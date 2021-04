بر اساس گزارش جدید بلومبرگ، شرکت سونی ایده‌ی ساخت بازی دیز گان ۲ (Days Gone 2) را رد کرده و حداقل در حال حاضر شاهد دنباله‌ای برای این اثر ساخته‌ی استودیو «سونی بند» (Sony Bend) نخواهیم بود.

روز گذشته‌ تازه‌ترین گزارش جیسون شرایر را منتشر کردیم که به بررسی و پشت پرده تعدادی از استودیوهای داخلی سونی و رویکرد سونی نسبت به آن‌ها پرداخته بود. در آن گزارش، شرایر عقیده داشت که رویکرد سونی توجه کامل به بازی‌های بلاک‌باستر بزرگ و پرهزینه است و با این شیوه سونی ریسک کمتری را در مقابل بازی‌هایی که مخاطب‌های خاص‌تری دارند، می‌پذیرد.

طبق این گزارش، استودیو «بِند» هم لطمه‌هایی از تصمیم‌های اخیر سونی دیده است. به نظر می‌رسد که مدتی پس از عرضه‌ی دیز گان ۲، این استودیو طرح و ایده‌ی ساخت بازی «دیز گان ۲» را به سونی ارائه می‌کند اما سونی این طرح را نمی‌پذیرد و ترجیح می‌دهد که دنباله‌ی این بازی ساخته نشود.

این در حالی است که مدتی پیش سونی اعلام کرده بود که دیزگان ۱ فروش خوبی را تجربه کرده و حتی سونی با مشخص کردن آمار فروش آن اعلام کرد که این بازی توانسته به‌ سوددهی هم برسد. با این وجود، طبق ادعایی که در این گزارش دیده می‌شود، به خاطر بازخوردهای متوسط دیزگان و همچنین طولانی بودن و پرهزینه‌ بودن روند توسعه‌ی آن، سونی تصمیم گرفته تا دنباله‌ی آن را تولید نکند.

در عوض، جیسون شرایر ادعا می‌کند که سونی گروهی از این کارکنان این استودیو را به کمک به ناتی داگ برای ساخت بازی چندنفره‌ی جدید آن‌ها فرستاده و گروهی دیگر هم قرار بوده که با نظارت ناتی داگ روی قسمت جدیدی از مجموعه بازی‌های آنچارتد کار کنند.

طبیعی است که رویکرد عجیب و نامطلوب سونی نسبت به استودیو «بند» کارکنان و اعضای ارشد آن‌ها را کمی دلخور کرده باشد. آن‌ها از این ترس داشته‌اند که پس از مدتی به بخشی از شرکت ناتی داگ تبدیل شوند. به همین خاطر رهبران این استودیو از سونی درخواست می‌کنند که از ساخت پروژه‌ی جدید آنچارتد کنار بروند و به توسعه‌ی بازی جدید خود مشغول شوند. اتفاقی که البته سونی اکنون به آن‌ها اجازه‌ی چنین کاری را داده است و در حال حاضر این استودیو مشغول ساخت یک بازی کاملاً جدید است.

همان‌طور که گفته شد، پس از اینکه سونی اجازه‌ی ساخت دیز گان ۲ را نداد، مشکلاتی هم به وجود آمد و باعث شد که بعضی از افراد خلاق و کلیدی استودیو بند این استودیو را ترک گویند. از مهم‌ترین این افراد می‌توان به جان گاروین و جف راس اشاره کرد که وظیفه‌‌ی نویسندگی و کارگردانی بازی دیز گان ۲ را بر عهده داشته‌اند.

حرکت سونی در قبال این استودیو در نوع خود عجیب است چراکه در این سال‌های اخیر سونی سعی داشته تعداد کارکنان و بودجه‌ی این استودیو را زیاد کند و همین اقدام باعث شد که استودیو «بند» بعد از سال‌های زیاد بتواند یک عنوان کاملاً جدید و پرسروصدا مثل دیز گان بسازد. البته، اگرچه ادعای جیسون شرایر مبنا بر اینکه سونی می‌خواهد به ساخت بازی‌های AAA‌ پرهزینه ادامه دهد، درست است اما شاید نتوانیم آن را دلیل ساخته نشدن بازی دیز گان ۲ بدانیم و آن را با این موضوع تطابق دهیم؛ زیرا دیزگان ۱ هم یک بازی AAA (تراز اول) بوده است و حتی به سوددهی رسیده است. در این مورد خاص، به احتمال زیاد بتوانیم دلیل تائید نشدن این دنباله را همان بازخوردهای متوسطی بدانیم که با توجه به هزینه‌ی ساخت بالای بازی برای سونی از نظر اقتصادی پر ریسک بوده است.

البته، شکی وجود ندارد که ادامه‌ی این رویکرد می‌تواند به استودیو بند لطمه بزند. با این حال، می‌توانیم فعلاً امید داشته باشیم که آن‌ها روی یک بازی کاملاً جدید که خود خواهان آن بوده‌اند، کار می‌کنند.

