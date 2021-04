سازمان برگزارکننده‌ی «توکیو گیم شو» اعلام کرده است که نمایشگاه توکیو گیم شو ۲۰۲۱ همچون سال قبل به‌صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

سال گذشته پس از گسترش و شیوع ویروس کرونا رویدادهای معروف بازی‌های ویدیویی یا همانند E3 کنسل شدند یا تعدادی از آن‌ها مثل توکیو گیم شو به‌صورت آنلاین برگزار شدند. از آنجایی که این مشکل در سال جاری هم همچنان پابرجاست و جهان هنوز به وضع عادی خود بازنگشته است، توکیو گیم شو ۲۰۲۱ هم با فرمت آنلاین برگزار خواهد شد. رویداد توکیو گیم شو امسال از تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۰ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱) شروع و تا تاریخ ۱۱ مهر (۳ اکتبر) ادامه خواهد داشت.

با توجه به تجربه‌ای که آن‌ها در سال گذشته کسب کرده‌اند، انتظار می‌رود که آن‌ها در سال جاری بتوانند مراسمی بهتر و با برنامه‌ریزی مناسب‌تر برگزار کنند. در بیانیه‌ی رسمی جدیدی که برگزارکنندگان این رویداد منتشر کرده‌اند، وعده داده شده است که سیستم جدیدی طراحی شده که به شرکت‌کنندگان ویژه و غرفه‌داران اجازه می‌دهد که جلسات خصوصی آنلاینی ایجاد کنند.

تمامی کنفرانس‌ها و گفتگوها به‌صورت پخش زنده خواهد بود و همه‌ی آن‌ها در کنار زبان ژاپنی، از ترجمه‌ی انگلیسی هم پشتیبانی خواهند کرد. همچنین برنامه‌هایی در نظر گرفته شده تا به مخاطبان اجازه بدهد که دموهای ویژه‌ای را از بازی‌های مختلفی که در این نمایشگاه به نمایش در آمدند، بازی کنند.

البته، نمایشگاه امسال بخش‌های فیزیکی هم خواهد داشت. مکان معمول و همیشگی این رویداد امسال فقط میزبان تعدادی از رسانه‌ها، ژورنالیست‌ها و اینفلوئنسرها خواهد بود که می‌توانند در جریان این رویداد به انجام بازی‌های مختلف یا مصاحبه با شرکت‌های حضوریافته در این نمایشگاه بپردازند. برگزارکنندگان این نمایشگاه امیدوارند که از طریق ایجاد غرفه‌های مجازی و به‌صورت آنلاین بتوانند تجربه‌ای مشابه این قضیه را برای شرکت‌کنندگان عادی در این رویداد مهیا کنند.

۲۵ سال از برگزاری اولین نمایشگاه «توکیو گیم شو» سپری شده است. هرچند که به خاطر مشکلات فعلی جهان آن‌ها نمی‌توانند مراسمی عظیم و فیزیکی به مناسبت سالگرد ۲۵ سالگی این رویداد برگزار کنند، اما همچنان می‌توانیم امید داشته باشیم که به همین خاطر با فرمت آنلاین شاهد اتفاقات جالبی در مراسم امسال باشیم.

همان‌طور که گفته شد، توکیو گیم شو تنها نمایشگاه معروفی نیست که قرار است به‌صورت آنلاین برگزار شود. به‌تازگی مشخص شده است که نمایشگاه معروف E3 پس از غیبتی یک‌ساله امسال با فرمت جدید دیجیتالی در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. حتی GDC هم که قرار است در ماه ژوئیه برگزار شود، به این شیوه برگزار خواهد شد.

با این وجود، نمایشگاهی مثل گیمزکام که در ماه اوت در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود، برنامه دارد که این رویداد را با ترکیبی از کنفرانس‌های آنلاین و همچنین رویدادهایی فیزیکی و حضوری تشکیل دهد. هرچند آن‌ها هم اعلام کرده‌اند که امسال مخاطبان کمتری را پذیرا خواهند شد.

هرچند شور و حال نمایشگاه‌های حضوری چیز دیگری است اما طبیعی است که به خاطر چالش‌های ایجاد شده ناشی از ویروس کووید ۱۹ ترجیح دهیم که برای جلوگیری از خطرهای احتمالی نمایشگاه‌های امسال هم به همین شیوه‌ی آنلاین برگزار شوند.

منبع: GameIndustry.biz

