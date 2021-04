پس از چند ماه که از عرضه‌ی کنسول نسل نهمی پلی‌استیشن ۵ سپری شده است، بالاخره سونی اولین به‌روزرسانی بزرگ این کنسول را معرفی و منتشر کرد. این آپدیت به رفع بعضی از مشکلات و کمبودهای فریمور و کنسول پلی‌استیشن ۵ پرداخته و امکانات جدیدی را هم برای آن فراهم کرده است.

این به‌روزرسانی جدید ویژگی‌های کوچک و بزرگ مفیدی را در خود جای داده است اما شاید مهم‌ترین ویژگی اضافه‌شده که از زمان عرضه‌ی کنسول یکی از خواسته‌های پرتکرار طرفداران بوده است، قابلیت ذخیره‌سازی بازی‌های پلی‌استیشن ۵ در یک حافظه‌ی جانبی بوده است. این یعنی برای برطرف کردن مشکل کمبود حافظه‌ی کنسول می‌توانید بازی‌های خود را موقتاً به یک USB که به کنسول وصل شده است، انتقال دهید. از دیگر قابلیت‌های مهم اضافه‌شده می‌توان به قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه‌ی گیم‌پلی بازی‌ها میان پلی‌استیشن ۵ و پلی‌استیشن ۴ یا همان Share Play اشاره کرد.

با این حال، این فقط بخشی از ویژگی‌های این آپدیت بزرگ است. در پایین سعی کرده‌ایم که با جزییات بیش‌تری ویژگی‌های این به‌روزرسانی را شرح دهیم.

حافظه‌ی جانبی برای پلی‌استیشن ۵ و مدیریت آن

همان‌گونه که گفته شد، با دانلود و نصب این آپدیت می‌توانید از این به بعد بازی‌های خود را از حافظه‌ی داخلی دستگاه به یک حافظه‌ی خارجی انتقال دهید. این شیوه‌ای عالی و آسان برای افزایش حافظه‌ی کنسول شما است. از آنجایی که کنسول پلی‌استیشن ۵ برای حافظه‌های بسیار سریع SSD طراحی شده است، شما نمی‌توانید از طریق این کار و انتقال بازی‌ها به حافظه‌ی خارجی USB، بازی‌ها را اجرا کنید و باید در هنگام نیاز، دوباره آن بازی‌ها را به حافظه‌ی داخلی دستگاه بازگردانید. با این حال، نکته‌ی مهم و امیدوارکننده اینجاست که انتقال دوباره‌ی بازی از حافظه‌ی خارجی به حافظه‌ی داخلی هر زمانی که بخواهید، در دسترس خواهد بود و عملیات انتقال هم با سرعت بسیار بالایی رخ خواهد داد تا از این بابت مشکل خاص را تجربه نکنید.

شما همچنین نمی‌توانید بازی‌ها را به‌صورت مستقیم روی حافظه‌ی USB دانلود کنید اما بازی‌هایی را که دوباره در حافظه‌ی داخلی کپی کرده‌اید یا به آن انتقال دهید، به‌صورت خودکار آماد‌ه‌ی دریافت به‌روزرسانی‌ خواهند شد. به‌علاوه، در بازی‌هایی خاصی که این امکان برای آن‌ها قرار داده شده است، شما می‌توانید انتخاب کنید که چه بخشی از یک بازی (مثلاً بخش کمپین یا بخش چندنفره) نصب شوند.

با این حال، همان‌طور که در گذشته اعلام شده بود، در آینده سونی قابلیت پشتیبانی از حافظه‌های جانبی را از طریق درایوهای M.2 در دسترس قرار خواهد داد تا بتوانید با خرید حافظه‌های SSD مشخص‌شده توسط سونی، این کار را حتی راحت‌تر از قبل انجام دهید.

ویژگی‌های اجتماعی

یکی از قابلیت‌هایی که سونی در نسل هشتم برای پلی‌استیشن ۴ معرفی کرد، ویژگی Share Play بود که از طریق آن بازیکنان می‌توانستند تصویر بازی خود را با دوستان خود به اشتراک بگذارند. اکنون با این آپدیت سونی اعلام کرده است که دارندگان پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ می‌توانند در هنگام گفتگو و چت کردن با استفاده از Share Play تصویر بازی خود را میان این دو کنسول به اشتراک بگذارند. این یعنی دارندگان پلی‌استیشن ۵ می‌توانند اجازه دهنده که دوستانشان که کنسول پلی‌استیشن ۴ را دارند، صفحه‌ی بازی‌ آن‌ها را تماشا کنند یا حتی از این طریق آن بازی‌ها را امتحان کنند. طبیعی است که این اتفاق به‌صورت بالعکس هم امکان‌پذیر است. با این ویژگی سه امکان مهم به شما داده خواهد شد؛ صفحه‌ی بازی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید، کنترل بازی را به‌صورت مجازی به آن‌ها بسپارید یا در نهایت با سپردن کنترلر دوم به‌صورت مجازی با دوستان خود به تجربه‌ی کوآپ بازی‌ها مشغول شوید.

بهبود کنترل کنسول و بهینه‌تر کردن رابط کاربری

منوی اصلی Game Base بهبود پیدا کرده و برای دسترسی سریع‌تر به محتوا و ویژگی‌های مختلف بهینه‌سازی شده است. پس از نصب این آپدیت جدید می‌توانید به‌راحتی بین چت‌های گروهی و فهرست دوستانتان جابجا شوید. همچنین شما می‌توانید اعلان‌های (نوتفیکیشن‌ها) مختلف هر چت گروهی را به‌دلخواه خود فعال یا غیرفعال کنید.

همچنین می‌توانید به‌سرعت چت‌های صوتی گروهی را در حین بازی غیرفعال کنید که با این کار صدای میکروفن (صدابَر) شما و دیگر بازیکنان برای شما غیرفعال می‌شود. همچنین به‌آسانی می‌توانید میزان صدای هرکدام از بازیکنان دیگر را در چت صوتی برای خودتان کم یا زیاد کنید و با این کار دیگر مجبور نیستید که هر بار از دوستانتان بخواهید که صدای میکروفن خودشان را کم یا زیاد کنند.

نکته‌ی جالب دیگر در مورد آپدیت بازی‌ها است. اگر توسعه‌دهندگان چنین چیزی را فعال کرده باشند و شما هم گزینه‌ی آپدیت اتوماتیک را فعال کرده باشید، به محضی که یک بازی آپدیت جدیدی دریافت کند و کنسول شما روشن یا در حالت استراحت (Rest Mode) باشد، آپدیت به‌صورت خودکار دانلود می‌شود تا وقتی به بازی وارد شدید، همیشه آخرین آپدیت نصب شده باشد.

علاوه بر این‌ها، تغییراتی هم در صفحه‌ی فهرست بازی‌های شما داده شده است. دو قابلیت مهم جستجو و همچنین مخفی کردن بازی‌ها با این آپدیت به کنسول اضافه می‌شود. به این ترتیب، یافتن محتوا یا شخصی‌سازی صفحه‌ی فهرست بازی‌ها در پلی‌استیشن ۵ آسان‌تر خواهد شد.

اگر با کنسول‌های پلی‌استیشن کار کرده باشید، می‌دانید که در هنگام دریافت یک تروفی، تصویری هم از آن لحظه‌ی بازی به‌صورت خودکار گرفته می‌شود. پس از این نصب این آپدیت، می‌توانید این کار را شخصی‌سازی کنید و برای مثال بگویید که فقط در هنگام دریافت سطوح بالاتری از تروفی‌ها (مثلاً تروفی گلد، پلاتینیوم یا هر تنظیمی که بخواهید) تصویر یا ویدیویی از آن لحظه ذخیره شود. صفحه‌ی مشخصات تروفی هم با تغییراتی همراه بوده است.

این‌ها فقط بعضی از ویژگی‌های مهم این آپدیت بزرگ و جدید پلی‌استیشن ۵ است و نکات ریز دیگری هم وجود دارد که قبل از نصب آپدیت در کنسول می‌توانید همه‌ی آن‌ها را مشاهده کنید. نظر شما درباره‌ی این آپدیت چیست؟

