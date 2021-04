شرکت سونی اعلام کرده که بازی دیز گان در تاریخ ۱۸ می (۲۸ اردیبهشت) به کامپیوترهای شخصی خواهد آمد. دیز گان جدیدترین انحصاری پلی‌استیشن است که قرار است از انحصار مطلق این کنسول در بیاید و روی کامپیوترهای شخصی نیز در دسترس باشد.

بازی دیز گان از بازی‌های انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ است و سه سالی از عرضه‌ی آن می‌گذرد. این بازی در دنیایی آخرالزمانی جریان دارد و بی‌شباهت به بازی‌های شرکت یوبی‌سافت نیست؛ یعنی بازی‌کن با یک چک لیست بسیار بزرگ در دنیایی باز و پهناور رها می‌شود تا با انجام کارهای تکراری خود را سرگرم کند. این سبک از بازی را در بازی‌های انحصاری شرکت سونی که معمولا روی روایتی خطی و غنی تمرکز دارند خیلی نمی‌بینیم. البته که بازی‌های چک لیستی برای برخی از گیمرها سرگرم‌کننده هستند و به همین دلیل هم بازی دیز گان طرفداران مختص به خود را دارد.

اگر به یکی دو سال گذشته نگاه کنیم به خوبی می‌بینیم که شرکت‌های سونی و مایکروسافت با پلتفرم کامپیوترهای شخصی آشتی کرده‌اند. این موضوع به این معناست که این شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند تا بازی‌های انحصاری خود را برای کامپیوتر نیز منتشر کنند. شرکت مایکروسافت که اصولا مدتی است تبعیضی میان بازی‌کنان ایکس‌باکس و پی‌سی گیمرها قاعل نمی‌شود و تمام بازی‌های خود را روی هر دو پلتفرم منتشر می‌کند و شرکت سونی هم دارد آرام آرام بازی‌های کمی قدیمی‌تر خود را روی کامپیوترهای شخصی منتشر می‌کند. شرکت سونی مدتی پیش اعلام کرد که می‌خواهد این مسیر جدید را حتی جدی‌تر از قبل دنبال کند. به همین منظور قرار است تا در قدم اول، بازی دیز گان روی کامپیوترهای شخصی عرضه شود.

عرضه کردن بازی‌های انحصاری روی کامپیوترهای شخصی تا به حال نتیجه‌ی بسیار خوبی برای شرکت سونی داشته. این بازی‌ها بعد از عرضه‌ی دوباره روی این پلتفرم فروش بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌اند و از سمت دیگر بازخورد بسیار خوبی دریافت کرده‌اند. برای مثال بازی دث استرندینگ که عرضه‌ی اولیه‌ای با واکنش نسبتا ضد و نقیض داشت حسابی بین بازی‌کنان پلتفرم پی‌سی محبوب شده و در وب‌سایت استیم، نقد‌های بسیار مثبتی دریافت کرده.

نسخه‌ی کامپیوتری بازی دیز گان چیزی است که از ساده‌ترین تبدیل یک بازی کنسولی به بازی کامپیوتری انتظار می‌رود. امکان انتخاب وضوح تصویر بالا ممکن و نرخ فریم بازی نامحدود شده. برای انتقال این بازی روی کامپیوترهای شخصی منابع اصلی بازی تغییری نکرده‌اند و بهبود گرافیک بازی صرفا از طریق افزایش برد رندر گرفتن از اشیا محیطی که در نسخه‌ی کنسولی بعد از فاصله‌ی مشخص محو می‌شوند خواهد بود. همچنین نسخه‌ی کامپیوتری بازی دیز گان تمام محتوای اضافه‌ی بازی را در خود دارد.

به گفته‌ی شرکت سونی قرار است که بازی دیز گان ۱۸ می (۲۸ اردیبهشت) اردیبهشت برای کامپیوترهای شخصی عرضه شود. می‌توان همین حالا این بازی را از طریق فروشگاه‌های استیم و اپیک گیمز پیش‌خرید کرد.

در ادامه تریلر قابلیت‌های اختصاصی نسخه‌ی کامپیوتری را برای شما قرار داده‌ایم.

