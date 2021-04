عرضه‌ی بازی فال‌اوت ۷۶ را در سال ۲۰۱۸ به‌خوبی به یاد می‌آوریم. بازی با وعده‌های عجیب‌وغریبی که سازندگان به طرفداران داده‌ بودند، معرفی شد اما نسخه‌ی نهایی نتوانست آن‌گونه که شایسته‌ی مجموعه‌ی فال‌اوت است عمل کند و یک عرضه‌ی بسیار بد در تاریخ این مجموعه به ثبت برساند. با این حال، به نظر می‌رسد که بتسدا همچنان بازی را رها نکرده است و قصد دارد مسیر به‌روزرسانی‌هایی را که برای بازی منتشر کرده و باعث بهبودهایی در آن شده است، ادامه دهد.

به‌تازگی، شرکت بتسدا و سازندگان این بازی از نقشه‌ی راه خود برای فال‌اوت ۷۶ در سال ۲۰۲۱ پرده‌برداری کرده‌اند. حتی آن‌ها در راستای همین خبر چندی پیش جلسه‌ای را در ساب‌ردیت بازی تدارک دیدند که در آن مسئول ارشد پروژه یعنی جف گاردینر و کارگردان بازی یعنی مارک تاکر در آن به پاسخ بعضی از پرسش‌های طرفداران در مورد این بازی پرداختند.

طبق برنامه‌ی مفصلی که شرکت بتسدا اعلام کرده است، آن‌ها در چهار فصل سال ۲۰۲۱ برنامه‌های ویژه‌ای را برای عرضه‌ی محتوای بیشتر و بهتر کردن بازی در نظر گرفته‌اند تا بتوانند رونق فال‌اوت ۷۶ را هر روز افزایش دهند و اعتماد طرفداران را پس بگیرند. بتسدا قرار است این آپدیت‌ها را در قالب فصل‌های ۴ تا ۷ در هر یک از فصل‌های چهارگانه‌ی سال ۲۰۲۱ منتشر کند.

هرکدام از این فصل‌ها و آپدیت‌ها قرار است روی چیز خاصی تمرکز داشته باشد. برای مثال، به‌روزرسانی فصل بهار روی ویژگی‌های کمپ و گسترش آن تمرکز دارد و امکانات جدیدی را در این خصوص به شما می‌دهد. با این به‌روزرسانی می‌توانید در یک‌زمان بیش از یک کمپ را بسازید و حفظ کنید. این آپدیت امکانات جدید و بیشتری را برای ارتقا کمپ در اختیار شما می‌گذارد.

آپدیت بعدی که در فصل تابستان منتشر خواهد شد، قرار است محتوای داستانی جدیدی را به بازی اضافه کند. محتوایی که سازندگان وعده داده‌اند که شامل مأموریت‌ها، مکان‌ها، شخصیت‌ها و پاداش‌های تازه‌ای خواهد بود. این آپدیت امکان ساخت آیتم‌های لجندری را هم برای شما فعال می‌کند. آپدیت‌های دو فصل بعدی هم به همین ترتیب روی جهان بازی و وقایع درون آن تمرکز کرده است.

پس از عرضه‌ی اولیه‌ی ناموفق بازی، بتسدا با پشتیبانی از بازی و عرضه‌ی به‌روزرسانی‌های بازی توانسته تاکنون نظر برخی از طرفداران خود را بازگرداند و آن‌ها را دوباره جذب بازی فال‌اوت ۷۶ کند. باید منتظر ماند و دید که برنامه‌های این شرکت در سال ۲۰۲۱ چه سرانجامی خواهد داشت و این ۴ به‌روزرسانی بزرگ و جدید بازی تا چه اندازه در اقبال طرفداران دوباره‌ی طرفداران به این اثر تأثیر خواهد داشت.

بازی فال‌اوت ۷۶ هم‌اکنون روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در دسترس است.

