ناتی داگ در حال ساخت بازسازی لست آو آس ۱ است

در گزارش جدیدی که سایت بلومبرگ منتشر کرده، اطلاعات جالب و عجیبی از پروژه‌ای دیده می‌شود که کمتر کسی انتظارش را می‌کشید و آن‌‌ پروژه هم چیزی نیست جز ساخت بازسازی(ریمیک) بازی لست آو آس ۱.

در این سال‌های اخیر ریمیک بازی‌های متفاوتی را مشاهده کرده‌ایم. شاید یکی از بهترین نمونه‌های جدید و موفق ریمیک یا بازسازی کامل دیمنز سولز باشد که اتفاقاً توسط سونی و استودیو بلوپوینت گیمز منتشر شده است. با این حال، ریمیک اثری که فقط حدود ۸ سال از عرضه‌ی آن گذشته و یک نسخه‌ی ریمستر هم برای آن عرضه شده است، برای ما کمی تعجب‌آور است. به‌خصوص با توجه به این شرایط که نسخه‌ی ریمستر آن بازی یعنی لست آو آس ۱ هم از نظر گرافیکی و هم از نظر گیم‌پلی همچنان در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

پلی‌استیشن زیر سایه‌ی ناتی داگ؛ سونی فقط بازی بزرگ و پرهزینه خواهد ساخت

با این حال، حدود ۳ سال پیش و در حالی که فقط ۵ سال از عرضه‌ی بازی لست آو آس ۱ سپری شده بود، گروهی از استودیو VASG سونی که در این سال‌ها همواره به پشتیبانی دیگر استودیوهای سونی و کمک در ساخت بازی‌های بزرگ این شرکت مشغول بوده است، به این فکر افتاد که برای اولین بار پروژه‌ای متعلق به خود را شروع کنند و بیشتر از یک نقش کمکی برای استودیوهای دیگر باشند. ابتدا ایده‌ی ریمیک آنچارتد مطرح شد اما پس از مدتی آن‌ها ساخت بازسازی کامل آنچارتد ۱ را در آن زمان مناسب ندانستند و همین باعث شد که ایده‌ی ساخت بازسازی ریمیک بازی لست آو آس ۱ شکل بگیرد. نسخه‌ی ریمیکی که قرار است برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شود.

در واقع، مامباوئر (Michael Mumbauer) که مؤسس استودیو VASG بوده است، در سال ۲۰۱۸ تصمیم گرفت با جمع‌آوری گروهی ۳۰ نفره این پروژه را به سرانجام برسانند. این پروژه موردقبول مدیران آن زمان سونی قرار گرفت و این گروه کوچک درون استودیو VASG به خلق این ریمیک این اثر مشغول شدند. با این حال، در ادامه همه‌چیز طبق میل آن‌ها پیش نرفت. وقتی که «لست آو آس پارت ۲» از سال ۲۰۱۹ به سال ۲۰۲۰ تأخیر خورد، آن‌ها مجبور شدند که برای مدتی برای به اتمام رساندن مراحل ساخت لست آو آس پارت ۲، به ناتی داگ کمک کنند. پس از انتشار لست آو آس پارت ۲، اوضاع دگرگون شد و سونی ترجیح داد که تعدادی از توسعه‌دهندگان ناتی داگ به پروژه ساخت ریمیک قسمت اول این بازی بپیوندند. رفته‌رفته این کار باعث شد که هدایت پروژه به ناتی داگ محول شود. تصمیمی که البته مورد رضایت کارکنان ارشد استودیو VASG قرار نگرفت و حتی موجب شد که بعضی از اعضای کلیدی VASG از جمله مامباوئر از استودیو جدا شوند.

این یعنی در حال حاضر یکی از پروژه‌هایی که گروهی از توسعه‌دهندگان استودیو ناتی داگ در حال ساخت آن هستند و طبق شواهد روند توسعه‌ی آن تا حد خوبی پیش رفته، ریمیک بازی لست آو آس ۱ است. با این حال، مشخص است که این تنها پروژه‌ای نیست که ناتی داگ مشغول توسعه‌ی آن است. از مدت‌ها قبل می‌دانستیم و اکنون هم در گزارش بلومبرگ این قضیه تائید شده که ناتی داگ در حال ساخت بخش چند‌نفره‌ای برای بازی لست آو آس پارت ۲ است. البته، در گزارش بلومبرگ دقیقاً به این موضوع اشاره نشده و تنها گفته شده که یکی از پروژه‌هایی که ناتی داگ روی آن کار می‌کند، یک بازی چندنفره است. بلومبرگ اشاره می‌کند که استودیو بند (Bend) و حتی VASG در بخشی از توسعه‌ی این بازی چندنفره نقش داشته‌اند. نکته‌ی جالب اینجاست که این بخش چندنفره مدت زیادی در حال توسعه بوده است و حتی ناتی داگ برای ساخت آن از استودیوهای دیگری کمک گرفته است. با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که این بخش چندنفره‌ی آنلاین بزرگ‌تر از آن چیزی باشد که فکر می‌کنیم و شاید یک بازی کامل چندنفره و شامل بخش‌های متنوعی باشد.

هرچند ریمیک اثری مثل The Last of Us 1 که همچنان به‌خوبی قابل بازی است و حتی می‌توان آن را از جهاتی با بعضی از بازی‌های امروزی مقایسه کرد، غیرضروری است، اما می‌توان از نظر تجاری برای آن توجیه آورد و حتی گفت که برای سونی می‌تواند بسیار سودآور باشد. طبق برنامه‌هایی که شبکه‌ی HBO اعلام کرده است، قرار است فیلم‌برداری فصل اول سریال «آخرین ما» از امسال آغاز شود و به احتمال زیاد در سال آینده شاهد پخش آن خواهیم بود. با پخش این سریال، این شانس وجود دارد که بسیاری از افرادی که سریال را دیده‌اند و تا قبل از این به تجربه‌ی بازی نپرداخته‌اند یا مدت‌ها پیش این اثر را تجربه‌ کرد‌ه‌اند، مشتاق شوند تا The Last of Us 1 را بازی کنند. در این شرایط، این ریمیک با گرافیک بالا و امروزی می‌تواند در جذب مخاطبانی که برای اولین بار با این اثر مواجه شده‌اند، بسیار مؤثر باشد و آن‌ها را به‌سوی بازی جذب کند و در نتیجه‌ی در فروش بازی و سودآوری آن تأثیر بسزایی بگذارد.

اگرچه این مورد می‌تواند برای سونی توجیه اقتصادی داشته باشد، اما از جهاتی هم می‌تواند نگران‌کننده باشد. نخست اینکه تصمیم سونی باعث شده که کارکنان آن گروه در استودیو VASG نتوانند پروژه‌ای که شروع کرده بودند را خود در ادامه هدایت و کارگردانی کنند. نکته‌ی دوم این است که این ریمیک می‌تواند منابع و وقت استودیو ناتی داگ را برای مدتی صرف خود کند. شاید این قضیه در ساخت پروژه‌های بعدی آن‌ها هم تأثیرگذار شود. البته، اگر بخواهیم کمی خوش‌بین باشیم، باید در نظر بگیریم که استودیو ناتی داگ حداقل حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کارمند دارد و البته استودیو‌های دیگر زیادی هم همچون VASG از آن پشتیبانی می‌کنند. این یعنی با وجود ساخت ریمیک لست آو آس ۱ و بخش چندنفره‌ی آنلاین لست آو آس پارت ۲، هنوز این شانس وجود دارد که بخش عمده و اصلی استودیو ناتی داگ مشغول ساخت اثر دیگری باشند. حال این اثر می‌تواند یک آنچارتد جدید باشد یا یک بازی کاملاً جدید که امیدواریم آن احتمال دوم صحیح از آب درآید.

