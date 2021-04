شرکت اسکوئر انیکس به‌تازگی اعلام کرده است که قصد دارد بازی NEO: The World Ends with You را ابتدا برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ و سپس مدتی بعد از طریق اپیک گیمز استور برای کامپیوترهای شخصی منتشر کند.

قسمت اول این مجموعه بازی اکشن نقش‌آفرینی ژاپنی در تاریخ ۲۷ ژوئیه سال ۲۰۰۷ برای کنسول نینتندو دی‌‌اس (Nintendo DS) منتشر شده بود. اکنون قرار است دقیقاً ۱۴ سال بعد از عرضه‌ی قسمت اول، دنباله‌ی این اثر در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱ (۵ مرداد ۱۴۰۰) برای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ منتشر شود. همچنین تهیه‌کننده‌ی بازی اعلام کرده که این اثر در تابستان امسال برای کامپیوتر هم عرضه خواهد شد.

بازی NEO: The World Ends with You در ژاپن با قیمت ۷۸۴۰ ین عرضه خواهد شد. یک نسخه‌ی ویژه‌ هم با قیمت ۲۱ هزار ین‌ از طریق فروشگاه اسکوئر انیکس قابل خریداری است. این نسخه‌ی ویژه دارای محتویاتی از جمله بازی اصلی، بخشی از موسیقی‌های متن بازی، کتاب هنری و… خواهد بود. همچنین اسکوئر اعلام کرده که افرادی که بازی را تا تاریخ ۲۶ اوت از فروشگاه این شرکت خریداری کنند، محتوای قابل دانلود اضافی هم دریافت خواهند کرد. با این حال، ممکن است بسیاری نتوانند از فروشگاه اسکوئر این اثر را تهیه کنند. به همین خاطر، افرادی که بازی را تا تاریخ ۲۶ اوت از پلی‌استیشن استور یا نینتندو ای‌شاپ خریداری کنند، آن‌ها هم یک محتوای ویژه دریافت خواهند کرد که شامل ۵ آیتم خاص درون بازی خواهد بود.

در خلاصه‌ی داستان این قسمت در سایت اسکوئر انیکس نوشته شده است: «به نظر روز عادی دیگری در شیبویا (Shibuya) بود، اما نه برای ریندو (Rindo). او می‌توانست احساس کند که چیزی در مورد شهر متفاوت است. دختری با هاله‌ای شوم در مقابل او ظاهر می‌شود و خود را به‌عنوان یک «ریپر» (Reaper) معرفی می‌کند. با کمی تردید و هراس، ریندو تصمیم می‌گیرد که در بازی او شرکت کند اما همچنان چیزی به نظرش عجیب است.»

این قسمت، گروه جدیدی از شخصیت‌های دوست‌داشتنی را قرار است به طرفداران این مجموعه معرفی کند که در رأس آن‌ها شخصیت اصلی بازی یعنی «ریندو» قرار دارد. مدت بسیار زیادی است که طرفداران این مجموعه خواهان دنباله‌‌ی شایسته‌ای بوده‌اند. حال به نظر می‌رسد که NEO: The World Ends with You می‌تواند بهترین شانس برای تحقق این خواسته‌ی مهم طرفداران باشد. با توجه به نمایش‌های بازی، می‌توانیم امید داشته باشیم که پس از ۱۴ سال شاهد یک اثر درخور از این مجموعه باشیم.

نکته‌ی دیگری که می‌تواند ما را امیدوار کند، این است که برخی از افراد کلیدی و خالقان قسمت اول برای این قسمت هم حضور پررنگی خواهند داشت. تتسویا نومورا که نامی آشنا برای طرفداران کینگدام هارتس و فاینال فانتزی است، همانند قسمت اول در این بازی هم نقش مهمی دارد و در کنار او افراد تأثیرگذار دیگری همچون گِن کوبایاشی (Gen Kobayashi) و میکی یاماشیتا (Miki Yamashita) حضور خواهند داشت. علاوه بر این، تاکهارو ایشیموتو (Takeharu Ishimoto)، آهنگساز قسمت اول که از اسکوئر انیکس جدا شده است، دوباره بازگشته تا آهنگسازی بازی NEO: The World Ends with You را بر عهده گیرد.

در ادامه می‌توانید تریلر رونمایی و تصاویری از NEO: The World Ends with You را ببینید.

منبع: Gematsu

