همان‌طور که به احتمال زیاد می‌دانید، سال گذشته شرکت سونی ۲۵۰ میلیون دلار از سهام شرکت اپیک گیمز را خریداری کرد تا در آن سرمایه‌گذاری کند. اکنون سونی دوباره به سراغ اپیک رفته تا ۲۰۰ میلیون دلار دیگر هم در این شرکت سرمایه‌گذاری کند.

به‌تازگی شرکت اپیک گیمز اعلام کرده است که حدود ۱ میلیارد دلار بودجه جمع‌آوری کرده و به برنامه‌های آتی خود اختصاص داده است. بودجه‌ای که به آن‌ها در رشد شرکت و موقعیت‌های بهتر کمک می‌کند. در این میان، نکته‌ی جالب این است که بودجه‌ی اشاره‌شده شامل ۲۰۰ میلیون دلار از سوی شرکت سونی است. بودجه‌ای که سونی به‌منظور سرمایه‌گذاری استراتژیک در این شرکت اختصاص داده است.

در بخشی از بیانیه‌ی شرکت اپیک گیمز نوشته شده است: «این سرمایه‌گذاری بر اساس روابط نزدیک بین دو شرکت و در راستای یک هدف مشترک یعنی پیشرفت هنر در فناوری، سرگرمی و خدمات اجتماعی آنلاین بنا شده است.»

البته، علاوه بر شرکت سونی، تعدادی از شرکت‌های دیگر هم در این سرمایه‌گذاری جدید اپیک گیمز نقش داشته‌اند. تیم سویینی، مدیرعامل شرکت اپیک گیمز، در بیانیه‌ی جدیدش بیان کرده است: «ما از سرمایه‌گذاران جدید و تمامی سرمایه‌گذاران فعلی که از چشم‌انداز ما برای آینده و اهدافمان پشتیبانی کرده‌اند، سپاس‌گزاریم. سرمایه‌گذاری آن‌ها به ما کمک می‌کند و این فرصت را می‌دهد که ما بتوانیم در خلق و بهبود تجربه‌های اجتماعی مثل فورتنایت، راکت لیگ و فال گایز سرعت ببخشیم و در عین حال آنریل انجین، سرویس‌های آنلاین اپیک و اپیک گیمز استور را برای توسعه‌دهندگان، خالقان و طرفداران بهتر کنیم.»

کینیچیرو یوشیدا (Kenichiro Yoshida)، مدیر شرکت سونی، درباره‌ی این سرمایه‌گذاری اعلام کرده است: «اپیک گیمز به ارائه‌ی تجربه‌های انقلابی از طریق فناوری‌های پیشرفته‌ی خود که باعث کمک کردن به توسعه‌دهندگان در صنعت بازی‌های ویدیویی و دیگر صنعت‌های سرگرمی‌ دیجیتال می‌شود، ادامه می‌دهد. ما خوشحال هستیم که همکاری و رابطه‌ی خود را با آن‌ها تقویت کرده‌ایم تا بتوانیم تجربه‌های جدیدی از سرگرمی را برای مردم در سراسر دنیا فراهم کنیم. من عمیقاً باور دارم که این همکاری در کنار هدفی که داریم، می‌تواند از طریق قدرت خلاقیت و تکنولوژی، جهان را پر از احساسات کند.»

همان‌گونه که گفته شد، این اولین باری نیست که سونی تصمیم گرفته تا بخشی اندکی از سهام اپیک گیمز را خریداری و در آن سرمایه‌گذاری کند. با این حال، پرسش اصلی این است که سرمایه‌گذاری سونی با چه هدف یا اهدافی انجام شده است. مشخص است که برای پاسخ قطعی و دقیق به این پرسش باید منتظر سخن یا اعمال سونی و اپیک در آینده باشیم اما با وجود شرایط موجود، می‌توان حدس‌هایی درباره‌ی آن بیان کرد.

شاید بتوان گفت که بدیهی‌ترین هدف سونی در خرید بخشی از سهام اپیک گیمز رشد سرمایه‌گذاری درست برای رشد سرمایه باشد. شرکت اپیک گیمز در سال‌های اخیر به خاطر دلایل بسیاری از جمله بازی فورتنایت و همچنین آنریل انجین با درآمد و سودآوری بالایی همراه بوده و ارزش کلی سهام آن هم بسیار بیشتر از چند سال پیش شده است. بر اساس گفته‌های یکی از تحلیلگران مطرح صنعت یعنی دنیل احمد، ارزش سهام اپیک در ۸ سال گذشته حدود ۱۷ برابر شده است و اکنون ارزش کلی سهام آن به ۲۸.۷ میلیارد دلار رسیده است. اگر تأثیر این قضیه را برای سهام‌داران و شرکت‌هایی که سرمایه خود را در این شرکت خرج کرده‌اند، در نظر بگیریم، باید بگوییم که شرکت چینی تنسنت در سال ۲۰۱۲ – زمانی که ارزش شرکت اپیک بسیار کمتر از اکنون بود – با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیون دلاری چیزی حدود ۴۰ درصد از سهام این شرکت را خریداری کرد. شگفتی این قضیه در اینجا پدیدار می‌شود که ارزش آن سرمایه‌ی ۳۳۰ میلیون دلاری اکنون و فقط پس از ۸ سال با افزایش عظیم ۳۳۸۵ درصدی همراه شده است و به رقم ۱۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.

با وجود این موضوع و سود فوق‌العاده‌ای که به خاطر رشد ارزش سهام اپیک حاصل شده، عجیب نیست که سونی تاکنون در دو نوبت و در مجموع ۴۵۰ میلیون دلار در شرکت اپیک گیمز سرمایه‌گذاری کرده است. رشد سهام این شرکت به‌قدری بوده که می‌تواند انگیزه‌ی سونی و شرکت‌های دیگری را برای سرمایه‌گذاری در اپیک تحریک کند. هرچند سرمایه‌ی اولیه سونی برای سرمایه‌گذاری در اپیک بیشتر از تنسنت بوده است ولی اگر بخواهیم این سرمایه را با ارزش فعلی سهام در نظر بگیریم، در واقع سونی فقط بخش اندکی از سهام اپیک را خریداری کرده است.

با این حال، همان‌طور که گفتیم، این صرفاً یک دلیل بدیهی و ساده برای سرمایه‌گذاری و همکاری سونی با اپیک است. علاوه بر این دلیل، این همکاری به چند علت دیگر هم می‌تواند برای هر دو شرکت مفید باشد. در مورد اپیک گیمز که این قضیه مشخص است و می‌تواند بودجه‌ی بیشتری را برای اهداف جاه‌طلبانه‌ی آن‌ها فراهم کند اما در مورد سونی باید از چند نظر این قضیه را بررسی کنیم. ابتدا باید این نکته‌ را در نظر بگیریم که این سرمایه‌گذاری و خرید سهام را شرکت سونی انجام داده است؛ نه بخش سرگرمی‌های تعاملی آن که به بازی‌های ویدیویی و پلی‌استیشن مربوط می‌شود.

این یعنی علاوه بر همکاری‌ها و نزدیکی‌ بیشتر پلی‌استیشن و بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی با اپیک، دیگر بخش‌های این شرکت بین‌المللی از جمله بخش فیلم‌ و بخش موسیقی شرکت سونی هم از این همکاری منفعت‌هایی را خواهند برد. اینکه این منفعت‌ها چگونه خواهد بود، باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده چه خواهد شد اما به احتمال زیاد یکی از جنبه‌های مهم همکاری این دو شرکت بر مبنای آنریل انجین خواهد بود. در بخش بازی‌های ویدیویی این همکاری کاملاً مشخص است. در حال حاضر آنریل انجین یکی از بهترین و پرکاربردترین موتورهای بازی‌سازی جهان است که امکانات فراوان و پیشرفته‌ای را برای توسعه‌دهندگان فراهم کرده است. در ابتدای نسل نهم شنیدیم که تیم سویینی اعلام کرده بود که بخشی از آنریل انجین ۵ با توجه به‌ سرعت بسیار بالای حافظه‌ی اس‌اس‌دی پلی‌استیشن ۵ دوباره‌نویسی و بهینه‌سازی شده است. در راستای این همکاری، اگر در آینده آنریل انجین بیشتر برای کنسول پلی‌استیشن ۵ و ویژگی‌های خاصش بهینه‌سازی شود، می‌تواند باعث شود که توسعه‌دهندگان مختلفی که بازی‌های خود را با این ابزار خلق می‌کنند، بتوانند استفاده‌های کاربردی‌تر و بهتری از این موتور برای پلی‌استیشن ۵ داشته‌ باشند و این قضیه برای هر دو شرکت مفید خواهد بود.

با این حال، تکنولوژی شرکت اپیک و ویژگی‌های فوق‌العاده‌ی آنریل انجین به‌قدری مفید بوده است که در این سال‌ها کاربرد آن فقط محدود به بازی‌های ویدیویی نبوده است. در واقع، در این سال‌های اخیر مشاهده‌ کرده‌ایم که گهگاه از آنریل انجین در انیمیشن‌ها، فیلم‌ها یا سریال‌های تلویزیونی هم استفاده شده است. یکی از مهم‌ترین و بارزترین نمونه‌ها، سریال موفق و پرطرفدار مندلورین است که سازندگان آن سریال در بخش‌هایی از آنریل انجین استفاده کرده‌اند. با توجه به اینکه شرکت سونی در صنعت سینما هم فعالیت دارد، می‌توانیم حدس بزنیم که بخش سونی پیکچرز هم در ادامه‌ی همکاری‌های این دو شرکت از آنریل انجین بهره‌هایی خوبی ببرد.

باید منتظر بمانیم و ببینیم که نتایج احتمالی این سرمایه‌گذاری برای سونی و اپیک چه خواهد بود.

