هرچند گزارش‌های مختلف تایید می‌کند که کنسول‌های نسل نهم نسبت به کنسول‌های نسل قبل بسیار کم‌صداتر یا حتی بی‌صدا هستند اما با این وجود از زمان عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ در نوامبر ۲۰۲۰ برخی از کاربران گزارش‌هایی را مبنی بر صدای بلند چرخش دیسک دستگاه در بعضی از اوقات منتشر کردند. مشکلی که به نظر می‌رسد با آپدیت جدید پلی‌استیشن ۵ تا حد زیادی بهبود یافته است.

از زمان عرضه‌ی این کنسول گزارش‌هایی منتشر شده است که اشاره می‌کنند چرخش دیسک دستگاه گهگاه صدای بلندی را تولید می‌کند. بعضی از کاربران اشاره کرده بودند که این اتفاق به‌صورت حدودی هر یک ساعت رخ می‌دهد، در حالی که دیگران اشاره کرده بودند که هر ۱۵ یا ۲۰ دقیقه شاهد آن بوده‌اند. اگرچه طبیعی است که فکر کنیم این چرخش دیسک درایو فرایندی است که برای احراز موجودیت دیسک انجام شده است، اما مورد عجیب این است که برخی از گزار‌ش‌ها اشاره کرده بودند که این اتفاق حتی هنگامی که هیچ دیسکی در دستگاه قرار نداشته است هم رخ داده است.

اولین آپدیت بزرگ پلی‌استیشن ۵ عرضه شد؛ پشتیبانی هارد اکسترنال بازی‌های PS5

همان‌طور که می‌دانید سونی چندی پیش اولین آپدیت بزرگ کنسول پلی‌استیشن ۵ را منتشر کرد. آپدیتی که ویژگی‌های مهمی نظیر پشتیبانی از هارد اکسترنال برای انتقال بازی‌ها (نه اجرای آن‌ها) و همین‌طور ویژگی‌هایی مثل قابلیت Share Play بین ‌نسلی و حتی بهبود رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ را برای این کنسول فراهم کرده است.

با این حال، علاوه بر این موارد و دیگر مواردی که به‌صورت رسمی اعلام شده‌اند، به نظر می‌رسد که این آپدیت تغییرات و ارتقاهای دیگری را هم به همراه داشته است که در توضیحات آن اعلام نشده بوده است. طبق گفته‌ی برخی از دارندگان پلی‌استیشن ۵، یکی از ویژگی‌های معرفی‌نشده‌ی این به‌روزرسانی به بهبود باگ چرخش دیسک درایو کنسول بازمی‌گردد. یکی از کاربران سایت ردیت درباره‌ی این موضوع نوشته است: «من می‌توانم تایید کنم که این مشکل احمقانه بالاخره توسط سونی برطرف شده است. آپدیت جدید بازی که در روز ۱۴ آوریل منتشر شده است، این مشکل را رفع کرده است. البته، هنوز فرآیند چک کردن دیسک وجود دارد اما اکنون بسیار آرام و کم‌صدا انجام می‌شود.»

چندین کاربر دیگر هم در سایت‌ها یا فروم‌های مختلف پیام‌هایی با چنین مضمون مشابهی را اعلام کرده‌اند. برخی هم اعلام کرده‌اند که این مسئله گاهی همچنان در هنگام نصب بازی‌ها یا اجرای اولیه‌ی آن‌ها دیده می‌شود. با این حال، موضوعی که تقریباً اکثر این افراد به آن اشاره کرده‌اند این است که این مشکل تا حد زیادی بهبود داشته و صدای آن هم به آن بلندی گذشته نیست و اکنون آرام‌تر است.

سایت Push Square هم ادعا می‌کند که طبق مشاهداتش تغییرات قابل‌توجهی درباره‌ی این موضوع صورت گرفته است. آن‌ها اشاره کرده‌اند که در حالی که سونی چنین چیزی را میان ویژگی‌های این آپدیت اعلام نکرده است، اما قطعاً پس از عرضه‌ی آن مشکل چرخش پرسروصدای دیسک حل شده است.

