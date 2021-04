بر اساس گزارش‌های جدید موسسه‌ی آماری Sensor Tower، بازی گنشین ایمپکت رکورد سریع‌ترین بازی موبایلی تاریخ برای رسیدن به درآمد یک میلیارد دلار درآمد را زده است. سازندگان این بازی موفق شده‌اند تنها بعد از شش ماه، به یک میلیارد دلار درآمد برسند.

بازی گنشین ایمپکت در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بازی‌های رایگان دنیا به شمار می‌رود. این بازی با تقلید کامل از روی جدیدترین قسمت بازی افسانه‌ی زلدا ساخته شده. البته تفاوت این است که دنیای بازی گنشین ایمپکت را در نقش شخصیت‌های انیمه‌ای می‌گردیم و بجز تغییرات ایجاد شده در برخی بخش‌های بازی به جهت درآمدزایی از فروش آیتم و شخصیت‌ها، بقیه‌ی بازی فرقی با افسانه‌ی زلدا: نفس وحش ندارد. ترکیب بازی نفس و حش و شخصیت‌های انیمه‌ای منجر به درآمدزایی درست و حسابی شده و هر چند وقت یکبار از رکوردهای بازی گنشین ایمپکت و فروش فوق‌العاده‌ی آن می‌شنویم.

Genshin Impact؛ بهترین بازی رایگان کنسول و موبایل

بر اساس جدیدترین گزار‌هایی که منتشر شده‌اند، درآمد نسخه‌ی موبایلی بازی گنشین ایمپکت از یک میلیارد دلار گذشته. این آمار فقط و فقط مربوط به نسخه‌ی موبایلی بازی، روی اندروید و آی‌او‌اس است. خدا می‌داند اگر درآمد نسخه‌های کامپیوتر و کنسولی را نیز در نظر بگیریم فروش این بازی به چه سطحی می‌رسد. همین یک میلیارد دلاری که از نسخه‌ی موبایلی بازی گنشین ایمپکت حاصل شده کافی است تا این بازی با اقتدار در صدر جدول سریع‌ترین بازی‌های موبایلی که به یک میلیارد دلار درآمد رسیده‌اند قرار بگیرد. بازی‌های محبوب و بزرگی مانند کلش رویال و پوکمون گو به ترتیب یازده و نه ماه بعد از عرضه شدن یک میلیارد دلار درآمد کسب کردند؛ در حالی که بازی گنشین ایمپکت این قله را فقط در شش ماه فتح کرده.

فروش بازی گنشین ایمپکت به قدری بالا بوده که در ماه‌های گذشته این بازی ماهانه بیش‌تر از صد و پنجاه میلیون و روزانه حدود شش میلیون دلار درآمد داشته. اعدادی به این بزرگی اصلا شوخی ندارد و به خوبی رونق اقتصادی صنعت بازی‌های ویدیویی را نشان می‌دهند.

عوامل متعددی در پیشرفت و موفقیت بازی گنشین ایمپکت موثر بوده‌اند. این بازی در کشور چین سر زبان‌ها افتاده. دیده شدن یک محصول در پرجمعیت‌ترین کشور دنیا که حکومت محدود‌کننده‌ی آن کم‌تر چیزی را مجاز می‌کند همیشه هم‌معنی با درآمد فضایی بوده. دو نام دیگری که در لیست سریع‌ترین یک میلیارد دلار درآمد برای بازی‌های موبایلی نیز همانند گنشین ایمپکت از بازی‌های محبوب میان گیمرهای چینی هستند.

البته جدا از تاثیر محبوبیت بازی گنشین ایمپکت در کشور چین، خود بازی هم واقعا خوش‌ساخت است. وقتی در یک بازی خوش‌ساخت شخصیت‌های انیمه‌ای می‌گذارید و آن را به رایگان عرضه می‌کنید معلوم است که درآمد زیادی به حساب‌تان سرازیر می‌شود. مخصوصا در این روزها که مردم در خانه‌های خود حبس شده‌اند. قرنطینه باعث شده تا توسعه‌ی بازی‌های جدید سخت شود و هر روز خبر جدیدی از تاخیر خوردن یک بازی بشنویم؛ اما از سمت دیگر مردم زمان بیش‌تری برای بازی کردن دارند. این وقت بیش‌تر برای بازی‌های ویدیویی حسابی بازار صنعت بازی را رونق بخشیده و درآمد زیادی به توسعه‌دهندگان داده.

بازی گنشین ایمپکت را می‌توان همین حالا به رایگان برای پلی‌استیشن ۴، کامپیوترهای شخصی، اندروید و آی‌او‌اس دریافت کرد. با توجه به رایگان بودن این بازی امتحان آن (بجز چند گیگابایت دانلود با اینترنت هم‌قیمت زعفران) چندان ضرری ندارد و اصلا بعید نیست به لطف حجم عظیم محتوای رایگان این بازی، ساعت‌ها سرگرم شوید.

