در روز‌های گذشته یک کپی خاص از بازی سوپر ماریو براز از کنسول NES با قیمت ۶۶۰ هزار دلار به فروش رفته. با این فروش، رکورد گران‌ترین شی کلکسیونی مرتبط با بازی‌های ویدیویی شکست شده. این کپی آکبند نسخه‌ی به خصوصی از بازی سوپر ماریو براز است و یکی از اولین سری‌های تولید شده از بازی سوپر ماریو براز به شمار می‌رود.

فروخته شدن کالاهای قدیمی با قیمت فضایی برای کلکسیون‌ها چیز عجیب و جدیدی نیست. سکه‌های قدیمی، تمبر پستی و مشخصا بازی‌های ویدیویی از سوژه‌های کلکسیونر‌ها به حساب می‌آیند. افراد زیادی وجود دارند که به جمع‌آوری و دسته‌بندی چیز‌های مختلف علاقه دارند و برخی از آن‌ها به قدری توانمند هستند که حاضرند برای تکمیل کلکسیون خود هر کاری بکنند. مانند کسی که اخیرا برای خریدن یک نسخه‌ی دست‌نخورده و بسیار قدیمی از بازی سوپر ماریو حاضر شده تا ۶۶۰ هزار دلار پرداخت کند.

گیر آوردن کارتریج‌های معمولی بازی سوپر ماریو برای کنسول NES چندان کار سختی نیست و نسخه‌های فیزیکی این بازی قیمتی معقولانه دارند. اما وقتی از نسخه‌ی فیزیکی این بازی در حالی که هنوز پلاستیک رویه‌ی آن سر جای خود است صحبت می‌کنیم ماجرا کمی فرق می‌کند. حتی تکه‌ی پلاستیکی مخصوص آویزان کردن از قفسه‌ی این کپی از بازی سوپر ماریو هنوز سالم است و بسته‌بندی آن هیچ برچسب اضافه‌ای ندارد.

این کپی از بازی سوپر ماریو قدیمی‌ترین بازی ماریو موجود با بسته‌بندی دست نخورده است. در مورد سری چهارم تولید شده از بازی سوپر ماریو صحبت می‌کنیم. تعداد نسخه‌های تولید شده‌ی سری چهارم این بازی به خودی خود بسیار محدود هستند و منطقی است که یک کپی با بسته‌بندی سالم از این سری نایاب باشد. این نسخه خاص در این شرایط مهر و موم شده، بدون شک اثری بسیار کم‌یاب و نفیس است و به احتمال بالا تنها کپی دست‌نخورده‌ی سری چهارم بازی سوپر ماریو باشد. گروه WATA Games که متخصص نگهداری و ارزش‌گذاری بازی‌های کلکسیونی است به این کپی امتیاز ۹.۶ داده و سطح بسته‌بندی آن را A+ اعلام کرده.

رکورد قبلی گران‌ترین بازی ویدیویی تاریخ در چنگ بازی سوپر ماریو براز ۳ و به قیمت ۱۵۶ هزار دلار بوده. همچنین گران‌ترین شی کلکسیونی مرتبط با ویدیو گیم قبلی برای تنها نمونه‌ی اولیه‌ی کنسول نینتندو پلی‌استیشن به ارزش ۳۶۰ هزار دلار رقم خورده. کنسول پلی‌استیشن در ابتدا قرار بود طی همکاری شرکت‌های سونی و نینتندو ساخته شود که احتمالا بعد از دو دهه می‌دانید این همکاری هرگز به ثمر نرسید. با توجه به این که کنسول نینتندو پلی‌استیشن هرگز ساخته نشد، معلوم است که تنها نمونه‌ی اولیه‌ی این کنسول واقعا ارزشمند است اما این نسخه‌ی خاص از بازی سوپر ماریو حتی رکورد نینتندو پلی‌استیشن را هم شکسته.

۶۶۰ هزار دلار بودجه‌ی کافی برای ساخت یک بازی مستقل کوچک است. بازی مستقل به کنار، هزینه‌ی مورد نیاز برای سیر کردن روزانه‌ی یک بچه‌ی گرسنه‌ی از آفریقا توسط سایت‌های خیریه ۸۰ سنت است و با ۶۶۰ هزار دلار می‌توان ۲۲۶۰ کودک آفریقایی را برای یک سال تمام سیر کرد. مثل همیشه داریم با چشم‌های جهان سومی‌مان به مسائل جهان اولی نگاه می‌کنیم. در این مواقع بهتر است به جای حرص خوردن، سرمان به کار خودمان باشد و دعا کنیم که شاید بعد از چند سال پس‌انداز کردن بتوانیم یکی از کنسول‌های نسل نهمی را بدون بازی بخریم. البته اگر قیمت این کنسول‌ها در دوره‌ای که پول جمع می‌کنیم گران‌تر نشود.

منبع: Polygon

