استودیوی آرکین اعلام کرده که بازی دث‌لوپ دوباره تاخیر خورده و برای عرضه‌ی آن حتی بیش‌تر از چیزی که تا به حال وعده داده شد باید صبر کنیم. این بازی در ابتدا قرار بود یکی از بازی‌های هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ باشد. بعد از تاخیر‌های متوالی، حالا برنامه این شده که دث‌لوپ یک سال دیرتر از تاریخ عرضه‌ی اصلی و در تاریخ ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) منتشر می‌شود.

بازی Deathloop اردیبهشت ماه عرضه خواهد شد؛ جزئیات نسخه‌های بازی مشخص شدند

دث‌لوپ جدیدترین بازی استودیوی آرکین است که حسابی پرطرفدار شده. گیم‌پلی کلی این بازی شباهت زیادی به اثر محبوب دیگر این استودیو، «سرافکنده» (Dishonored) دارد. این بازی همانند سرافکنده به بازی‌کن قابلیت‌های مختلف و آزادی بالا برای انجام انواع کارهای محیرالعقول می‌دهد. البته بازی دث‌لوپ نسبت به اثر دیگر این استودیو سریع و اکشن‌تر است. در این بازی‌کنان در نقش یک قاتل فوق‌حرفه‌ای قرار می‌گیرند که در یک چرخه‌ی زمانی یک روزه گیر افتاده و تنها راه رهایی او از این چرخه، به قتل رساندن چند هدف مشخص از گوشه‌کنار دنیای بازی است. با نگاه کردن به گیم‌پلی، ماجرای جالب و صد البته روحیه‌ی سرحال این بازی کاملا برایمان روشن می‌شود که چرا افراد زیادی این بازی را دوست دارند. مشکل کار این‌جاست که هر قدر بیش‌تر صبر می‌کنیم از عرضه‌ی بازی دورتر می‌شویم.

تاریخ عرضه‌ی بازی دث‌لوپ در ابتدا هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ اعلام شده بود. باید اضافه کنیم که بازی دث‌لوپ انحصاری کنسولی برای پلی‌استیشن ۵ است و قرار بود یکی از دلایل خریده شدن پلی‌استیشن ۵ توسط گیمرها باشد. به وضوح می‌بینیم که چندین ماه از عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ می‌گذرد و بازی دث‌لوپ نه‌تنها عرضه نشده، بلکه حتی دوباره تاخیر خورده.

سازندگان این بازی در یک پیام عذرخواهی که این روزها مشابه به آن را زیاد می‌بینیم، بیان کرده‌اند که بازی دث‌لوپ هنوز با آماده شدن فاصله دارد و طرفداران را به شکیبایی دعوت کرده‌اند. تمام مردم دنیا،‌ هر کدام به شکلی با مساله‌ی قرنطینه درگیر هستند و توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدیویی مانند تیم آرکین از قضیه مستثنی نیستند. موضوع سخت شدن پیشروی در توسعه‌ی بازی‌ها حسابی جدی شده. قبلا سازنده‌های بازی‌های ویدیوی تاریخ عرضه‌ی بازی خود را اعلام می‌کردند و عرضه شدن بازی قانون بود، تاخیر خوردن استثنا. اما حالا عرضه شدن بازی استثنا و تاخیر خوردن قانون شده.

بازی دث‌لوپ قرار است روز۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) برای کنسول پلی‌استیشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه شود. البته از آن جا که شرکت مایکروسافت، بتسدا را به طور کامل خریده، یقین داریم که مایکروسافت با تمام قدرت خود هر طور شده این بازی را برای ایکس‌باکس نیز در نزدیک‌ترین تاریخ ممکن منتشر می‌کند.

