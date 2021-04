بازی Deadly Premonition 2 امسال برای کامپیوتر عرضه خواهد شد

بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده، به نظر می‌رسد که شرکت Rising Star Games و استودیو بازی‌سازی Toybox قصد دارند نسخه‌ای را از بازی Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise در سال ۲۰۲۱ از طریق استیم برای کامپیوترهای شخصی منتشر کنند.

این خبر از طریق گزارش مالی سالیانه‌ی شرکت Thunderful Group که در واقع شرکت مادر Rising Star Games است، به دست آمده است. در بخشی از این گزارش مالی به این نکته اشاره شده که این اثر که در گذشته برای نینتندو سوییچ عرضه شده است، در سال جاری برای استیم هم منتشر خواهد شد. این قضیه برای اولین بار توسط یکی از کاربران فروم ریست‌ارا کشف شده بود.

بازی Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise در واقع دنباله‌ای است برای بازی Deadly Premonition که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده بود. وقایع این بازی در زمان حال و در بوستون جریان دارد. این بازی شما را دوباره در نقش یک مأمور اف‌بی‌آی به نام فرانسیس یورک مورگان و همچنین شخصیت‌ جدیدی به نام‌ مأمور دیویس قرار می‌دهد. هر دوی آن‌ها در جریان داستان بازی روی یک پرونده‌ی مخوف جنایی که درباره‌ی یک قتل زنجیره‌ای است، تحقیق می‌کنند. نکته‌ی جالب اینجاست که ماجرای بازی هم به‌گونه‌ای دنباله و هم به‌گونه‌ای پیش‌درآمدی برای قسمت قبلی به‌حساب می‌آید. بخشی از بازی Deadly Premonition 2 که متعلق به شخصیت یورک است، در گذشته جریان دارد و بخش دیگر که ماجرای شخصیت‌های جدید بازی یعنی مأمور دیویس و مأمور جونز را دنبال می‌کند، در زمان حاضر جریان دارد. بخشی که در گذشته جریان دارد، از طریق خاطرات یک مأمور قدیمی اف‌بی‌آی روایت می‌شود.

مجموعه بازی Deadly Premonition ساخته‌ی ذهن خلاق هیدتاکا سوئهیرو (Hidetaka Suehiro) است که با لقب‌های SWERY یا Swery65 هم شناخته می‌شود. او در حال حاضر در حال ساخت بازی The Good Life است و همچنین با همکاری گوییچی سودا یا همان سودا ۵۱ قصد دارد که بازی ویدیویی Hotel Barcelona را هم خلق کند. ترکیب این دو کارگردان در ساخت بازی Hotel Barcelona از آن همکاری‌هایی خواهد بود که نتیجه‌ی آن می‌تواند همچون آثار هر دوی آن‌ها بسیار عجیب و جالب باشد.

بازی Deadly Premonition 2 ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۹ برای نینتندو سوییچ معرفی شد و پس از مدتی در ژوئیه ۲۰۲۰ برای این کنسول هیبریدی به انتشار رسید. البته، بازخورد منتقدان به این بازی نسبت به قسمت قبلی این مجموعه بدتر بود اما به هر حال امضای خاص سوئهیرو در بازی‌ Deadly Premonition 2 کاملاً دیده می‌شود. یکی از انتقادهایی که به بازی انجام شده بود، وضع بد فنی و نرخ فریم آن بوده است. اکنون اگر قرار باشد این بازی برای کامپیوتر عرضه شود، می‌توانیم امید داشته باشیم که دیگر شاهد مشکل نرخ فریم ضعیف نخواهیم بود.

