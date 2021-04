وب‌سایت Giant Freaking Robot جدیدا مطلبی منتشر کرده و در آن ادعا می‌کند که به گفته‌ی منابع خصوصی موثق، شرکت سونی قصد دارد تا یک فیلم سینمایی از روی بازی دیمنز سولز بسازد. هیچ اطلاعاتی در مورد این که این فیلم چگونه خواهد بود اعلام نشده و اصلا نمی‌دانیم تبدیل کردن بازی دیمنز سولز به یک فیلم سینمایی چگونه قرار است رخ بدهد.

بازی دیمنز سولز آغازگر راهی بود که دارک سولز آن را ادامه داد و بعد از خلق شدن این مسیر، خیل عظیمی از بازی‌های دهه‌ی گذشته در آن پا گذاشتند. سری بازی‌های سولز با گیم‌پلی چالش برانگیز، مبارزات خاص، دنیای غنی و طراحی مراحل کم‌نظیر موفق شدند تا لقب شاهکار را دریافت کنند. عناصری که در بازی‌های سولز وجود دارند به اشکال مختلف منبع الهام بازی‌های زیادی شده‌اند؛ طوری که این روز‌ها از گاد آو وار گرفته تا بازی‌های تیراندازی و سکوبازی، به هرجایی که نگاه می‌کنیم می‌توانیم رد پای بازی‌های سری سولز را ببینیم.

مقایسه‌ی بازسازی Demon’s Souls با نسخه‌ی اصلی؛ تفاوت چقدر است؟

اصلی‌ترین دلیلی که بازی‌های سری سولز به چنین محبوبیتی دست یافته و حسابی تاثیرگذار بوده‌اند چیزی بجز کیفیت و جزییات شگفت‌انگیز آن‌ها نیست. آثار سری سولز بازی‌های ویدیویی خالصی هستند که به شکل‌های مختلف از پتانسیل‌های این هنر تازه‌نفس استفاده می‌کنند. المان‌هایی که آن‌ها را فقط و فقط در هنر بازی‌های ویدیویی می‌بینیم، در بازی‌های سولز برای انتقال داستان و حس مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این بازی‌ها به وسیله‌ی گشت‌وگذار در محیط و تماشای آن، صحبت با شخصیت‌هایی که دنیا را از زاویه‌ی دید خود تعریف می‌کنند، پیدا کردن و خواندن توضیحات آیتم‌های داخل باز، موسیقی و حتی نحوه‌ی مبارزه با دشمنان ارتباطی محکم با بازی‌کن برقرار می‌کنند. این‌ها پل‌هایی هستند که در هیچ هنری بجز بازی‌های ویدیویی پیدا نمی‌شوند.

همان‌طور که نمی‌توان فیلم‌های کریستوفر نولان را به کتاب تبدیل کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان صدای مایکل جکسون را به یک تابلوی نقاشی منتقل کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان بو را از طریق حس لامسه دریافت کرد یا حس رنگ‌ها را با صدا نشان داد، تبدیل کردن دیمنز سولز به یک فیلم شدنی نیست! البته از نظر عملی تمام چیز‌هایی یاد شده قابل‌انجام هستند و برای مثال می‌توان اسم یک رنگ خاص را به زبان آورد. اما از آن‌جا که حسی که خود رنگ قرمز منتقل می‌کند از طریق صدا قابل انتقال نیست، چنین تبدیلاتی اصولا شدنی نیستند.

این مشکل دقیقا چیزی است که ما را در مورد اقتباس یک فیلم از روی بازی دیمنز سولز دچار سردرگمی می‌کند. البته در موقعیت‌های بسیار نادر و سپردن کار به دست هنرمندان خبره، آن هم بعد از سنجش‌های متعدد برای بررسی ممکن و ارزشمند بودن اقتباس می‌توان سمت چنین کاری رفت. پس از جدا کردن برخی از المان‌های اولیه، بدون صدمه زدن به هویت اثر اصلی و افزودن عناصری از هنر مقصد، می‌توان اثر تازه‌ای داشت که ارزش نوینی در خود دارد و اثر اولیه را به مرحله‌ای جدید رسانده. حالا به دنیای واقعی باز گردیم. دنیایی که در آن بعید است ساخت فیلم دیمنز سولز به جهت چنین مقاصد ارزشمندی باشد.

هر وقت که صحبت از بازی‌هایی فاخر که پتانسیل‌های هنر خود را با افتخار نشان می‌دهند می‌شود، سری بازی‌های سولز از مثال‌های مهم هستند. چند ماه پیش بود که بازسازی بازی دیمنز سولز با گرافیکی خیره‌کننده به عنوان یکی از اولین بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ عرضه شد و توجه و ستایش فراوانی دریافت کرد. این موضوع ظاهرا باعث شده که بر اساس «منابع داخلی قابل‌اعتماد» وب‌سایت Giant Freaking Robot، شرکت سونی تصمیم بگیرد تا یک فیلم سینمایی از روی بازی دیمنز سولز بسازد.

این وب‌سایت بعد از این که حسابی از منابع خود تعریف کرده و بیان کرده که اطلاعات قبلی منتشر شده از این منابع همگی درست از آب در آمده‌اند، از ساخت فیلم دیمنز سولز خبر می‌دهد. همه می‌دانند مدتی است که شرکت سونی تصمیم به ساخت فیلم و سریال از روی بازی‌های انحصاری خود گرفته از آن‌جا که این شرکت صاحب امتیاز بازی دیمنز سولز است، ساخته شدن یک فیلم از روی این بازی غیرممکن نخواهد بود.

اصلا نمی‌دانیم چگونه ممکن است فیلمی از روی بازی دیمنز سولز ساخته شود و حق میراث سنگین این بازی را ادا کند. یقینا تبدیل مستقیم تک‌تک المان‌های بازی دیمنز سولز به یک فیلم ممکن نیست. اگر المان‌هایی که دیمنز سولز را به یک بازی تبدیل کرده‌اند را حذف کنیم و بخواهیم از چیزهای باقی‌مانده استفاده کنیم، صرفا دنیای این بازی می‌ماند تا بر پایه‌ی آن داستان یک فیلم روایت شود. حالا بعد از این اتفاق، زمانی که تمام ویژگی‌هایی که بازی دیمنز سولز را «دیمنز سولز» کرده‌اند حذف شوند، چقدر از ارزش اولیه باقی می‌ماند؟ نتیجه یک فیلم معمولی و حتی شاید ضعیف خواهد بود که در سرزمین بالاتاریا جریان دارد. این فیلم بدون داشتن ویژگی‌های شاخص بازی دیمنز سولز، چندان حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

با وجود این که هیچ اطلاعاتی از فیلم دیمنز سولز نداریم اما باید بگوییم فقط در صورتی که در ساخت این فیلم خصوصیت‌های جدیدی اضافه شوند و تغییرات اساسی و متعدد در مسیر اقتباس روی بازی صورت گیرد می‌توان منتظر یک فیلم خوب بود. این قضیه ما را سر خانه‌ی اول باز می‌گرداند. فرضا اگر تغییرات ایجاد شوند و فیلم دیمنز سولز هم خوب از آب در بیاید، آن گاه با فیلمی طرف خواهیم بود که بجز اسم مکان‌ها و شخصیت‌های بازی دیمنز سولز، شباهتی با منبع اصلی خود ندارد. برای تبدیل کردن بازی دیمنز سولز به یک فیلم قابل‌قبول باید به قدری از منبع اصلی فاصله گرفت که ارتباط چندانی میان بازی و فیلم نماند.

با تمام این توصیفات حتی هنوز مشخص نشده که فیلم دیمنز سولز واقعی است و حتی اگر واقعی باشد نیز اصلا نمی‌دانیم که سازنده‌ها چه برنامه‌هایی در سر دارند. به هر حال یک شایعه‌ی ساده بهانه‌ی خوبی بود تا کمی به تفکر وادار شویم و بیش از پیش بببنیم که هنر موردعلاقه‌مان وجوه خاص خود را دارد. فکر کردن در مورد اقتباس یک فیلم از روی یکی از خالص‌ترین بازی‌های ویدیویی تاریخ، منحصر به فرد بودن بازی‌های ویدیویی را به خوبی نشان می‌دهند.

The post شایعات از فیلم دیمنز سولز می‌گویند؛ آیا چنین چیزی شدنی است؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala