشیم. دلیل این موضوع نیز کاملا مشخص است و نه‌تنها روند توسعه‌ی این بازی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه زندگی همه‌ی ما را نیز مختل کرده. توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی تحت شرایط قرنطینه اصلا راحت نیست و این موضوع برنامه‌ی عرضه‌ی بازی Back 4 Blood را خراب کرده.

تهیه‌کننده‌ی این بازی، شرکت وارنر براز نامه‌ای در رابطه با تاخیر این بازی منتشر کرده.

استودیوی Turtle Rock تمام انرژی خود را روی این گذاشته تا بازی Back 4 Blood بهترین چیزی باشد که در زمان عرضه‌اش می‌توانیم داشته باشیم اما برای تحقق این موضوع به زمانی بیش‌تری نیاز است. به همین بازی Back 4 Blood در تاریخ ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) منتشر خواهد شد. ما از صبر و پشتیبانی جامعه‌ی طرفداران بازی Back 4 Blood ممنونیم و هیجان‌زده‌ایم تا اعلام کنیم که بازی Back 4 Blood تابستان یک نسخه‌ی آزمایشی عمومی خواهد داشت.

بازی Back 4 Blood قرار است روز ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی از طریق استیم و فروشگاه اپیک گیمز عرضه شود. این بازی تابستان امسال یک نسخه‌ی آزمایشی خواهد داشت که شرکت در آن برای عموم طرفداران آزاد است.

