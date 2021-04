الن ویک ۲ احتمالا بازی بعدی استودیوی رمدی است

می‌دانیم که هم‌اکنون استودیو رمدی به‌صورت هم‌زمان در حال ساخت چند بازی مختلف است. اگرچه بعضی از این پروژه‌ها تاکنون توسط این استودیو مشخص شده‌اند اما از چیستی بعضی از آن‌ها اطلاع دقیقی نداریم. گزارش‌های جدید ما را امیدوار کرده‌اند که یکی از این پروژه‌ها که از آن اطلاعی نداریم، بازی آلن ویک ۲ خواهد بود.

جف گراب، خبرنگار و سردبیر GamesBeat، در گفته‌های اخیر خود در جریان یک پخش زنده در توییچ ادعا کرده است که در حال حاضر استودیو رمدی مشغول ساخت بازی آلن ویک ۲ است. او درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «من شنیده‌ام که رمدی قرار است با همکاری اپیک بازی آلن ویک ۲ را بسازد. این باید همان دنباله‌ای باشد که طرفداران این مجموعه منتظر آن بوده‌اند.»

جف گراب در ادامه‌ی صحبت‌های خود می‌گوید: «برای نشر بازی پیشنهادهای مختلفی در کار بود اما اپیک برای رمدی بهترین گزینه محسوب می‌شد. بنابراین به نظرم بتوانیم منتظر آلن ویک ۲ باشیم. نمی‌دانم دقیقاً در چه زمانی آن را معرفی می‌کنند اما این چیزی است که شنیده‌ام و شما می‌توانید این را برای اولین بار در اینجا بشنوید.»

جف گراب از افراد و منابع معتبری است که تا به حال چندین بار حرف‌هایش درست از آب درآمده است و به احتمال زیاد بتوانیم روی این گفته‌ی اخیر او هم حداقل تا حد زیادی حساب باز کنیم. با توجه به ابراز علاقه‌های قبلی سم لیک و همچنین استودیو رمدی به بازی آلن ویک، می‌توان گفت که چنین اتفاقی می‌تواند منطقی هم باشد. به‌خصوص با توجه به اینکه به‌تازگی رمدی با عرضه‌ی بسته‌های الحاقی جدید برای کنترل به ما نشان داد که سعی دارد جهانی مشترک میان آثارش خلق کند. همین مورد می‌تواند این گزارش را بیشتر باورپذیر کند.

آلن ویک یک بازی اکشن ماجرایی است که در سال ۲۰۱۰ برای ایکس‌باکس ۳۶۰ و کامپیوتر عرضه شد. این بازی داستان یک نویسنده‌ی موفق داستان‌های دلهره‌آور را دنبال می‌کند که در تلاش است تا حقایق پشت ماجرای مرموز ناپدیدی همسرش را کشف کند. این در حالی است که اتفاقاتی را از رمان آخر خود تجربه می‌کند، در حالی که به خاطر هم نمی‌آورد که آن‌ها را نوشته است.

ناشر قسمت اول‌ آلن ویک شرکت مایکروسافت بوده است اما در ژوئیه ۲۰۱۹ استودیو رمدی موفق شد که حق نشر این بازی را از مایکروسافت بگیرد و امتیاز این عنوان را در اختیار خود داشته باشد. اکنون اگر آن‌ها برای ساخت قسمت بعد این بازی با اپیک همکاری کنند، می‌توان انتظار داشت که قسمت جدید این بازی برای پلتفرم‌های دیگر هم منتشر شود.

سازندگان آلن ویک و کنترل روی ۵ پروژه‌ی مختلف کار می‌کنند

استودیو رمدی در ماه مارس ۲۰۲۰ قراردادی را با شرکت اپیک منعقد کرد که طبق آن اپیک وظیفه‌ی انتشار دو بازی معرفی نشده از رمدی را بر عهده گرفته است. به‌صورت رسمی اطلاعات زیادی از این دو پروژه منتشر نشده است اما طبق گفته‌های رسمی که در توضیحات این همکاری آمده است، یکی از این پروژه‌ها یک بازی بزرگ AAA است که قرار است برای پلتفرم‌های مختلف منتشر شود و هم‌اکنون در حال مراحل پیش‌تولید یا تولید به سر می‌برد. طبق این گفته‌ها، دومین پروژه قرار است در مقیاس کوچک‌تری ساخته شود اما در فضای همان فرنچایز جریان داشته باشد.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که شرکت اپیک گیمز تمامی هزینه‌های توسعه‌ و همچنین انتشار بازی را بر عهده گرفته است و این در حالی است که پس از جبران هزینه‌های تولید، سود حاصل قرار است به‌صورت نصف میان ناشر و استودیو توسعه‌دهنده تقسیم شود. سم لیک، کارگردان و نویسنده‌ی معروف استودیو رمدی، دراین‌باره می‌گوید: «اپیک می‌فهمد که ساخت یک بازی بزرگ چه دشواری‌هایی دارد و برای آنچه چیزهایی نیاز است. آن‌ها می‌خواهند به ما آزادی عمل کاملی در توسعه‌ی بازی بدهند.»

با این وجود، نه‌تنها این قرارداد برای اپیک و رمدی مفید و سودمند بوده است، بلکه اگر این گزارش صحیح باشد و شاهد معرفی آلن ویک ۲ باشیم، می‌توانیم بگوییم که این اتفاق برای بازیکنان و طرفداران این بازی هم بسیار خوش‌یمن بوده است.

منبع: VGC

The post الن ویک ۲ احتمالا بازی بعدی استودیوی رمدی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala