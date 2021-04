عرضه‌ی سالیانه‌ی سری بازی‌های فرمول یک که توسط شرکت کدمسترز ساخته می‌شوند، اتفاق عجیبی نیست اما بازی F1 2021 در نوع خود قابل‌توجه است؛ چراکه این اولین اثری است که بعد از خریداری شدن شرکت کدمسترز توسط الکترونیک آرتس منتشر خواهد شد.

چندی پیش الکترونیک آرتس و کدمسترز به‌صورت رسمی اعلام کردند که بازی F1 2021 در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی (از طریق استیم) عرضه خواهد شد. این اولین باری نیست که شرکت الکترونیک آرتس بازی‌های فرمول یک را خلق می‌کند. در واقع از سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ این شرکت ۶ بازی از مجموعه فرمول یک را منتشر کرد. با این حال، این اولین بازی فرمول یک شرکت کدمسترز است که قرار است توسط الکترونیک آرتس عرضه شود.

یکی از نکات مهمی که همیشه این سری بازی و اکنون قسمت جدید آن یعنی F1 2021 را حائز اهمیت می‌کند، این است که این اثر دارای تمامی تیم‌ها، رانندگان و مسیرهای رسمی مسابقات قهرمانی فرمول یک ۲۰۲۱ خواهد بود. این موضوع در مورد خوش‌ساخت بودن و کیفیت کلی اثر، همیشه آن را به یکی از انتخاب‌های محبوب طرفداران بازی‌های ریسینگ و به‌خصوص دوستداران فرمول یک کرده است.

بازی F1 2021 علاوه بر ویژگی‌های همیشگی‌اش، امسال چند بخش جدید شامل یک بخش داستانی کاملاً تازه، «کریر مود» دونفره و همچنین سه مسیر جدید را به بازی اضافه خواهد کرد. البته، این مسیرهای جدید که دربرگیرنده‌ی مسیرهایی از شهرهای پورتیمائو، ایمولا و جده خواهند بود، به عنوان محتوای رایگان بعد از عرضه‌ی بازی در دسترس خواهند شد.

بخش داستانی جدید اشاره‌شده، Braking Point نام دارد. در این بخش داستانی بازیکنان از فرمول ۲ شروع به کار می‌کنند و با افزایش دادن رتبه‌ی خود کمک به سطح مسابقات فرمول ۱ می‌رسند. کارگردان این مجموعه بازی در سخنان خود درباره‌ی این بخش جدید اعلام کرده است: «بخش Braking Point نوآوری هیجان‌انگیزی برای این مجموعه است که ما سال‌ها مشغول ساخت آن بوده‌ایم. افتخار می‌کنیم که توانسته‌ایم تجربه‌ی بازی را گسترش دهیم و این فرصت را در اختیار بازیکنان بگذاریم که در این تجربه فراز و نشیب‌های رسیدن به فرمول ۱ و حضور در آن را تجربه کنند. این بخش بازیکنان را در مرکز بزرگ‌ترین مسابقات اتومبیل‌رانی سیاره قرار می‌دهد.»

چندی پیش بود که رقابتی میان دو شرکت الکترونیک آرتس و تیک-تو برای تصاحب کردن کدمسترز شکل گرفت. هرچند در ابتدا به نظر می‌رسید که تیک-تو قرار است شرکت کدمسترز را بخرد اما در نهایت الکترونیک آرتس پیشنهاد بالاتر و معقول‌تری را ارائه داد تا بتواند این شرکت را تصاحب کند. اکنون آن‌ها قرار است اولین بازی کدمسترز را تحت هدایت خود منتشر کنند. البته، مشخص است که بازی F1 2021 مدت‌ها قبل از ثبت این قرارداد در حال ساخت بوده است. یکی از مهم‌ترین اهداف EA برای خرید کدمسترز این بود که به قدرت بزرگ و اول بازی‌های مسابقه‌ای اتومبیل‌رانی تبدیل شود و بخش زیادی از آن بازار را تصاحب کند. با این خرید، آن‌ها می‌توانند تقریباً هر سال حداقل یک بازی مسابقه‌ای عرضه‌ کنند؛ چراکه سری بازی‌های Dirt، Grid و Project Cars همگی اکنون برای الکترونیک آرتس هستند. این در حالی است که این شرکت از گذشته‌ی دور ۲ مجموعه‌ بازی مسابقه‌ای معروف نید فور اسپید و Burnout را هم داشته است.

اولین تیزر F1 2021 را در ادامه می‌توانید ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post F1 2021 برای کنسول‌ها و کامپیوتر معرفی شد؛ اولین فرمول یک الکترونیک آرتس appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala