طبق روال هر سال، متاکریتیک فهرستی از موفق‌ترین ناشرهای سال گذشته را با جزییات و میانگین امتیازات بازی‌های آن‌ها منتشر کرده است تا به این ترتیب مخاطبان از عملکرد ناشرهای گوناگون در سال گذشته آگاه شوند و اگر برخی از آثار برجسته این ناشر‌ها از چشم مخاطبان پنهان مانده، توجهشان به این بازی‌ها جلب شود.

این فهرست نشان می‌دهد که کدام ناشرها بهترین بازی‌های امسال را منتشر کرده‌اند. متاکریتیک برای یازدهمین سال متوالی به انجام این کار پرداخته و با بررسی ۱۲ ماه سال ۲۰۲۰ سعی کرده تا بهترین و بدترین ناشرهای سال را مشخص کند. به احتمال زیاد تعدادی از ناشرهای این لیست به‌خصوص در رتبه‌های اول برای شما غیرمنتظره و شگفت‌انگیز باشد؛ به‌ویژه اگر از بعضی از بازی‌های مهم آن‌ها غفلت کرده باشید.

در این فهرست ۴۸ ناشر رتبه‌بندی شده‌اند. متاکریتیک اشاره می‌کند که فقط ناشرهایی در نظر گرفته شده‌اند که حداقل ۵ بازی را در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده‌اند. عواملی همچون میانگین امتیازات بازی‌ها، درصد امتیاز بازی‌های با میانگین امتیازات خوب (یعنی میانگین امتیازات ۷۵ و بالاتر از آن)، تعداد بازی‌های عالی (بازی‌های با میانگین امتیاز بالا ۹۰) و همچنین درصد امتیاز بازی‌های با میانگین امتیازات بد (یعنی میانگین امتیازات ۴۹ و پایین‌تر از آن) همگی در این رتبه‌بندی تأثیرگذار بوده‌اند و مجموع امتیاز ناشرها از محاسبه‌ی این سه عامل به دست آمده است. این روش امتیازدهی برای تعیین بهترین ناشرها باعث شده که حتی ناشرهای کوچک‌تر هم شانس خوبی برای حضور در این فهرست و رتبه‌های بالای آن داشته باشند. بعضی از این ناشرها مانند Annapurna Interactive، Aksys Games و No More Robots اتفاقاً توانسته‌اند با شایستگی و با بازی‌های خوبی که در سال ۲۰۲۰ منتشر کرده‌اند، در ۱۰ رتبه‌ی برتر لیست قرار بگیرند.

بر اساس این فهرست، شرکت سگا بهترین ناشر سال در متاکریتیک بوده و توانسته با معیار امتیازدهی گفته‌شده، بیش‌ترین امتیازها را دریافت کند. سگا با امتیاز ۳۲۷.۲ به رتبه‌ی اول رسیده و پس از آن هم شرکت آناپورنا با امتیاز ۳۲۲.۹ با اختلاف کمی نسبت به سگا در رتبه‌ی بعدی قرار گرفته است. پس از این دو ناشر به ترتیب کپکام، سونی و اکتیویژن بلیزارد در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار گرفته‌اند. از دلایل اصلی موفقیت شرکت سگا می‌توان به عرضه‌ی بازی‌هایی همچون پرسونا ۵ رویال، یاکوزا زیرو (برای ایکس‌باکس) و حتی اثر تحسین‌شده‌ای مثل ۱۳ Sentinels: Aegis Rim اشاره کرد.

در میان ناشرهای بزرگی که در رتبه‌های پایین فهرست قرار گرفته‌اند، می‌توان به باندای نامکو و کوئی تکمو اشاره کرد. حضور باندای نامکو در رتبه‌ی ۳۸ این فهرست بیش از همه به خاطر عرضه‌ی بازی Fast & Furious Crossroads بوده است که یک شکست تمام‌عیار بوده و یکی از بدترین بازی‌های سال قبل نام گرفته است. از آن‌سو، کوئی تکمو هم در سال ۲۰۲۰ بازی‌های زیادی را منتشر نکرده است و همین قضیه باعث شده نتواند جایگاهی بهتر از جایگاه ۳۲ این فهرست پیدا کند. بازی Nioh 2 موفق‌ترین بازی کوئی تکمو در سال گذشته بوده است که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.

در زیر می‌توانید این فهرست را به همراه میانگین امتیاز بازی‌های این ناشرها و امتیاز کلی آن‌ها مشاهده کنید.

رتبه نام ناشر میانگین امتیاز بازی‌ها امتیاز کلی ۱ Sega ۸۱.۶ ۳۲۷.۲ ۲ Annapurna Interactive ۸۱.۹ ۳۲۲.۹ ۳ Capcom ۸۰.۳ ۳۱۳.۸ ۴ Sony ۷۹.۸ ۳۰۸.۶ ۵ Activision Blizzard ۷۹.۹ ۳۰۶.۶ ۶ Microsoft ۷۸.۶ ۲۹۳.۳ ۷ Aksys Games ۷۶.۷ ۲۹۰ ۸ No More Robots ۷۷.۲ ۲۸۷.۲ ۹ Nintendo ۷۵.۴ ۲۸۴.۷ ۱۰ Devolver Digital ۷۴.۶ ۲۷۱ ۱۱ Square Enix ۷۵.۳ ۲۷۰.۶ ۱۲ Xseed ۷۲.۸ ۲۶۹.۲ ۱۳ ۵۰۵ Games ۷۴ ۲۶۷ ۱۴ Ubisoft ۷۴.۸ ۲۶۶ ۱۵ Focus Home Interactive ۷۲.۵ ۲۶۵.۹ ۱۶ Bethesda Softworks ۷۴.۷ ۲۶۵.۴ ۱۷ Team17 ۷۴.۸ ۲۶۴.۰ ۱۸ Humble ۷۵.۷ ۲۶۳.۵ ۱۹ Sold Out ۷۴.۳ ۲۵۳.۱ ۲۰ Raw Fury ۷۱.۲ ۲۵۱.۸ ۲۱ Electronic Arts ۷۲.۶ ۲۴۹.۵ ۲۲ Take-Two Interactive ۷۱.۴ ۲۴۷.۱ ۲۳ Koch Media ۷۲.۲ ۲۴۳.۸ ۲۴ NIS America ۷۰.۴ ۲۴۳.۷ ۲۵ SNK ۷۰.۶ ۲۴۳.۴ ۲۶ Playism ۶۸.۷ ۲۴۰.۵ ۲۷ THQ Nordic ۷۲.۱ ۲۳۹.۸ ۲۸ Digerati ۷۳.۰ ۲۳۴.۵ ۲۹ Kalypso ۶۹.۷ ۲۳۳.۱ ۳۰ Daedalic Entertainment ۷۰.۱ ۲۳۲.۴ ۳۱ Headup Games ۷۳.۶ ۲۳۰.۴ ۳۲ Koei Tecmo ۷۰.۱ ۲۲۵.۱ ۳۳ PQube ۶۹.۳ ۲۲۱.۵ ۳۴ Curve Digital ۶۵.۳ ۲۲۱.۱ ۳۵ QubicGames ۶۷.۲ ۲۲۰.۸ ۳۶ ININ Games ۶۷.۲ ۲۲۰.۸ ۳۷ Nacon ۶۵.۷ ۲۱۶.۷ ۳۸ Bandai Namco ۶۵.۸ ۲۱۰.۳ ۳۹ All in! Games ۶۶.۴ ۲۰۹.۵ ۴۰ Wired Productions ۶۵.۱ ۲۰۷.۶ ۴۱ Ratalaika Games ۵۷.۷ ۱۸۶.۵ ۴۲ Merge Games ۵۷.۹ ۱۸۰.۵ ۴۳ Modus Games ۶۰.۱ ۱۸۰.۱ ۴۴ Blowfish Studios ۶۲.۵ ۱۷۷.۲ ۴۵ tinyBuild ۵۹.۱ ۱۷۰.۵ ۴۶ Silesia Games ۵۴.۳ ۱۶۱.۵ ۴۷ No Gravity Games ۵۵.۳ ۱۴۹.۷ ۴۸ Ultimate Games ۴۹.۴ ۱۳۶.۷

