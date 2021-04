اگرچه شرکت سونی هنوز آمار شفاف و دقیقی را از فروش بازی «دث استرندینگ» در کنسول پلی‌استیشن ۴ اعلام نکرده است و با وجود اینکه اعلام شده است که بازی به سودآوری‌ رسیده، اما ایده‌ی دقیقی نداریم که میزان فروش آن چه قدر بوده است. با این حال، طبق گزارش مالی جدید ناشر نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی این بازی یعنی شرکت ۵۰۵ Games، می‌توان گفت که فروش دث استرندینگ حداقل در کامپیوترها عملکرد خوبی داشته است.

طبق جدیدترین آمار اعلام شده توسط ۵۰۵ Games مشخص شده است که بازی دث استرندینگ توانسته در سال گذشته بیش از ۲۰ میلیون پوند عاید این شرکت کند.

مدتی پیش Digital Bros، شرکت مادر ۵۰۵ Games، گزارش مالی خود در سال ۲۰۲۰ را منتشر کرد. گزارشی که تا آخرین روز ماه دسامبر را شامل می‌شود. در این گزارش درآمد حاصل از فروش بازی‌های مختلف این شرکت مشخص شده است که در آن به نکات جالبی برخورد می‌کنیم. با این حال، قابل‌توجه‌ترین نکته، درآمد حاصل از فروش بازی دث استرندینگ است.

بر اساس این آمار، در سال گذشته درآمد حاصل از فروش بازی دث استرندینگ ۲۳.۱۹۲ میلیون پوند بوده است. از آنجایی که این بازی در ژوئیه سال ۲۰۲۰، یعنی در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۰، عرضه شده است، پس می‌توان گفت که این آمار فروش کلی بازی دث استرندینگ را در سال گذشته روی کامپیوترهای شخصی پوشش می‌دهد. طبیعی است که فروش سه‌ ماه اخیر این بازی در سال ۲۰۲۱ در این گزارش محاسبه نشده است.

با نگاهی به جدول ارائه‌شده فروش بازی‌های این شرکت، می‌توان به این نکته پی برد که درآمد حاصل از فروش دث استرندینگ نسبت به دیگر بازی‌هایی که این شرکت وظیفه‌ی انتشار آن را بر عهده داشته است، بیشتر بوده است. پس از دث استرندینگ، بازی «کنترل» که توسط استودیو رمدی ساخته شده، با فروش ۱۶.۰۳۹ میلیون پوندی دومین بازی پرفروش ۵۰۵ Games در سال ۲۰۲۰ بوده است. البته، کنترل در واقع در سال قبل عرضه شده بود و در آن سال توانست ۲۳.۹۰۸ میلیون پوند عاید ناشر خود کند.

بازی دث استرندینگ که اولین بازی ساخته‌شده توسط کوجیما پس از جدایی جنجالی او از کونامی است، ابتدا در سال ۲۰۱۹ توسط شرکت سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شد. این بازی که حتی حق امتیاز عنوان آن هم در اختیار سونی است، برای یک سال انحصاری زمان‌دار کنسول پلی‌استیشن ۴ بود تا اینکه نسخه‌ی کامپیوتری آن در سال ۲۰۲۰ و البته توسط ناشر دیگری عرضه شد. در اولین هفته‌ی عرضه‌ی بازی دث استرندینگ برای پلی‌استیشن ۴ این اثر توانست پس از بازی COD: Modern Warfare در رتبه‌ی دوم لیست پرفروش‌ترین بازی‌های هفته‌ی انگلستان قرار گیرد. البته، فروش هفته‌ی اول دث استرندینگ در آن زمان کمتر از فروش هفته‌ی اول دیگر بازی انحصاری سونی در سال ۲۰۱۹ یعنی بازی «دیز گان» بود. اثری که به‌تازگی طبق گزارش‌های جدید منتشر شده به نظر می‌رسد که دنباله‌ی آن در حال حاضر ساخته نخواهد شد.

با این وجود، قبل از اینکه نسخه‌ی کامپیوتری بازی دث استرندینگ عرضه شود، هیدئو کوجیما در ماه مه سال ۲۰۲۰ در گفتگویی اعلام کرد که فروش بازی به ‌اندازه‌ای موفقیت‌آمیز بوده است که او بتواند ساخت پروژه‌ی دوم معرفی نشده‌ی خود را شروع کند. اکنون به نظر می‌رسد که فروش بازی در کامپیوترهای شخصی هم نسبتاً موفقیت‌آمیز بوده و همین قضیه اوضاع را برای استودیو کوجیما پروداکشنز و آثار آینده‌اش بهتر خواهد کرد.

منبع: Eurogamer

The post نسخه‌ی کامپیوتر دث استرندینگ یک ساله درآمدی ۲۰ میلیون یورویی داشته است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala