شرکت الکترونیک آرتز (EA) لیست تغییرات بازسازی سه‌گانه مس افکت را منتشر کرده. در این لیست می‌توان بهبودها و بازبینی‌هایی که در ساخت بخش‌های مختلف بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت اعمال شده‌اند را مطالعه کرد. بهبودهایی متعددی در بازسازی هر سه بازی ایجاد شده اما در میان آن‌ها، بازی اول بیش‌ترین میزان تغییرات را به خود دیده است.

سه‌گانه‌ی اصلی بازی‌های مس افکت حماسه‌ی فضایی و عظیمی هستند که در سه بازی محشر جای گرفته‌اند. این سه‌گانه در میان گیمر‌هایی که عاشق نقش‌آفرینی‌ها هستند حسابی ستایش شده‌است و بعد از سال‌ها، هنوز هم طرفداران خود را مشغول می‌کند. به همین دلیل شرکت الکترونیک آرتز تصمیم گرفته تا سه‌گانه‌ی اصلی را در قالب یک مجموعه‌ی بازسازی شده، با عنوان Mass Effect Legendary Edition به گیمر‌ها ارایه کند. بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت چیزی بیش‌تر از یک ارتقای گرافیکی ساده است. سازندگان این بازسازی به اشکال مختلف گیم‌پلی بازی‌های مس افکت را امروزی‌تر، و در بین بازی‌های سه‌گانه همگام‌تر کرده‌اند.

شاید اصلی‌ترین بخش بازی‌های سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت که در این بازسازی جدید دچار تغییرات متعدد شده‌اند، مبارزات این بازی‌ها باشد. مبارزات هر نسخه از سه‌گانه‌ی مس افکت مخصوص بازی مربوط به خود هستند و میان گیم‌پلی نبرد‌های این سه بازی، تفاوت‌هایی وجود دارد. این موضوع باعث می‌شود تا بازی کردن این سه بازی پشت سر هم تجربه‌ای منسجم ایجاد نکند. این موضوع در بازی اول که کاملا بر اساس تاس انداختن و المان‌های نقش‌آفرینی رومیزی ساخته شده برجسته‌تر از دو بازی دیگر است. به همین دلیل سازندگان بازی تصمیم‌ گرفته‌اند تا تیراندازی این بازی را به گونه‌ای تغییر دهند که اسلحه‌های بازی حس بهتری داشته باشند و تیراندازی بازی به طور کلی باثبات‌تر شود. مهارت‌های بازی اول نیز دستخوش تغییر شده‌اند. در ادامه لیستی از تغییراتی که در بازسازی بازی اول این سه‌گانه اعمال شده را داریم.

فرمانده شپرد حالا می‌تواند از مبارزات بازی فرار کند.

ضربات تن‌به‌تن بازسازی بازی مس افکت ۱ از طریق یک دکمه‌ی مخصوص انجام می‌شود. این ضربات در بازی اصلی بر اساس نزدیکی به دشمنان به طور خودکار انجام می‌شدند.

دقت و کنترل‌پذیری اسلحه‌های بازسازی بازی اول شدیدا بهتر شده‌اند. میزان پخش شدن گلوله‌ها حین تیراندازی کاهش یافته. لرزش دست به هنگام استفاده از تک‌تیراندازها به طور کامل حذف شده. دوربین بازی به هنگام هدف‌گیری بهبود یافته و همچنین هدف‌یابی خودکار بازی دقیق‌تر شده.

در بازسازی بازی مس افکت ۱ تمام دشمنان، در صورتی که سر داشته باشند، هدشات می‌شود. در بازی اصلی برخی از آن‌ها مانند انسان‌نماها هدشات نمی‌شدند.

حالا در تمام طول بازسازی قسمت اول می‌توان دستکاری اسلحه‌ها را دریافت کرد و حتی آن‌ها را از فروشنده‌های بازی خریداری کرد. در بازی اصلی این آیتم‌ها بعد از رسیدن به ترازهای (Levels) بالاتر دیگر قابل‌دریافت نبودند.

تمام اسلحه‌های بازسازی بازی مس افکت ۱ را می‌توان با هر کلاس دلخواه و بدون پیامدهای منفی استفاده کرد. البته هنوز هم استفاده از اسلحه‌های بازی به دست شخصیت‌هایی با کلاس مرتبط مزایای خود را دارد.

اسلحه‌های بازسازی مس افکت ۱ سریع‌تر خنک می‌شوند.

استفاده از آیتم خون در بازی اول بهبود یافته. حالا این آیتم بعد از مدت کوتاه‌تری دوباره قابل‌استفاده می‌شود. ارتقاهای ناشی از ترازگیری (Level Up) برای این آیتم برجسته‌تر شده‌اند و تاثیر مثبت شخصیت لیارا روی این آیتم بیش‌تر شده.

مدیریت کوله‌پشتی این بازی بهتر شده و قابلیت مرتب‌سازی آیتم‌ها هم اضافه شده. در بازسازی قسمت اول مس افکت می‌توان روی آیتم‌هایی که به درد بازی‌کن نمی‌خورند برچسب «آشغال» زد. این قابلیت باعث می‌شود تا بتوان تمام آیتم‌های آشغال را به آیتم خون تبدیل کرد یا همه را یک‌جا به فروشنده‌های بازی فروخت.

برخی از مهارت‌های بازی اول بازبینی شده‌اند.

قدرت اختصاصی اسلحه‌ها در بازسازی بازی مس افکت ۱ بهبود یافته‌اند. حالا بعد از فعال‌سازی این قدرت‌ها دمای اسلحه‌های بازی صفر می‌شود.

علاوه بر تغییراتی که در اسلحه‌ها و مهارت‌های بازی اول اعمال شده‌اند، نحوه‌ی کلی مبارزات و برخورد با دشمنان بازسازی بازی مس افکت ۱ دچار تغییر شده. برای این که قسمت اول این سری شباهت بیش‌تری با دو بازی بعدی پیدا کند، سیستم‌ها و محیط‌های مختلفی از آن تغییر یافته‌اند. برای مثال محیط مبارزه‌ی غول‌آخر سیاره‌ی نوریا کمی با بازی اصلی تفاوت دارد. در ادامه لیست دیگری از تفاوت‌های بازسازی مس‌افکت در مقایسه با سه‌گانه‌ی اصلی را داریم.

در بازسازی بازی اول می‌توان همانند بازی‌های دوم و سوم هر کدام از اعضای تیم را به شکل جداگانه کنترل کرد.

برخی از دشمنان و غول‌آخر‌های بازی مس افکت ۱ در بازسازی این بازی با حفظ چالش‌برانگیز بودن، متعادل‌تر شده‌اند.

سنگرگیری در بازسازی هر سه بازی بهبود یافته. در برخی از مکان‌های بازی سنگر‌هایی به این بازی‌ها اضافه شده‌اند و به طور کلی مکانیک سنگرگیری بازی‌ها نیز باثبات‌تر شده.

گرفتن امتیاز تجربه و ترازگیری در بازی اول راحت‌تر شده. بازسازی این بازی در اهدای امتیازهای تجربه، مخصوصا در بخش‌های نهایی دست و دل بازتر شده. همچنین سقف ترازگیری برای دور اول تمام کردن بازی برداشته شده و دیگر نیازی نیست برای رسیدن به تراز‌های بالا، این بازی را چند دور تمام کرد.

بازسازی قسمت دوم این سری از نظر میزان دریافت مهمات تغییر یافته. در بازسازی این بازی مهمات راحت‌تر پیدا می‌شوند.

‌یکی از ناامیدکننده‌ترین بخش‌های سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت مربوط به بخش‌هایی است که بازی‌کن مجبور می‌شود تا از وسیله‌ی نقلیه‌ی این بازی، یعنی M35-Mako استفاده کند. در بازی‌های اصلی راندن این وسیله حسابی آزاردهنده و فیزیک بد آن اشک همه را در آوورده بود. سازندگان بازسازی مس افکت تغییرات مهمی در این وسیله‌ی نقلیه ایجاد کرده‌اند.

کنترل کردن خود این وسیله‌ی نقلیه بهتر شده. همچنین با بهبود یافتن فیزیک بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت، حالا به هنگام رانندگی، وزن Mako ملموس‌تر است.

دوربین رانندگی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت در مقایسه با بازی‌های اصلی بهبود یافته و باعث شده تا رانندگی راحت‌تر کنیم.

سپر محافظ Mako در بازسازی این بازی‌ها سریع‌تر شارژ می‌شود.

موتور‌های جدیدی برای شتاب گرفتن به این وسیله‌ی نقلیه اضافه شده‌اند. انرژی موردنیاز برای استفاده از این موتورها از موتورهای پرشی جدا است.

جریمه‌ی کاهش امتیاز تجربه‌ی دریافتی (XP) حین رانندگی حذف شده.

حالا دیگر در لحظه‌ی تماس با مواد مذاب بازی به شکل آنی تمام نمی‌شود؛ در عوض مواد مذاب به مرور زمان به بازی‌کن صدمه می‌زند.

سازندگان بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت سعی کرده‌اند تا این سه بازی هم‌خوانی بیش‌تری با همدیگر داشته باشند و تجربه‌ی آن‌ها پشت سر هم راحت‌تر باشد. برای مثال حالا بخش ساخت شخصیت هر سه بازی مشترک شده. این بخش ساخت شخصیت جدید برای هر ظاهر طراحی شده، یک کد مخصوص می‌دهد و می‌توان آن کد را برای استفاده در آینده نگهداری کرد. همچنین خود بخش ساخت شخصیت بهتر شده و علاوه بر این که امکانات بیش‌تری ارایه می‌دهد، شخصیت‌های باکیفیت‌تری نیز تولید می‌کند. یک کمیک مخصوص نیز که توسط Dark Horse ساخته شده در بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت قرار گرفته. در ادامه لیستی از ویژگی‌های مربوط به تجربه‌ی کلی سه‌گانه‌ی مس افکت خواهیم داشت.

در بسته‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت، هر سه بازی را می‌توان از طریق یک برنامه‌ی واحد اجرا کرد؛ چیزی شبیه به بازسازی سه‌گانه‌ی آنچارتد برای پلی‌استیشن ۴. چیزهایی مثل تنظیمات برای هر سه بازی مشترک است. البته فایل سیو این سه بازی هنوز هم جدا هستند و به شکل جداگانه مدریت می‌شوند.

همان‌طور که اشاره کردیم، بخش ساخت شخصیت این بازی‌ها ارتقا یافته. ظاهر پیش‌فرض فرمانده شپرد مونث هم در دو بازی اول مثل مس افکت ۳ شده. البته در دو قسمت اول هنوز هم می‌توان ظاهر‌های قدیمی فرمانده شپرد مونث را انتخاب کرد.

دستاورد‌ها (Achivement) برای هر سه بازی در بسیاری از مواقع مشترک شده. برای مثال اگر یک دستاورد به کشتن ۲۵۰ دشمن نیاز داشته باشد، انجام این کار در هر کدام از بازی‌ها به گرفتن این دستاورد کمک می‌کند. همچنین این سه‌گانه دستاورد‌های جدیدی نسبت به بازی‌های اصلی دارد. اسم یا توضیحات برخی از دستاوردهای قبلی نیز تغییر کرده‌اند.

بجز دو آیتم خاص، تمام زره‌ها و اسلحه‌هایی که به عنوان محتوای دانلودی برای این سه‌گانه عرضه شده‌اند از همان اول هر بازی در دسترس نیستند و برای دریافت آن‌ها باید مثل دیگر آیتم‌ها، جست‌و‌جو کرد. آیتم‌های Recon Hood از مس افکت ۲ و Cerberus Ajax Armor از مس افکت ۳ از همان ابتدای بازی در دسترس خواهند بود.

صداگذاری هر سه بازی دوباره میکس و با کیفیت بهتری از بازی‌های اصلی در این مجموعه بازسازی قرار داده شده.

صدها باگ قدیمی که در بازی اصلی وجود داشتند رفع شده‌اند.

بازی‌کنان نسخه‌ی کامپیوتر شخصی به قابلیت‌هایی مانند استفاده از دسته‌ی بازی و صفحه نمایش عریض ۲۱:۹ دسترسی دارند. نسخه‌ی کامپیوتری بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت از دایرکت اکس ۱۱ نیز پشتیبانی می‌کند.

مجموعه‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت در تاریخ ۱۴ می (۲۴ اردیبهشت) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود. این بازسازی می‌تواند هم برای بازی‌کنانی که تا به حال مس افکت بازی نکرده‌اند دروازه‌ی ورود به این سری باشد، هم این که می‌تواند بهانه‌ی جدیدی برای طرفداران قدیمی این سری باشد تا دوباره با سه‌گانه‌ی محبوب خود روبه‌رو شوند.

منبع: وبلاگ رسمی الکترونیک آرتز

The post پیشرفت‌های بازسازی مس افکت؛ از گیم‌پلی تا طراحی دوباره‌ی مراحل appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala