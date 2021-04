۳ بازی جدید در دنیای کلش آو کلنز معرفی شد

استودیو فنلاندی سوپرسل (Supercell) که در ایران و جهان بیش از همه به خاطر بازی‌های «کلش آو کلنز» و «کلش رویال» شناخته می‌شود، به‌تازگی اعلام کرده است که قصد دارد جهان فانتزی آثار خود را در مقیاس بزرگی گسترش دهد و بازی‌های جدیدی در رابطه با کلش تولید کند.

این شرکت اعلام کرده است که در حال حاضر در حال ساخت سه بازی در رابطه با جهان مجموعه بازی‌های کلش (Clash) است. در نوشته‌ای جدید در سایت شرکت سوپرسل بیان شده است: «علاوه بر ارائه یک تجربه‌ی جدید از مجموعه بازی‌های کلش برای طرفداران فعلی، ما می‌خواهیم مرزهای این مجموعه بازی را گسترش دهیم و مخاطبانی را که تاکنون مجموعه بازی‌های کلش را تجربه نکرده‌اند، به جهان این بازی دعوت کنیم.»

این سه بازی جدید، با نام‌های «کلش کوئست» (Clash Quest)، «کلش مینی» (Clash Mini) و «کلش هیروز» (Clash Heroes) منتشر خواهند شد. کلش کوئست یک بازی ماجرایی تاکتیکی نوبتی است. کلش مینی یک بازی رومیزی مجازی است که در آن شما گروهی از مینیاتورها را می‌سازید و هدایت آن‌ها را بر عهده دارید و در نهایت کلش هیروز قرار است یک بازی اکشن نقش‌آفرینی کوآپ باشد. همان‌گونه که سوپرسل اشاره کرده، این سه بازی در ژانرهای مختلفی عرضه خواهند شد تا بتوانند مخاطبان مختلفی را به خود جذب کنند. البته، این شرکت همچنین اشاره می‌کند که هر سه بازی در مراحل اولیه ساخت خود به سر می‌برند و به احتمال زیاد هرکدام از آن‌ها در طول مسیر ساخت با تغییراتی مواجه خواهند شد.

در واقع، از آنجایی‌که سوپرسل به از بین بردن بازی‌ها در مرحله‌ی بتا شهرت دارد، ممکن است بعضی از این بازی‌ها حتی به مرحله‌ی عرضه‌ی رسمی و گسترده نرسند و سرنوشت آن‌ها به‌گونه‌ای دیگر رقم بخورد. این شرکت در مورد این سه بازی می‌گوید: «با بازخوردهای شما، ما فکر می‌کنیم که هر سه بازی می‌توانند به آثاری عالی و شایسته‌ی طرفداران کلش تبدیل شوند و آن‌ها را خشنود کنند. با این وجود، اگر آن‌ها نتوانند به حد استانداردهایمان برسند، ما آن‌ها را متوقف خواهیم کرد و روی پروژه‌های دیگری تلاش خواهیم کرد.»

در این سال‌های اخیر این شرکت به‌شدت روی مجموعه بازی‌های کلش سرمایه‌گذاری کرده است و در تلاش بوده که گستره‌ی مخاطبان آن را افزایش دهد. هرچند ساخت این سه بازی یک قدم بزرگ در این راه محسوب می‌شود، اما تنها تصمیم سوپرسل در این مسیر نبوده است. آن‌ها سال گذشته اولین انیمیشن کوتاه کلش را منتشر کردند و سال ۲۰۱۶ هم یک سری اینترنتی با محوریت این مجموعه ساخته شد که هدایت آن را نویسندگانی بر عهده داشتند که روی انیمیشن سریالی معروف سیمپسون‌ها کار کرده‌اند.

همچنین رشد و گسترش شرکت و استودیوهایش هم در راستای همین قضیه انجام شده است. حتی دو بازی کلش مینی و کلش هیروز قرار است اولین‌ بازی‌هایی باشد که توسط استودیو جدید این شرکت در شانگهای ساخته می‌شود. آن‌ها در رابطه با این موضوع می‌گویند: «این مهم است که اشاره کنیم که کلش آو کلنز و کلش رویال توسط تیم‌هایی کاملاً متفاوت با تیم ۳ بازی جدید اداره خواهند شد. این یعنی ساختن این ۳ بازی جدید هیچ تأثیر منفی روی گسترش، توسعه و پشتیبانی از بازی‌های فعلی شرکت سوپرسل نخواهد گذاشت و آن‌ها کار خود را ادامه خواهند داد.»

هنوز مشخص نیست که در چه زمانی قرار است این آثار از فاز بتا خارج شوند اما سوپرسل اعلام کرده که چند بازی دیگر به غیر از مجموعه بازی‌های کلش در دست توسعه دارد.

