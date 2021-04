اکشن جدید پلاتینیوم گیمز به نام World of Demons برای اپل آرکید منتشر شد

سال‌های زیادی است که استودیو پلاتینیوم گیمز را برای عرضه‌ی بازی‌های مختلف روی کنسول‌ها یا کامپیوترهای شخصی می‌شناسیم. بازی‌هایی که بسیاری از آن‌ها امضای ویژه‌ی این استودیو یعنی گیم‌پلی هیجان‌انگیز‌ و اکشن سریع را در خود دارند. با این حال، این‌ بار پلاتینیوم گیمز به سراغ تجربه‌ی جدیدی رفته و اکنون اولین بازی خود را برای گوشی‌های همراه منتشر کرده است.

در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ استودیو پلاتینیوم گیمز برای اولین بار اعلام کرد که قصد دارد با همکاری شرکت DeNA اولین بازی موبایلی خود را با نام World of Demons «جهان اهریمنان» خلق کند. حال که چند سال از آن زمان سپری شده، بالاخره این بازی برای اپل آرکید منتشر شده است، با این تفاوت که دیگر شرکت DeNA در نشر بازی دخیل نبوده و همه‌‌ی کار توسعه و نشر بازی بر عهده‌ی خود پلاتینیوم گیمز بوده است.

اولین بازی موبایل پلاتینیوم گیمز یک اکشن تند و سریع است

تقریباً همان عنصری که از مبارزات بازی‌های این استودیو مشهور ژاپنی انتظار داریم، در بازی World of Demons هم کم‌وبیش دیده می‌شود. حتی طراحی هنری بازی هم می‌تواند به‌گونه‌ای ما را به یاد بازی Okami بیندازد که یکی از آثار معروفی است که هیدکی کامیا در کپکام به توسعه‌ی آن پرداخته بود. World of Demons به شکل رایگان عرضه شده است اما شامل پرداخت‌های درون برنامه‌ای خواهد بود.

در World of Demons بازیکنان کنترل یک سامورایی را بر عهده دارند که ارتشی از یوکای‌ها را رهبری می‌کند و آن‌ها را به مقابله با شوتن-دوجی می‌برد. یوکای در واقع دیوها و روح‌هایی در فولکلور ژاپن هستند. در میان راه، بازیکنان می‌توانند سامورایی‌ها و یوکای‌های دیگری را برای این هدف به خدمت بگیرند. هر کدام از آن‌ها قابلیت‌های جدیدی را برای بازیکن فراهم می‌کنند. طبق همان‌ چیزی که انتظار داشتیم، اکشن بازی سریع و روان است و هم می‌توان از طریق کنترلر و هم از طریق صفحه‌ی لمسی به تجربه‌ی بازی پرداخت.

با این حال، اگر شما از طرفداران استودیو پلاتینیوم گیمز هستید و نمی‌توانید به تجربه‌ی اولین بازی موبایلی این استودیو بپردازید، باید گفت که آن‌ها دوران شلوغی را پشت سر می‌گذرانند و هم‌زمان روی چند پروژه‌ی مختلف فعالیت دارند. بزرگ‌ترین پروژه آن‌ها بازی بایونتا ۳ است که قرار است به‌صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شود اما آن‌ها پروژه‌های دیگری را هم مثل بازی Babylon’s Fall در دست ساخت دارند. این بازی چند سال پیش معرفی شد اما تا به امروز چیز زیادی از آن ندیده‌ایم. در واقع هر دو بازی بایونتا ۳ و Babylon’s Fall مدت زیادی در سکوت خبری به سر می‌برند و امیدواریم پلاتینیوم به‌زودی اطلاعات جدیدی را از روند ساخت آن‌ها منتشر کند.

تریلر عرضه‌ی بازی World of Demons را می‌توانید در ادامه ببینید:

دانلود mp4

منبع: Game Informer

