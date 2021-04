سازندگان بازی پابجی لایت تصمیم گرفتند تا سرورهای این بازی را خاموش کنند. دلیل این موضوع اعلام نشده و سازندگان بازی صرفا در مورد این اتفاق عذرخواهی کرده‌اند. البته باید بگوییم بازی پابجی لایت مخصوص کامپیوتر است و خاموش شدن آن ربطی به پابجی موبایل لایت ندارد.

بازی پابجی از بزرگ‌ترین بازی‌های دهه‌ی گذشته به شمار می‌رود. این بازی اولین پیاده‌سازی واقعا موفق از سبک بتل رویال است که خود این سبک را می‌توان بزرگ‌ترین پدیده‌ی دنیای ویدیو گیم در چند سال گذشته دانست. البته نسخه‌ی اصلی کامپیوتری بازی پابجی پولی است و برای اجرای مناسب، به سخت‌افزار نسبتا قدرتمند نیاز دارد. به همین دلیل سازندگان بازی پابجی تصمیم گرفتند که نسخه‌ی سبک‌تر و رایگان بازی خود را به شکل محدود در برخی مناطق عرضه کنند تا بازی‌کنان بیش‌تری جذب برند پابجی شوند.

سرورهای بازی پابجی لایت بعد از حدود دو سال فعالیت بدون دلیل علنی خاموش شده‌اند. جالب این‌جاست این بازی هنوز از حالت آزمایشی خارج نشده بود ولی سازندگان آن تصمیم گرفتند تا به عرضه‌ی کامل نرسیده، کلا بی‌خیال پشتیبانی از این بازی شوند.

سازندگان بازی پابجی لایت در مورد خاموش شدن سرور‌های این بازی نامه‌ای را به شرح زیر منتشر کرده‌اند. هم‌چنین در این نامه در مورد این که ظاهرا سازندگان این بازی برای آینده برنامه دارند نیز صحبت شده.

ما از شوق و پشتیبانی طرفداران بی‌شمار بازی پابجی لایت که با ما همراه بودند بسیار ممنونیم. در میان شرایط سخت همه‌گیر شدن بیماری کووید-۱۹ امیدواریم که بازی پابجی لایت خانه‌نشینی را برای طرفداران سرگرم‌کننده‌تر کرده باشد. متاسفانه ما تصمیم سختی گرفته‌ایم تا با وجود مسیری که آمده‌ایم، پشتیبانی از این بازی را به پایان برسانیم. ما از صمیم قلب بابت این موضوع عذرخواهی می‌کنم. امیدواریم که از زمانی که با ما داشتید لذت کامل را برده باشید و از شما درخواست می‌کنیم که نسبت به تلاش‌های آینده‌ی ما امیدوار باشید.

قوی‌ترین پیش‌آمد موجود این است که کل وجود بازی پابجی لایت صرفا برای تبلیغ کردن بازی اصلی پدید آمده. یعنی سازندگان این بازی در مناطقی که امکان خریده شدن بازی کم‌تر است نسخه‌ای سبک و رایگان را عرضه کرده‌اند تا طعم بازی پابجی زیر دندان تعداد زیادی از بازی‌کنان برود که این بازی‌کنان بعد از پایان پشتیبانی از نسخه‌ی لایت، سراغ بازی اصلی بروند. در این صورت از همان اول قرار نبوده که پشتیبانی از بازی پابجی لایت ادامه یابد.

البته از زاویه‌ی دیگر نیز می‌توان به این موضوع نگاه کرد که وجود داشتن بازی پابجی لایت در کنار نسخه‌ی موبایلی این بازی چندان ضروری نیست. نسخه‌ی موبایل بازی پابجی همین حالا حتی از نسخه‌ی اصلی نیز بزرگ‌تر شده. بازی‌کنانی که هدف اصلی عرضه‌ی بازی پابجی‌لایت هستند به احتمال بسیار بالایی گوشی هوشمند دارند و تجربه‌ی سبک و رایگان پابجی برای آن‌ها از طریق گوشی‌های هوشمند کاملا مقدور است. این حرکت می‌توان باعث شود تا گروهی از بازی‌کنان که سرگرم پابجی لایت هستند از این بازی جدا شده و سراغ پابجی موبایل بروند تا تعداد بازی‌کنان نسخه‌ی موبایلی حتی بیش‌تر هم بشود.

