هرچند شرکت اپیک گیمز تاکنون به خاطر فروشگاه دیجیتالی خود (اپیک گیمز استور) انتقادهای زیادی را تحمل کرده است، اما به نظر می‌رسد که آن‌ها به‌خوبی از شرایط آگاه هستند و می‌دانند که برای رقابت با استیم و خیل عظیم کاربران فعلی‌اش، تنها راه این است که بازی‌هایی داشته باشد که حداقل برای مدتی در استیم قابل‌دسترسی نباشد و این نیازمند به هزینه زیاد یا حتی ضرر در کوتاه مدت است.

بدیهی است که قرارداد انحصاری با ناشران دیگر به هزینه نیاز دارد و شواهد به ما می‌گوید که اپیک گیمز پول و سرمایه‌ی زیادی را برای وقوع این قراردادهای انحصاری صرف کرده و از دست داده است. با این وجود، به نظر می‌رسد که مدیرعامل اپیک گیمز یعنی تیم سویینی (Tim Sweeney) درباره‌ی این موضوع نگرانی زیادی ندارد. در واقع دقیقاً عکس آن است و او کاملاً از این موضوع راضی است و به آن افتخار می‌کند.

بخشی از این اطلاعات از طریق طرح دعوی اپل علیه اپیک در دادگاه به‌ دست آمده است. آن‌گونه که سایت PC Gamer اشاره کرده است، علی‌رغم اینکه در سال ۲۰۲۰ در «اپیک گیمز استور» حداقل به‌صورت تقریبی چیزی حدود ۴۴۴ میلیون دلار برای قراردادهای انحصاری با دیگر ناشرها هزینه شده است، اما فروش این بازی‌ها در آن سال چیزی حدود ۲۶۵ میلیون دلار بوده است. اگر بخواهیم ضرر ۱۸۱ میلیونی «اپیک گیمز استور» در سال ۲۰۱۹ را هم در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که در مجموع در این دو سال اخیر شرکت اپیک بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به خاطر این فروشگاه دیجیتالی از دست داده است. بازی‌های بزرگی مثل Metro Exodus و Control در ابتدا در کامپیوترهای شخصی فقط برای اپیک گیمز استور منتشر شدند و پس از مدتی راه خود را به استیم هم باز کردند. در آن زمان، به‌ویژه در مورد بازی مترو، شرکت‌ها و ناشرهای این آثار در کنار اپیک مورد انتقادهایی زیاد طرفداران قرار گرفتند. با این حال، اپیک از این کار دست نکشید و اکنون این قضیه به اتفاقی رایج و عادی تبدیل شده است.

«اپل» در بخشی از دعوی حقوقی خود علیه اپیک از این اطلاعات استفاده کرده تا به این نکته اشاره کند که این فروشگاه دیجیتالی سوددهی ندارد و همچنین از ویژگی‌های امنیتی مثل «اپ استور» شرکت اپل پشتیبانی نمی‌کند و چنین چیزهایی را در خود ندارد. در این دعوی حقوقی اشاره شده که اکثر درآمد بازی «فورتنایت» شرکت اپیک از پلتفرم‌ها‌ و سیستم‌‌عامل‌های دیگری به‌جز آی‌اواس به دست آمده است که این مورد طبق عقیده‌ی اپل تأثیر نبودن بازی فورتنایت را در اپ استور و سیستم‌عامل آی‌اواس کاهش می‌دهد.

به نظر نمی‌رسد که تیم سویینی، مدیرعامل اپیک، کوچک‌ترین نگرانی خاصی درباره‌ی کاهش درآمد و ضررهای گفته‌شده داشته باشد. در اقدامی جالب او در توییتر تخمین اعلام‌شده توسط اپل را تائید کرده است و اعلام کرده که این یک سرمایه‌گذاری تجاری است و موفقیتی فوق‌العاده در جذب گیمرها با کمک بازی‌های ویدیویی عالی است.

نکته‌ی امیدوارکننده برای آن‌ها این است که این ضررها همچنان در مقابل ارزش و کلیت اپیک گیمز نسبتاً کم است. در ماه اوت سال گذشته ارزش این شرکت بیش از ۱۷ میلیارد دلار بوده است و اگرچه فورتنایت برای ماه‌هاست که در آی‌اواس در دسترس نیست، اما همچنان روی پلتفرم‌های دیگر به موفقیت‌های بسیار خود ادامه می‌دهد و این شرکت را روبه‌جلو پیش می‌برد. البته، در رابطه با ارزش اپیک نمی‌توان از آنریل انجین هم چشم‌پوشی کرد. هرچند، این مورد ارتباط مستقیمی با اختلاف و دعوای میان اپل و اپیک گیمز ندارد.

دادگاه اپیک گیمز و اپل در روز ۳ ماه مه (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد. نتیجه‌ی این دادگاه از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه اگر با پیروزی اپیک همراه شود، نه‌تنها می‌تواند باعث بازگشت فورتنایت به دستگاه‌های اپل شود، بلکه مهم‌تر از آن می‌تواند باعث شود که اپل نتواند انحصار خریدهای دیجیتالی را روی پلتفرم‌های خود ادامه دهد.

