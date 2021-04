شرکت اکتویویژن بعد از داد و هوار بی‌امان بازی‌کنان بازی‌های کال آو دیوتی اخیر، تصمیم گرفته تا فکری به حال حجم این بازی‌ها کند. به همین دلیل در آپدیت جدید بازی کال آو دیوتی مدرن وارفیر و وارزون، مدیریت فایل‌های این بازی‌ها بهتر می‌شود و بسته به پلتفرم، حجم نصب کامل این دو بازی در مجموع حدود ۳۰ گیگابایت کاهش می‌یابد.

کال آو دیوتی را همه می‌شناسند. سری معروف اول شخص شرکت اکتیویژن که سالانه یک بازی جدید و بدون پیشرفت نسبت به پارسال از آن عرضه می‌شود. دو بازی و نصفی قبلی این سری، یعنی کال آو دیوتی مدرن وارفیر، بلک آپس کلد وار و وارزون در حال حاضر به شکل هم‌زمان فعال هستند و توسط سازنده‌های خود پشتیبانی می‌شوند. مجموع حجم این بازی‌ها به قدری زیاد شده که داشتن آن‌ها به طور کامل و با همدیگر روی یک هارد ۵۰۰ گیگابایتی دیگر ممکن نیست.

شرکت اکتیویژن در الکی حرام کردن سخت‌افزار بازی‌کنان سابقه‌ی وحشتناکی دارد. هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنیم که بازی کال آو دیوتی گوست برای بازی‌کنان کامپیوتری که حافظه‌ی رم کم‌تر از شش گیگابایت داشتند، با تحویل دادن یک ارور به وضوح ساختگی، اجرا نمی‌شد. تنها مدت کوتاهی نیاز بود تا کاربران دست به کار شوند و با ساخت یک پچ، اجرای این بازی را با چهار گیگابایت رم ممکن و دست اکتیویژن را رو کنند. دروغ کثیف این شرکت صرفا به این جهت بود تا بازی خود (که ضعیف‌ترین بازی کال آو دیوتی در کل سری به حساب می‌آید) را از نظر فنی پیشرفته نشان دهد و بازی‌کنان را گول بزند که این بازی با نیازمندی به سخت‌افزار قوی، حسابی خفن است.

شکنجه‌‌گر آمریکایی برای طراحی لوت‌باکس‌های کال آو دیوتی استخدام شد

مشخصا در ساخت بازی‌های جدید کار آو دیوتی شور پرحجمی در آمده. حجم فایل‌های روی کنسول یا کامپیوتر به قدری بالا رفته که زندگی گیمر‌ها مختل شده. حالا انگار که شرکت اکتیویژن می‌خواهد به داد بازی‌کنان این بازی برسد و با زدن یک چسب زخم روی عضو قطع شده، وضعیت حجم بازی‌های کال آو دیوتی را بهتر کند.

جدیدترین آپدیت بازی کال آو دیوتی تازه‌سازی فصل دوم این بازی است. شرکت اکتیویژن قول داده تا با این آپدیت جدید نحوه‌ی مدیریت و کنترل فایل‌ها بهتر شود تا حجم این بازی‌ها کاهش یابد. البته حجم این آپدیت جدید از آپدیت‌های معمولی کمی بیش‌تر است ولی به گفته‌ی شرکت اکتیویژن آپدیت‌های بعدی کم‌حجم‌تر خواهند بود و حجم خود بازی نیز در حدود کم‌تری می‌ماند.

شرکت اکتیویژن میزان تغییر حجم فایل‌های این بازی‌ها را اعلام کرده. بازی‌کنانی که هر دو بازی کال آو دیوتی مدرن وارفیر و وارزون را دارند روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن و کامپیوتر ۳۰.۶ گیگابایت و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس ۳۳.۶ کاهش حجم را تجربه می‌کنند. حجم بازی وارزون بدون نصب مدرن وارفیر نیز برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و کامپیوترهای شخصی به ترتیب ۱۰.۹، ۱۴.۲ و ۱۱.۸ گیگابایت کاهش پیدا کرده. آپدیت جدید این دو بازی در مجموع حدود ۵۵ گیگابایت حجم دارد. البته شرکت اکتیویژن چیزی در مورد کاهش حجم بازی کال آو دیوتی بلک آپس کلد وار نگفته.

نظر ما را بخواهید شرکتی به عظمت و ثروتمندی اکتیویژن می‌تواند بهتر از این‌ها عمل کند. در چند سال گذشته سه‌گانه‌ی جدیدی از بازی‌های هیتمن عرضه شدند که به طور مستقیم به یکدیگر متصل بودند. سازندگان این بازی برای این که تجربه‌ی بازی‌ها را ساده‌تر کنند در هر قسمت جدید امکان پشتیبانی از مراحل بازی‌های قبلی را فراهم کرده‌اند. در هر کدام از این بازی‌های هیتمن می‌توان مراحل بازی‌های قبلی را دانلود کرد تا تجربه‌ی کلی جمع‌وجورتر باشد. مثلا در صورتی که مراحل قسمت اول را برای قسمت دوم دریافت کنید جمعا به حدود ۱۵۰ گیگابایت فضا نیاز است.

چند ماه پیش قسمت سوم این سه‌گانه عرضه شد و همه نگران بودند که بازی‌های هیتمن به سرنوشت کال آو دیوتی دچار شوند. در کمال ناباوری استودیوی IO Interactive به گونه‌ای قسمت سوم را بهینه کرد که دانلود کردن دو قسمت قبلی در کنار آن تنها حدود ۷۰ گیگابایت (بسته به پلتفرم) فضا می‌خواهد! توجه کنید که IO Interactive صرفا یک استودیوی مستقل است و تمام بودجه‌ی این استودیو در مقابل دارایی‌های اکتیویژن پول خرد محسوب می‌شود.

اکتیویژن هشدار داد: کال آو دیوتی دیگر روی PS4 جا نمی‌شود

البته ۳۰ گیگابایت فضای ناچیزی نیست اما حتی با ۳۰ گیگابایت کاهش حجم، بازی‌های اخیر کال آو دیوتی به شکل سرسام‌آوری سنگین هستند. شرکت اکتیویژن حتی مجبور شده امکان پاک کردن بخش‌های بازی به شکل دلخواه را فراهم کند؛ زیرا چند بازی اخیر کال آو دیوتی در مجموع حدود ۴۵۰ گیگابایت فضا اشغال می‌کردند ولی به لطف این آپدیت جدید، سنگینی بی‌اندازه‌ی این بازی‌ها حدود ۳۰ گیگابایت تلطیف یافته.

می‌توان بعد از کاهش یافتن ۳۰ گیگابایتی این بازی‌ها یکی از بازی‌های متال گیر سالید ۵، ویچر ۳ یا نسخه‌ی بازسازی شده‌ی یاکوزا زیرو را نصب کرد. بازی‌های زیاد دیگری نیز وجود دارند که به کم‌تر از ۳۰ گیگابایت فضا نیاز دارند و تجربه کردن آن‌ها، حتی برای تنوع هم که شده اصلا ضرری ندارد. با تضعیف سلطه‌ی گوشه‌ای از بازی‌های کال آو دیوتی روی حافظه‌ی کنسول‌ها یا کامپیوتر می‌توان بازی‌هایی را جایگزین کرد که ساعت‌ها سرگرمی محشر همراه خود دارند. البته اگر در ماه‌های آینده این فضای آزاد شده، با آپدیت‌های جدید کال آو دیوتی پس گرفته نشود.

منبع: وبلاگ رسمی کال آو دیوتی

The post حجم عظیم بازی‌های کال آو دیوتی بالاخره کمی کاهش یافت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala