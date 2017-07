Destiny 1 در سال ۲۰۱۴ عرضه شد و توانست محبوبیت فراوان و بازخوردهای مناسبی را دریافت کند؛ اما با این وجود، در بعضی زمینه‌ها نقص‌هایی در این عنوان دیده می‌شد. حال مدیرعامل بخش انتشارات اکتیویژن، اریک هیرشبرگ (Eric Hirshberg) طی اظهار نظری گفته است که محتوای جدید Destiny 1 با سرعت کافی منتشر نشدند و […]

Destiny 1 در سال ۲۰۱۴ عرضه شد و توانست محبوبیت فراوان و بازخوردهای مناسبی را دریافت کند؛ اما با این وجود، در بعضی زمینه‌ها نقص‌هایی در این عنوان دیده می‌شد. حال مدیرعامل بخش انتشارات اکتیویژن، اریک هیرشبرگ (Eric Hirshberg) طی اظهار نظری گفته است که محتوای جدید Destiny 1 با سرعت کافی منتشر نشدند و پشتیبانی اکتیویژن برای بازی Destiny 2 بسیار قوی‌تر خواهد بود.

او در ادامه اعلام کرد که اکتیویژن قصد برطرف کردن این مشکل را دارد.

من از ضرباهنگ انتشار محتوای دانلودی جدید برای Destiny 1 راضی نیستم. ما نقاط قوت زیادی در Destiny 1 داشتیم، ولی یکی از کارهایی که نتوانستیم انجام دهیم، بالا نگه داشتن تقاضا برای انتشار محتوای جدید بود. من این‌طور احساس می‌کنم که با وجود عالی بودن بسته‌های الحاقی The Dark Below، House of Wolves، The Taken King و Rise of Iron، به‌طور واضحی می‌توان گفت که اشتیاق و رغبت برای عرضه‌ی محتواهای دانلودی بیشتر بین بازی‌بازان Destiny 1 وجود داشت.