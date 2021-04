به‌تازگی سایت The Tojo Dojo که یکی از سایت‌های معروف طرفداری مجموعه بازی‌های محبوب یاکوزا است، اخبار جالبی را منتشر کرده که می‌تواند برای طرفداران این مجموعه و به‌خصوص بازی Judgment خوشایند باشد. خبرهایی که به دنباله‌ی بازی Judgment ارتباط دارند.

سایت The Tojo Dojo ادعا می‌کند که با وجود صحبت‌هایی که با یک منبع معتبر و آشنا داشته است، آن منبع به آن‌ها اعلام کرده که در حال حاضر دنباله‌ای برای بازی Judgment که سال ۲۰۱۸ عرضه شد بود، در حال ساخت است. Judgment که در واقع یک قسمت فرعی از مجموعه بازی‌های یاکوزا به‌حساب می‌آید، مورد استقبال طرفداران و منتقدین قرار گرفت و توانست به موفقیت‌هایی دست یابد.

دنباله‌ی Judgement در پی فروش خوب بازی احتمالا ساخته خواهد شد

با این وجود، این سایت تأکید می‌کند که در حال حاضر این خبر را باید به‌عنوان یک شایعه بپذیریم. هرچند آن‌ها ادعا می‌کنند که پس از تحقیقاتی که انجام داده‌اند احساس می‌کنند که می‌توانند به‌صورت مطمئن به صحت آن باور داشته باشند. طبق گفته‌ی آن‌ها، منبع ناشناس ذکرشده شواهدی را برای این ادعا به آن‌ها اعلام کرده است که این شایعه و ادعا را تصدیق کرده است.

اصل ماجرا این‌گونه شروع شد که مدتی پیش سگا نام تجاری جدیدی به نام Lost Judgment را به‌صورت رسمی ثبت کرد و سایت The Tojo Dojo در گزارش خود اعلام کرد که گمان می‌کند این نام هیچ ربطی به بازی Judgment نداشته باشد. پس از همین اتفاق، منبع معتبری به آن‌ها این اطلاعات را اعلام کرده و ذکر کرده است که در واقع دنباله‌ای برای این بازی در حال ساخت است. به نظر می‌رسد که عناوینی چون Lost Judgment و Judgment: Seize The Truth نام‌هایی بوده‌ است که سگا برای دنباله‌‌ی در حال ساخت این اثر در نظر داشته است. از آنجایی که نام تجاری Lost Judgment ثبت شده است، شاید بتوانیم حدس بزنیم که این نامی است که سگا برای اثر اصلی در نظر گرفته است اما از آن‌طرف باید در نظر داشته باشیم که معمولاً شرکت‌ها چند نام تجاری مختلف را ثبت می‌کنند و بعدها یکی را انتخاب می‌کنند.

جزییات دیگری که از طریق این شایعه منتشر شده است، به این نکته اشاره می‌کند که همچنان در این قسمت هم یاگامی و یار معتمدش یعنی کایتو حضور خواهند داشت. اگر این خبر صحت داشته باشد، می‌تواند برای طرفداران قسمت اول هیجان‌انگیز باشد. البته آن‌ها خبر بازگشت بعضی از شخصیت‌های دیگر را هم از قسمت اول شنیده‌اند.

نکته‌ی جالب دیگری که اعلام شده این است که این دنباله‌ی احتمالی فضا و ماجرایی تاریک‌تر خواهد داشت. مجموعه بازی‌های یاکوزا معمولاً با شوخ‌طبعی فوق‌العاده‌ای که در همه‌ جای آن وجود دارد، شناخته می‌شود. اگرچه، Judgment هم چنین شوخ‌طبعی‌هایی را در خود می‌دید اما داستانش جدی‌تر بود.

تریلر داستانی Judgement

تریلر گیم‌پلی Judgemenet

هنوز چیزی از تاریخ عرضه یا حتی معرفی دنباله‌ی بازی Judgment نمی‌دانیم. حتی می‌توانیم بگوییم که این خبر در نوع خود برای ما سورپرایز کننده‌ بوده است چراکه مدت زیادی از قسمت قبلی نگذشته و به نظر می‌رسد که آن‌ها به این زودی به سراغ دنباله‌ی این اثر رفته‌اند. گرچه استودیو RGG Studio به خروجی بالا و باکیفیت شهرت دارد اما آن‌ها در حال حاضر قسمت بعدی اصلی مجموعه بازی یاکوزا را هم معرفی کرده‌اند. ساخت هر دو بازی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند بسیار جالب‌توجه باشد.

البته، در نهایت باید دوباره ذکر کرد که در حال حاضر ساخت دنباله‌ی بازی Judgment فقط یک شایعه است و ممکن است اشتباهی در شنیده‌ها یا اطلاعات گفته‌شده صورت گرفته باشد.

