۱۰ بازی ترسناک داستان محور برتر

بسیاری معتقدند رمان‌های تعاملی، یا به عبارتی «ویژوال ناول» (Visual Novel)، آن هم در سبک ترسناک و ژاپنی‌اش، ترکیبی ناشیانه از کتاب‌ها و بازی‌های ویدئویی هستند و هیچ هویتی برای خود ندارند. به باور آن‌ها این بازی‌ها ادغامی از تصاویر ترسناک و هیجان‌انگیز بدون فکر و ایده‌ی منطقی و به دور از انسانیت هستند که تنها برای سرگرم شدن قشری از نوجوانان ساخته شده‌اند. اگر شما هم از این گونه پیش‌داوری‌ها در مورد این سبک از بازی‌های ویدئویی شنیده‌اید، باید بگوییم که اهمیتی به این حرف‌ها ندهید. حقیقت این است که نمونه‌های بسیار خوبی از رمان‌های تعاملی ترسناک وجود دارد که تجربه‌ی آن‌ها قطعا برای هر گیمری پیشنهاد می‌شود.

رمان‌های تعاملی ترسناک زمینه‌ای برای هنرمندان فراهم کرده اند تا به دور از کلیشه‌ها و سانسورها، به ارائه‌ی کار هنری باکیفیت و ارزشمندی بپردازند. ویژوال ناول‌ها در واقع بازی‌هایی داستان-محور هستند که در دامنه‌ی انتخاب‌هایمان به ما اجازه‌ی دخل و تصرف در روند داستان را می‌دهند. از همین‌جا تفاوت این سبک از بازی‌ها با بازی‌های ماجراجویی و کلاسیک اشاره و کلیک مشخص می‌شود؛ رمان‌های تعاملی بر پایه‌ی تصمیماتی که به شکل قابل توجهی در روند داستانی بازی تأثیرگذار هستند، ساخته می‌شوند، و نه ماجراجویی و حل معما.

در این لیست به معرفی ده بازی برتر در این ژانر می‌پردازیم. اگر شما علاقه‌مند به رمان‌های تعاملی یا بازی‌های داستان-محور در این سبک باشید، انتخاب‌های این لیست بی‌شک برایتان آشنا خواهد بود؛ اما اگر به هر دلیلی لیست حاضر برای شما ناآشناست، توصیه می‌کنیم این بازی‌ها و به خصوص شماره‌های ۱ تا ۵ را تجربه کنید. برخی از بازی‌های لیست حاضر موارد صرفا سرگرم‌کننده‌ای هستند که ظرافت‌های هنرمندانه هم در آن‌ها کم نیست. برخی دیگر شاهکارهای هنری باشکوهی به شمار می‌روند که نظیر آن‌ها، چه در صنعت بازی و چه سایر حوزه‌های سرگرمی‌ دیگر کمتر دیده می‌شود.

۱۰. School Days

بهترین بازی‌ها در سبک داستان-محور با تم ترسناک را با بازی School Days شروع می‌کنیم. این بازی در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت بازی‌سازی «اُوِر فلو» برای کامپیوترهای شخصی ساخته شد و سپس برای کنسول پلی استیشن ۲ و پی اِس پی پورت شد. «روزهای مدرسه» بر خلاف اسمش که یادآور خاطرات شیرینی برای هرکدام از ما است، فضایی بسیار تاریک و اتفاقات نگران‌کننده و خطرناکی را روایت می‌کند.

شما در بازی روزهای مدرسه در نقش یک دانش‌آموز دبیرستانی به نام ماکوتو ایتو را قرار می‌گیرید که با مادرش زندگی ‌می‌کند. انتخاب‌های بازی خیلی حساس هستند و در صورتی که تصمیم‌های نابجایی در بازی بگیرید سرنوشت وحشتناکی برای این شخصیت رقم می‌خورد. همین انتخاب‌ها و تصمیمات، مسیر بازی را ترسناک می‌کند و جنبه‌های تاریک فضای بازی را به تصویر می‌کشد.

نقطه ی قوت بازی روزهای مدرسه، اهمیت سیستم انتخاب‌ها در بازی است که در بازی‌های ترسناک داستان-محور دیگر کمتر به چشم می‌خورد. همین حساسیت‌ها و پویایی تصمیم‌ها در بازی آن را غیر‌قابل پیش‌بینی و جذاب کرده است.

وب‌سایت رسمی بازی School Days

۹. ۹۹۹ (۹ ساعت، ۹ نفر، ۹ در)

شماره‌ی ۹ در لیست بهترین بازی‌های ترسناک داستان-محور را به یک بازی پر نُه از شرکت ژاپنی «اسپاک چان‌سافت» با نام ۹۹۹ اختصاص می‌دهیم. ۹۹۹ در سال ۲۰۰۹ ساخته شد و داستان ۹ نفر را روایت می‌کند که توسط فردی به نام «صفر» ربوده می‌شوند و تنها ۹ ساعت زمان دارند که برای نجات خود از کشتی معمای بازی را حل کنند و به درب شماره‌ی ۹ برسند.

در بازی ۹۹۹ شخصیت اصلی داستان، یک دانشجوی معمولی است که درگیر توطئه‌ای مرگ‌بار می‌شود. او حتی تصورش را هم نمی‌کند که روزی در یک کشتی قدیمی از خواب بیدار شود و لحظات دلهره‌آوری را برای نجات جان خود تجربه کند. او به خاطراتش رجوع می‌کند و سعی دارد تصاویر مبهم پیش از بیهوشی را به یاد آورد.

ماجراجویی‌های بازی و تعامل شخصیت‌ها در این بازی داستان‌-محور بسیار خوب طراحی شده است. هرکدام از ۹ نفر، شخصیت متمایز و پیشینه‌ی قابل توجهی دارند که باید در موقعیت موجود با هم متحد شده و به حل معما کمک کنند. البته سوءظن‌های بازی هم در مواردی کار را سخت می‌کند و به پیچش‌های داستانی و شخصیت‌شناسی روانشناسانه می‌انجامد که بازی را بیش از پیش جذاب می‌کند.

بازی Zero Escape: The Nonary Games شامل «۹ ساعت، ۹ نفر، ۹ در» در استیم

۸. Corpse Party

بازی «کُورپس پارتی» یک بازی قدیمی ترسناک و داستان-محور در دنیای ویدئوگیم است. این بازی ژاپنی اولین بار در سال ۱۹۹۶ به عنوان یک بازی مستقل برای سیستم خانگی NEC PC-9800 عرضه شد. کورپس پارتی در سال ۲۰۰۸ برای کامپیوترهای شخصی و در سال ۲۰۱۰ برای پی اس پی هم عرضه شد. هم‌چنین انیمه‌‌ای با همین عنوان از روی بازی اقتباس شده است.

داستان بازی در یک آکادمی به نام «کیساراگی» اتفاق می‌افتد که چند سال پیش میزبان زنجیره‌ای از قتل‌ها بوده است. در این حین دانش‌آموزان آکادمی کیساراگی در آیینی برای برقراری ارتباط با ارواح کشته‌شدگان توسط این ارواح گرفتار می‌شوند. اینجاست که شما باید در بازی با تصمیم‌های درست به فکر نجات و رهایی از این وضعیت باشید.

اهمیت این بازی به اولین بودن آن است. می‌توان کورپس پارتی سال ۱۹۹۶ را نقطه‌ی آغازی برای سبک بازی‌های ترسناک داستان-‌محور یا «ویژوال ناوِل» ژانر وحشت دانست. مسیر جدیدی که این بازی برای استودیوهای مستقل دیگر در آن زمان ایجاد کرد، سال‌ها در دنیای بازی‌های ویدئویی دنبال شد. گرافیک بازی به سبک انیمه است و داستان پیچش‌های زیادی دارد، طوری که مجبور می‌شوید چندین بار با چندین تصمیم مختلف بازی را تکرار کنید تا پایان‌های متفاوت آن را ببینید. در طول تجربه‌ی بازی تصمیم‌های اشتباه منجر به گیم اُوِر می‌شود. تمام این پیچیدگی‌ها زمینه‌ای برای بازی‌های ترسناک داستان‌محور امروزی هستند.

با وجود اینکه بازی کورپس پارتی یک شاهکار در شخصیت‌پردازی و مضامین فلسفی نیست اما با گذشت سال‌ها هنوز هم سرگرم‌کننده، ترسناک و نوآورانه است.

بازی Corpse Party در استیم

۷. Umineko: When They Cry

بازی Umineko در واقع قسمت سوم از یک مجموعه بازی داستان-محور است که در سال ۲۰۰۷ برای کامپیوترهای شخصی عرضه شد. این قسمت از بازی از نظر المان‌های ترسناک، موسیقی متناسب و پیچش‌های داستانی از بقیه‌ی مجموعه موفق‌تر بوده است.

بازی Umineko داستان هجده نفر را روایت می‌کند که در جزیره‌ای دورافتاده در یک عمارت گرفتار شده‌اند. در طول بازی قتل‌هایی اتفاق می‌افتد که معلوم نیست به دست این افراد باشد یا یک قدرت ماوراالطبیعه. شما باید سعی کنید با سوظن‌های درست به دنبال حقیقت باشید. داستان بازی به رمان‌های گاتیک شباهت دارد و این به جذابیت و مرموز بودن آن می‌افزاید. هم‌چنین شباهت بازی به رمانی از آگاتا کریستی به نام «And then There Were None» هم محسوس است که آن را هیجان‌انگیز و غیر قابل پیش‌بینی می‌کند.

شخصیت‌های بازی با اینکه به طور عمیق به آن‌ها پرداخته‌ نمی‌شود، اما نقطه‌ی قوت داستان بازی هستند. این شخصیت‌ها با گذشته‌ی نامعلوم در طول بازی و در موقعیت‌های دلهره‌آور با واکنش‌های مختلف شما را غافلگیر می‌کنند و هرکدام پتانسیل شرارت و اعمال خبیثانه را دارند.

بازی Umineko When They Cry در استیم

۶. Divi Dead

بازی دیگری که از لحاظ تاریخی در لیست بازی‌های ترسناک داستان محور اهمیت دارد، بازی Divi Dead است. این بازی در سال ۱۹۹۸ توسط استودیوی ژاپنی C’s Ware ساخته و ترجمه‌ی بازی به انگلیسی باعث جذب گیمرهای غربی به این سبک شد. بازی Divi Dead بر خلاف شروع ظاهرا ملایمی که دارد، در مواردی بسیار خشن و وحشتناک و البته دارای محتوای بزرگسالانه است.

در داستان بازی دانش‌آموزی به نام رامارو هیبیکیا از طرف عمویش به عنوان جاسوس در مدرسه مأموریت دارد تا اطلاعاتی را به دست آورد. در این مسیر او به تدریج گرفتار اتفاقات عجیبی می‌شود که زندگی‌اش را به مخاطره می‌اندازد.

بازی Divi Dead را نمی‌توان بی‌عیب و نقص دانست، اما با وجود همه‌ی نقطه ضعف‌ها، نقاط قوت بازی در نهایت پیروز می‌شوند و آن را شایسته‌ی حضور در لیست بهترین‌ها و لایق تجربه‌ شدن می‌کند.

پی‌رنگ بازی یک هزارتوی مزموز و گیج‌کننده است که با پیشرفت در آن ترسناک‌تر و مرموزتر هم می‌شود. شخصیت‌های بازی دائم در حال تغییر هستند و هر سرنخ و تصمیمی در طول بازی پرده از رازهای مختلفی برمی‌دارد. Divi Dead از آن بازی‌هاست که باید چندین بار تجربه کنید تا بتوانید داستان آن را به طور کامل درک کنید.

صفحه‌ی اصلی بازی کردن Divi Dead به صورت آنلاین و رایگان

۵. Gore Screaming Show

با تحربه‌ی بازی Gore Screaming Show از استودیوی Black Cyc، مانند بازی‌های ویژوال ناوِل ترسناک دیگر، لحظه‌های پیچیده‌ی داستانی در انتظار شما است. لحظه‌هایی که یک انتخاب در بازی، مسیر خطرناک و پرمخاطره‌ای را در روند داستان ایجاد می‌کند.

داستان بازی ماجراهای یک دانش‌آموز دبیرستانی در پی یافتن دوست در مدرسه است. اگر تصورتان از دوست‌یابی صحنه‌های زیبا و دل‌انگیز همچون بازی سیمز است، در این مورد باید این تصور را کنار بگذارید! چون در طول بازی خیلی زود المان‌های ترسناک و حوادث پیچیده و مرموز نمایان می‌شود.

بازی حجم زیادی از محتوای خشونت‌آمیز و آزاردهنده دارد. اما داستان آن به قدری جذاب و پر از تعلیق است که تا مدت‌ها گرفتار می‌شوید و تا پیدا کردن رمز و رازهای بازی آن را رها نمی‌کنید.

۴. Theresia

«ترِسیا» یک بازی انحصاری برای نینتندو دی اِس بود که در سال ۲۰۰۸ توسط کمپانی WorkJam ساخته شد. در این بازی روانشناختی شخصیت اصلی بازی در جستجوی گذشته‌ی خود است، در حالیکه داستان بازی در یک کشور با دیکتاتوری نظامی و درگیر جنگ جریان دارد. ترس موجود در بازی یک ترس روانشناختی است که به شکل هنرمندانه‌ای با داستان پر رمز و راز بازی عجین شده است و حس تعلیق و بهت را در طول بازی القاء می‌کند.

به عنوان قهرمان بازی که دچار فراموشی هستید، باید تلاش کنید پرده از رازهای متعددی بردارید و سرنخ‌های مرتبط با گذشته‌ی خود را دنبال کنید. کمتر بازی در پلتفرم دی اِس به ترسناکی و مرموز بودن ترسیا وجود دارد. هم‌چنین بازی از پتانسیل صفحه نمایش دوگانه‌ی نینتندو دی اِس نیز به خوبی بهره می‌برد.

۳. Shikkoku no Sharnoth: What a Beautiful Tomorrow

بازی Shikkoku no Sharnoth در رتبه‌ی بعدی در لیست ما قرار می‌گیرد که در سال ۲۰۰۸ توسط استودیوی Liar Soft ساخته شد. این بازی دنباله‌ای برای بازی‌های What a Beautiful Games است.

در داستان بازی شما در نقش کلاریسا کریستی در سال ۱۹۰۵ در لندن هستید که ناگهان شروع به دیدن پیش‌بینی‌هایی مرموزی می‌کند. این اتفاق همزمان با تغییر رنگ یک چشم از آبی به زرد و اصطلاحا هتروکرومیا همراه است.

طرح داستانی این بازی پیچیدگی فوق‌العاده‌ای دارد و برای حل معماهای موجود در بازی، باید بارها و بارها مسیرهای مختلف داستانی را تکرار کنید. جو حاکم بر بازی با المان‌های فانتزی و اسطوره‌ای غنی شده است و در هر مرحله شما را در ترس و وحشت و حس تعلیق رها می‌کند.

برای درک بازی نیاز به صبر و تلاش دارید که ارزشش را هم دارد. ماهیت استعاره‌ای بازی آن را به شاهکاری هنری تبدیل کرده است و به معنی واقعی کلمه یک بازی آوانگارد است.

۲. Saya No Uta

بازی Saya No Uta یا در فارسی «آواز سایا» یک بازی با درون‌مایه‌های وحشت لاوکرفتی است که در سال ۲۰۰۳ توسط کمپانی نیتروپلاس برای کامپیوترهای شخصی عرضه شد. این بازی یک تجربه‌ی جنون‌آور و تصویری سورئال با نگاهی تلخ و بی‌رحمانه به ذات انسان است.

داستان بازی در مورد یک دانشجوی پزشکی است که بعد از یک تصادف رانندگی دچار آسیب مغزی و نوعی ضایعه به نام آگنوزیا می‌شود. پس از آن دنیای اطراف برای او به دنیایی جهنمی و ناخوشایند با شخصیت‌های پلید و زشت تبدیل می‌شود. در این میان تنها یک شخصیت زیبا با ظاهر انسانی وجود دارد، سایا، دختری که در طول بازی با او همراه خواهید شد.

برای تجربه‌ی بازی آواز سایا، باید بتوانید فضای غم‌انگیز و تصاویر تکان‌دهنده از تاریک‌ترین پلیدی‌های بشر را تحمل کنید. این بازی مرگ تدریجی انسانیت را به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارد.

بازی The Song of Saya در استیم

۱. Kara No Shoujo

این بازی توسط Innocent Grey در سال ۲۰۰۸ برای کامپیوترهای شخصی عرضه شد. این بازی یک داستان انسانی از غم و اندوه، فقدان و وحشت از دست دادن هویت است. مفاهیم نمادین در هسته‌ی داستانی بازی از جذابیت‌ها و نقاط قوت آن است. شخصیت‌هایی که به دنبال کیستی و جایگاه خود در دنیای بازی هستند.

بازی Kara No Shoujo شما را در نقش افسر پلیس سابقی قرار می‌دهد که اکنون به عنوان کارآگاه خصوصی فعالیت دارد. در طول بازی گزینه‌های فراوانی برای انتخاب وجود دارند که مسیر‌های متفاوت و گاهی اشتباهی را رقم می‌زنند. ممکن است بارها و بارها در دام انتخاب‌های نابجا بیفتید و بازی را تکرار کنید؛ اما علی‌رغم پیچیدگی‌های بازی، عمق وحشت و هیجان و جذابیت‌های داستانی ما را تا پایان بازی از آن جدا نمی‌کند.

مسائل درگیرکننده و ظریف انسانی و همدلی و عشق به همه‌ی موجودات از خصوصیات بازی هستند که این بازی را شایسته‌ی صدرنشینی لیست بهترین بازی‌های ترسناک داستان-محور می‌کند.

بازی Kara no Shoujo در استیم

The post ۱۰ بازی ترسناک داستان محور برتر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala