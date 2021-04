چندی پیش کپ‌کام رویدادی را برگزار کرد که در آن اطلاعات تازه‌ای را از جدیدترین قسمت از مجموعه بازی ترسناک معروف خود یعنی Resident Evil Village اعلام کرد. در کنار اطلاعات و نمایش‌های جدید، یکی از مهم‌ترین رونمایی‌های کپ‌کام نسخه‌ی دمو (نسخه‌ی نمایشی) این بازی بود که اکنون برای کاربران پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ در دسترس شده است و به‌زودی برای دیگر پلتفرم‌ها هم عرضه خواهد شد.

اگرچه بازی Resident Evil Village یا همان رزیدنت اویل ۸ قرار است در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۷ مه ۲۰۲۱) برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۵، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس سری ایکس/ اس، ایکس باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا عرضه شود، اما دوستداران این اثر می‌توانند کمی قبل از عرضه‌ی نهایی بازی، نسخه‌ی دموی آن را برای مدت محدودی تجربه کنند.

دارندگان کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۵ می‌توانند زودتر به تجربه‌ی این دمو بپردازند. بخشی از دمو که تجربه‌ی بازی در محیط دهکده‌ی این قسمت را فراهم می‌کند در روز ۱۷ آوریل در دسترس شد و بخش دیگری که قرار است مربوط به تجربه‌ی بازی در محیط قلعه باشد، در روز ۲۴ آوریل برای این دو کنسول در دسترس قرار خواهد گرفت. با این وجود، طبق روال دموهای سال‌های اخیر کپ‌کام و به‌ویژه سری بازی رزیدنت اویل، طرفداران فقط قادر هستند که ۳۰ دقیقه به تجربه‌ی این نسخه‌ی دمو بپردازند.

با این حال، این نسخه‌ی دمو (نمایشی) قرار است چند روز قبل از عرضه‌ی بازی و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۷ مه) برای تمامی پلتفرم‌هایی که این بازی برای آن‌ها عرضه می‌شود، منتشر شود تا تمامی طرفداران بازی در پلتفرم‌های مختلف بتوانند این دمو را تجربه کنند. محدودیت زمان بازی کردن این نسخه‌ ۱ ساعت خواهد بود که بازیکنان می‌توانند به انتخاب خود این زمان را میان هر دو بخش دهکده یا قلعه تقسیم کنند یا حتی می‌توانند تصمیم بگیرند که تمامی ۱ ساعت وقت خود را به یکی از این بخش‌ها اختصاص دهند.

هرچند بازی Resident Evil Village دنباله‌ی مستقیمی بر بازی رزیدنت اویل ۷ است و حتی شباهت‌های زیادی به رزیدنت اویل ۴ دارد و به همین خاطر بازیکنان می‌توانند عناصر آشنایی در آن ببینند، اما این قسمت همچنین در تلاش بوده تا فضا و اتمسفر جدیدی را به این مجموعه بازی قدیمی وارد کند و برای اولین بار موجوداتی نظیر گرگینه و خون‌آشام‌ را هم به این سری بازی محبوب معرفی کند؛ موجوداتی که البته به ‌گفته‌ی توسعه‌دهندگان وجود آن‌ها در داستان بازی توضیح داده خواهد شد. وجود چنین عناصری در کنار محیط و دهکده‌ی خاص این قسمت همگی باعث شده‌اند که بازی Resident Evil Village اتمسفری کاملاً ویژه و مرموز پیدا کند.

به همین دلیل، ارزش این نسخه‌ی دمو بیشتر مشخص می‌شود. با تجربه‌ی این نسخه‌ی دمو بازیکنان می‌توانند قبل از خرید اثر یا تجربه‌ی کامل آن در ۱۷ اردیبهشت، مدتی قبل از عرضه حدود ۱ ساعت از بازی را تجربه کنند تا با بعضی از ویژگی‌های جدید این قسمت و همچنین اتمسفر آن آشنایی پیدا کنند.

همچنین علاوه بر این دمو، کپ‌کام به‌صورت رسمی اعلام کرده است که بخش محبوب Mercenaries دوباره به این قسمت بازگشته است. در Resident Evil Village این بخش همانند قسمت‌های قدیمی یک قسمت فرعی است که چالش روبه‌رو شدن با دشمنان مختلفی را مقابل شما قرار می‌دهد و در یک مدت‌زمان محدود هر میزان که بتوانید، باید به کشتن و شکست دادن دشمنان بپردازید.

