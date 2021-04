بزرگترین نینتندو سوییچ جهان را ببینید

کنسول هیبریدی نینتندو سوییچ با ویژگی‌های جذاب و بازی‌های بزرگ خود محبوبیت زیادی دارد و در حال حاضر پرفروش‌ترین کنسول دنیاست. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این کنسول، قابل حمل بودن آن است، اما چه می‌شد اگر نسخه‌ی بزرگتری از این کنسول هم وجود داشت؟ نسخه‌ای که بدون نیاز به اتصال آن به تلویزیون، بتوان بازی‌های نینتندو را به شکلی متفاوت و در ابعادی بزرگ‌تر روی آن تجربه کرد.

مایکل پیک (Michael Pick) در ویدیویی در کانال یوتیوب خود بزرگترین نمونه‌ی کاملا کاربردی کنسول نینتندو سوییچ را معرفی می‌کند. تمام دکمه‌های این کنسول کار می‌کنند و می‌توان بازی‌های سوییچ را روی آن اجرا کرد. پیک تمام عملیات ساخت را خود به تنهایی انجام داده و در نهایت این کنسول بازی را به بیمارستان کودکان در سنت‌جود اهدا کرده است.

نکته‌ی جالبی که در مورد این نمونه‌ی بزرگ از سوییچ وجود دارد این است که، می‌توان با جوی‌کان‌ های بزرگ آن بازی کرد یا از یک کنترلر اکسترنال برای بازی استفاده کرد.

این کنسول چگونه کار می‌کند؟

جوی‌کان‌های کنسول نینتندو سوییچ اصلی در داخل جوی‌کان‌های بزرگ تعبیه شده است. جوی‌کان کوچک درون یک محفظه قرار دارد. این محفظه موسوم به مانت (mount) با چاپگر سه بعدی پرینت شده است و اجازه می‌دهد تا موتورهای الکتریکی موسوم به سروو (servo) بدون آسیب به جوی‌کان، به آن وصل شده و در هنگام بازی دکمه‌ها را فشار دهند. مشاهده می‌کنید که تنها با باز کردن چند پیچ و جدا کردن چند قطعه، جوی‌کان اصلی از پایه آزاد می‌شود.

پایین‌تر، برد الکترونیکی آردینو (Arduino) قرار دارد؛ میکروکنترلری که وظیفه دارد به موتورهای الکتریکی سروو بگوید چه کاری انجام دهند. این میکروکنترلر ورودی خود را از جوی‌کان بزرگ می‌گیرد و به سروو می‌گوید کدام دکمه را روی جوی‌کان کوچک فشار دهد. در قسمت پایین هم کنسول نینتندو سوییچ را می‌بینیم که روی یک قفسه‌ی چوبی تعبیه شده است.

پنل جلویی یا کنترلر جوی‌کان، یک نمونه‌ی بزرگ از کنترلر‌های نینتندو سوییچ است که تمام دکمه‌ها و جوی‌استیک‌های آن با چاپگر سه‌بعدی پرینت شده‌اند. نوارهای لاستیکی، جوی‌استیک‌های غول‌پیکر را در مرکز جوی‌استیک‌های کنترلر داخلی نگه می‌دارند.

این کنسول دارای ابعاد ۳۰ در ۷۰ اینچ است و حدود ۳۰ کیلوگرم وزن دارد. صفحه نمایش ۴k این کنسول ۶۵۰ درصد بزرگ‌تر از نمایشگر کنسول ساخت شرکت نینتندو است.

در ادامه می‌توانید ویدیوی چگونگی ساخت و کار کردن این کنسول را ببینید.

