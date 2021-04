طبق آمار جدید اعلام شده، توییچ در ماه گذشته رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرده است. در ماه مارس حدود ۲.۰۶ میلیارد ساعت محتوای استریم‌های مختلف در توییچ دیده شده است که رقم خیره‌کننده‌ای است.

این آمار که توسط Rainmaker.gg و از داده‌های موجود در StreamElements به دست آمده، نشان دهنده‌ی رشد و عملکرد فوق‌العاده‌ی این پلتفرم بوده است. نمودارها نشان می‌دهد که آمار سالیانه نسبت به سال قبل با افزایش ۱۰۵ درصدی مواجه شده است.

همچنین از دیگر داده‌ها مشخص شده است که «فیسبوک گیمینگ» در این ماه نزدیک ۴۰۰ میلیون ساعت بازدید داشته است که نسبت به ماه فوریه با افزایش خوبی روبه‌رو بوده است.

بخواهیم آمار بازدید محتوای استریم‌شده‌ی بازی‌های مختلف را در نظر بگیریم، در ماه قبل بازی جی‌تی‌ای ۵ بیشترین آمار را در اختیار داشته و حدود ۱۸۱ میلیون ساعت بازدید را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن، بازی لیگ آو لجندز با ۱۴۱ میلیون ساعت، فورتنایت با ۱۰۷ میلیون ساعت، کال‌ آو دیوتی وارزون با ۸۵ میلیون ساعت و در نهایت ماینکرفت با ۸۲ میلیون ساعت، رتبه‌های بعدی در بیشترین بازدید محتوا را در اختیار داشته‌اند.

این ماه اولین باری است که بازی جی‌تی‌ای ۵ توانسته در صدر لیست پربازدیدترین بازی توییچ در لیست سایت StreamElements قرار گیرد. البته، جمع‌آوری داده‌های این شرکت از سال ۲۰۱۶ آغاز شده است و به احتمال زیاد اگر قبل از آن هم وجود داشت، بازی جی‌تی‌ای ۵ در حوالی عرضه‌اش این شانس را داشت که چندین بار این افتخار را از آن خود کند.

در میان استریمرهای مختلف، XQc برای بار دیگر پربازدیدترین استریمر در ماه گذشته بوده است که توانسته چیزی بیش از ۳۰ میلیون ساعت بازدید را به تنها‌یی به خود اختصاص دهد. با این حال، بزرگترین تغییر و رشد را Ludwig Ahgren به نام خود ثبت کرده و توانسته با رشد بسیاری زیادی که تجربه کرده، در ماه مارس به رتبه‌ی دومین استریمر با بیش‌ترین محتوای دیده‌شده دست یابد. دلیل اصلی این رشد به خاطر استریم عظیم او بوده که از تاریخ ۱۷ مارس شروع شده و همچنان نیز ادامه دارد. این اقدام بازدیدهای استریم‌های او را حدود ۴۰۴ درصد افزایش داده است. او در این دوره و در تاریخ ۶ آوریل پس از اینکه ۲۲ روز استریم را ادامه داده بود، با عبور از مرز ۲۰۰ هزار مشترک توانست به دومین کانال با بیشترین تعداد مشترک در تاریخ توییچ دست یابد.

علاوه بر این، Ludwig Ahgren در ماه مارس توانسته رکورد عجیب دیگری را هم به نام خود ثبت کند. او بیشترین بازدید استریم را درحالی که خواب بوده، داشته است! هرچند این عمل به‌ غایت عجیب و عبث است، حدود ۱.۵ میلیون ساعت از ۱۶ میلیون ساعت بازدید استریم او در ماه مارس در هنگامی بوده است که او خواب بوده است.

