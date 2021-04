شرکت سگا نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی توتال وار: روم را برای عرضه در روز ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) معرفی کرد. این بازی قرار است به قیمت ۳۰ دلار از طریق استیم برای سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس عرضه شود.

سری بازی‌های توتال وار یکی از مهم‌ترین دلایلی هستند که بسیاری از گیمر‌ها، عاشق بازی روی کامپیوتر شده‌اند. این بازی‌ها با تلفیق‌کردن سبک استراتژی نوبتی و هم‌زمان موفق شده‌اند تا طرفداران زیادی جذب و نیاز برخی از گیمر‌ها را به چیزی برای صرف کردن هزاران ساعت رفع کنند. یکی از مهم‌ترین نسخه‌های سری بازی‌های توتال وار، روم: توتال وار است. این بازی گیم‌پلی محشر بازی‌های توتال وار را به یکی از بهترین زمان و مکان‌های ممکن برای این سری می‌برد. البته که بازی روم: توتال وار یکی از اولین بازی‌های این سری است و بعد از حدود بیست سال، کمی غبار گرفته. به همین دلیل شرکت سگا به فکر افتاده تا این بازی را با ظاهری امروزی‌تر، دوباره عرضه کند.

نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی توتال وار چیزی بهتر از اکثر بازی‌هایی که این روزها بازسازی می‌شوند در خود دارند. البته پیش از هر چیزی شفاف‌سازی کنیم که بازسازی این بازی می‌توانست بهتر باشد و با یک بازسازی همه‌چیز تمام، مانند بازسازی بازی‌های دیمنز سولز و فاینال فانتزی ۷ طرف نیستیم. سازندگان این بازی، یعنی تیم Creative Assembly در ساخت این بازسازی تلاش کرده‌اند تا بسیاری از بخش‌های این بازی را که در مقایسه با استاندارد‌های امروزی مشکلات فراوان دارند، تلطیف بخشند. همچنین گرافیک بازی اصلی در این بازسازی به شکل چشم‌گیری بهبود یافته.

گرافیک بازسازی بازی توتال وار: روم، ظاهر بازی اصلی را به شکلی امروزی نمایش می‌دهد. این بازسازی با توجه به اجرا با وضوح تصویر ۴K بهینه‌سازی شده و همچنین از دیگر وضوح‌های تصویر باکیفیت و فوق‌عریض پشتیبانی می‌کند. بسیاری از مدل‌های سه‌بعدی این باز‌سازی، دوباره طراحی شده‌اند و همچنین افکت‌هایی مانند آتش، شن و ابرها با کیفیتی بالاتر از بازی اصلی حاضر هستند. علاوه بر این بهبودها، مدل سه‌بعدی و بافت‌های نقشه‌ها و نیروهای این بازی به جهت داشتن کیفیت بالاتر جایگزین شده‌اند.

همان‌طور که گفتیم نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی توتال وار: روم ویژگی‌های مختلفی نیز دارد که باعث بهبود تجربه‌ی بازی با توجه به استاندارد‌های امروزی می‌شوند. دوربین بازی بهبود یافته و حالا می‌توان در مراحل تک‌نفره‌، دوربین را چرخاند یا زوم کرد. نقشه‌های بازی و آیکون‌های آن‌ها نیز برای بخش‌هایی مانند مدیریت دیپلماسی و امنیت بهتر شده‌اند. همچنین در نبردهای هم‌زمان این بازی یک نقشه‌ی تاکتیکی اضافه شده و نحوه‌ی نمایش نیرو‌ها، برای کنترل بهتر دستخوش تغییر شده.

البته علاوه بر این تغییرات، خود گیم‌پلی بازی توتال وار: روم نیز دچار تغییرات شده. شانزده گروه جدید که پیش از این، در بازی اصلی قفل بودند به این بازی اضافه شده تا تعداد گروه‌های قابل‌بازی به عدد ۳۸ برسد. نسخه‌ی بازسازی شده‌ی بازی توتال وار: روم از قابلیت کراس پلتفرم پشتیبانی می‌کند و بازی‌کنان سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس می‌توانند بدون دردسر با یکدیگر بازی کنند. تاجرها ماموران جدیدی هستند که به بازسازی بازی توتال وار: روم اضافه شده‌اند. با ارسال تاجران به مناطق مختلف می‌توان خرید و فروش انجام داد و مسیر‌های تجاری برپا و قدرت اقتصادی کسب کرد.

بازسازی بازی توتال وار: روم روز ۲۹ آوریل (۹ اردیبهشت) از طریق فروشگاه استیم برای ویندوز، مک و لینوکس عرضه خواهد شد. همین حالا می‌توانید این بازسازی را پیش‌خرید کنید. البته کسانی که پیش از این، بازی اصلی را برای حساب کاربری استیم خود خریداری کرده‌اند تا روز ۳۱ می (۱۰ خرداد) می‌توانند بازسازی بازی توتال وار: روم را نصف قیمت خریداری کنند.

در ادامه می‌توانید تریلر معرفی بازسازی بازی توتال وار: روم را تماشا کنید.

دانلود mp4

همچنین تریلر دیگری از بازسازی بازی توتال وار: روم منتشر شده که گرافیک این بازی را با بازی اصلی مقایسه می‌کند و می‌توانید این تریلر را از این‌جا تماشا کنید.

دانلود mp4

علاوه بر دو تریلری که قرار داده‌ایم، سازندگان بازسازی بازی توتال وار: روم تصاویری از این بازی را نیز منتشر کرده‌اند.

