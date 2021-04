بازی ترسناک Abandoned برای PS5 معرفی شد؛ اگر رزیدنت اویل ۸ مستقل بود

استودیوی تازه‌کار «بلو باکس گیم» (Blue Box Game) از اولین بازی خود به نام «رها شده» رونمایی کرده. این بازی در سبک ترسناک اول شخص است و قرار است در سه ماهه‌ی آخر سال ۲۰۲۱ به شکل انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه شود.

شرکت سونی را با بازی‌های انحصاری پرزرق و برق و تراز اول می‌شناسیم. این شرکت در تمام بازی‌های انحصاری خود استانداردهای کیفی سطح‌ بالایی را رعایت می‌کند؛‌ طوری که حتی بدترین بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن (در مقایسه با دیگر انحصاری‌های این کنسول) بازی‌هایی متوسط به بالا و یک سر و گردن از بسیاری از بازی‌های پرفروش بالاتر هستند. البته بازی انحصاری مستقل جدیدی برای این کنسول معرفی شده که حتی اگر به خاطر مستقل بودن، به آن آسان بگیریم هم چندان ظاهر خوبی ندارد.

بازی رها شده شباهت زیادی به جدیدترین قسمت رزیدنت اویل دارد. این بازی اول شخص است و حس‌وحالی ترسناک دارد. البته به گفته‌ی سازندگان این بازی،‌ بازی رها شده توجه زیادی به عناصر ترسناک دارد و در آن قرار نیست خبری از تیراندازی ممتد و صحنه‌های اکشن باشد. توسعه‌دهندگان در مورد داستان این بازی توضیح چندان قابل‌توجهی نداده‌اند. در این بازی همانند عادی‌ترین آثار این چنینی، شخصیت اصلی ربوده شده و در یک جنگل تاریک و وحشی رها می‌شود و وظیفه دارد تا راز‌های منطقه را کشف کند.

توسعه‌دهندگان این بازی در پست مرتبط با آن اعلام کرده‌اند که واقع‌گرایی در بازی رها شده اولویت بالایی دارد. برای مثال در این بازی، همانند دنیای واقعی استفاده از اسلحه و تیراندازی سرعت پایینی دارد و وارد شدن استرس به شخصیت این بازی حتی شرایط را بدتر می‌کند. مثل بسیاری از بازی‌های دیگری که برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر می‌شوند این بازی نیز از قابلیت‌هایی کنترل دوال‌سنس و صدای سه‌بعدی کنسول پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی می‌کند. سازندگان این بازی قول داده‌اند که حسابی از قدرت کنسول پلی‌استیشن ۵ استفاده کنند و تجربه‌ای با وضوح تصویر ۴K و نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه ارایه دهند. البته چیزی که از گرافیک این بازی در تیزر منتشر شده می‌بینیم چندان جذب کننده نیست.

تیزر کوتاه بازی رها شده چندان به مذاق گیمرها خوش نیامده. چیزی که در این تریلر می‌بینیم تفاوت زیادی با استاندارد همیشگی بازی‌های شرکت سونی دارد و بیش‌تر شبیه به بازی‌هایی است که به قیمت ۱۰ دلار در فروشگاه استیم پیدا می‌شوند. هرچقدر هم که محدودیت‌های استودیوهای مستقل را در نظر بگیریم، هضم کردن کیفیت این بازی چندان راحت نیست. استودیوهای مستقل اصلا به خاطر ارایه دادن تجربه‌های شبه-تراز اول ستایش نشده‌اند و اصولا کار آن‌ها خلق بازی‌هایی پر از هنر، شوق و عشق است. قضاوت از روی یک تریلر کوتاه که هیچ بویی از هنر، شوق و عشق نبرده کار خیلی صحیحی نیست اما به هر حال نمایش اولیه‌ی این بازی ناامید کننده است؛‌ مخصوصا به عنوان یک عنوان انحصاری پلی‌استیشن ۵.

در کنار معرفی این بازی، بحث داغی در اینترنت شکل گرفت که به دنبال آن حتی سازندگان بازی هم واکنش نشان دادند. برخی از گیمر‌ها شایعه راه انداختند که بازی رها شده پروژه‌ی مخفی جدید هیدیو کوجیما است. هیدیو کوجیما را با بازی در آوردن‌های روانی عجیب و غریب سر معرفی کردن هر بازی جدید می‌شناسیم. معرفی یک بازی از یک استودیوی بی‌نام و نشان حسابی گیمرها را کنجکاو کرد و به دلیل اول شخص بودن این بازی همانند PT (دمو قابل‌بازی سایلنت هیلز) بسیاری از طرفداران، بازی رها شده را با کوجیما گره زدند. مدتی قابل‌توجهی است که از عرضه‌ی دث استرندینگ، بازی قبلی هیدیو کوجیما می‌گذرد و به این دلیل امروز و فردا است که بازی در آوردن‌های کوجیما شروع شوند.

به دنبال این شایعات، سازندگان بازی رها شده وارد عمل شدند و در وب‌سایت خود رسما اعلام کردند که ساخت این بازی هیچ ارتباطی با هیدیو کوجیما ندارد. هنوز هم بسیاری از گیمر‌ها گمان می‌کنند که این بازی با کوجیما مرتبط است. البته از سوی دیگر شایعاتی نیز وجود دارند که به همکاری کوجیما و مایکروسافت اشاره می‌کنند.

بازی رها شده قرار است در سه ماهه‌ی آخر سال ۲۰۲۱ به شکل انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. سازندگان این بازی اعلام کرده‌اند که به زودی یک تریلر گیم‌پلی از این بازی منتشر خواهند کرد.

در حال حاضر تیزر بازی رها شده اصلی‌ترین چیزی است که از این بازی داریم. این تیزر را در ادامه برای شما قرار داده‌ایم و می‌تواند آن را تماشا کنید.

دانلود mp4

منبع: وبلاگ رسمی پلی‌استیشن

The post بازی ترسناک Abandoned برای PS5 معرفی شد؛ اگر رزیدنت اویل ۸ مستقل بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala