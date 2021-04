شرکت مایکروسافت در چند روز گذشته رویداد مخصوصی برای بازی عصر امپراطوری‌ها ۴ برگزار کرده و در این رویداد محتوای زیادی از این بازی به نمایش گذاشته. مهم‌ترین چیزهایی که در این رویداد منتشر شدند تاریخ عرضه‌ی حدودی، که فصل پاییز است و گیم‌پلی بازی بودند.

قسمت جدید سری بازی‌های عصر امپراطوری‌ها قرار است بعد از یک و نیم دهه حسابی طرفداران این سری که سال‌ها تشنه‌ی یک قسمت جدید بوده‌اند را سیرآب کند. سری بازی‌های عصر امپراطوری‌ها یکی از محبوب‌ترین سری بازی‌های استراتژی هم‌زمان است. این بازی‌ها با ارایه دادن گیم‌پلی ترکیبی ساده اما جذاب از ساخت‌وساز در کنار مبارزه، حسابی سرگرم‌کننده هستند و طرفداران زیادی دارند. صرفا چند ماه تا عرضه‌ی جدیدترین قسمت این سری فاصله داریم و خود بازی تقریبا آماده شده. شرکت مایکروسافت که تهیه‌کننده‌ی این بازی است تصمیم گرفته تا در یک رویداد جدید، از تاریخ عرضه‌ی حدودی و گیم‌پلی این بازی رونمایی کند.

بازی عصر امپراطوری‌ها ۴ از چهار کمپین مختلف تشکیل شده که اولین آن‌ها هم‌زمان با عرضه‌ی بازی منتشر می‌شود. این کمپین مربوط به نبرد‌های سرزمین‌های نرماندی است. در این کمپین، نبرد‌های تاریخی دوک ویلیام از سرزمین نرماندی (بخشی از فرانسه فعلی) در مقابل شاه هارالد، فرمانروای انگلستان در قرن یازدهم را بازی می‌کنیم.

گیم‌پلی بازی عصر امپراطوری‌ها ۴، چهار دوره دارد: دوره‌ی قرون وسطایی، دوره‌ی فئودالی، دوره‌ی قلعه و دوره‌ی پادشاهی. مثل تمام بازی‌های این سری، بازی عصر امپراطوری‌ها ۴ هم حکومت‌های مختلفی دارد. در حال حاضر حکومت‌های انگلیس، چین، مغول و هند برای این بازی معرفی شده‌اند. به گفته‌ی سازنده‌های بازی، این بازی در زمان عرضه هشت حکومت خواهد داشت. هنوز چهار حکومت دیگر این بازی معرفی نشده‌اند. مشخص است که بعد از عرضه شدن این بازی، به مرور زمان حکومت‌های اضافی دیگری نیز افزوده خواهند شد.

بر اساس چیزی که در تریلر گیم‌پلی رسمی این بازی می‌بینیم، کلیت بازی همان حس و حال همیشگی عصر امپراطوری‌ها را می‌دهد. قرار است بازی را با چند کارگر ساده شروع کنیم و بعد از جمع‌آوری منابع کافی وارد دوره‌های جدید شویم و بعد از ساخت‌وساز صحیح، با دیگر حکومت‌ها بجنگیم و قدرت بیش‌تری کسب کنیم.

در تریلر جدید این بازی یک مکانیک جدید که مربوط به مخفی‌کاری است نیز به نمایش در آمده. در این بازی می‌توان نیرو‌های جنگی را لابه‌لای درخت‌ها مخفی کرد و به هنگام گذر دشمنان، شبیخون زد. این مکانیک جدید حسابی در گذرگاه‌های تنگ کاربرد دارد.

شرکت مایکروسافت در چند سال اخیر توجه بسیار بیش‌تری را به بازی‌کنان پلتفرم کامپیوتر معطوف کرده. یکی از کارهای بسیار عالی که در راستای این موضوع انجام شده‌اند احیای سری عصر اسطوره‌ها بوده. در چند سال گذشته سه نسخه‌ی اصلی این سری بازسازی و دوباره عرضه شدند تا طرفداران بتوانند از بازی‌های محبوب‌شان در لباسی نو لذت ببرند. البته انگار که هنوز اول راه هستیم و کار شرکت مایکروسافت با این سری تازه شروع شده. علاوه بر قسمت چهارم سری بازی‌های عصر امپراطوری، شایعاتی در مورد ساخت قسمت جدید از بازی «عصر اسطوره‌ها» (Age of Mythology) در اینترنت می‌چرخند. عصر اسطوره‌ها یک بازی فرعی از سری عصر امپراطوری‌ها است که گیم‌پلی اصلی را با پس‌زمینه‌ی اسطوره‌ای ترکیب کرده و یکی از جذاب و خاص‌ترین بازی‌های استراتژی تاریخ به شمار می‌رود.

تاریخ عرضه‌ی بازسازی Age of Empires III مشخص شد

بازی عصر امپراطوری ۴ قرار است پاییز آینده برای کامپیوترهای شخصی از طریق استیم و فروشگاه مایکروسافت عرضه شود. این بازی از همان روز اول عرضه در لیست بازی‌های سرویس ایکس‌باکس گیم‌ پس کامپیوتر شرکت مایکروسافت خواهد بود.

در ادامه تریلر گیم‌پلی بازی عصر امپراطوری‌ها ۴ را برای شما قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Eurogamer

The post بازی Age of Empires IV پاییز امسال منتشر می‌شود؛ گیم‌پلی آن را ببینید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala