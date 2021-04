شرکت کپکام تصمیم گرفته تا برای بار چندم بازی رزیدنت اویل ۴ را عرضه کند. این شرکت به مناسبت بیست و پنج سالگی سری رزیدنت اویل اعلام کرده که چهارمین قسمت این سری به پلتفرم واقعیت مجازی ‌‌می‌آید. تاریخ عرضه‌ی این بازی هنوز مشخص نشده و هدست مقصد اصلی آن «آکیولس کوئست ۲» (Oculus Quest 2) است.

این که رزیدنت اویل ۴ یکی از بهترین بازی‌های کل تاریخ ویدیو گیم است همیشه توسط همگان تایید می‌شود. شرکت کپکام هم این موضوع را به خوبی می‌داند. در چند سال گذشته شرکت کپکام همانند روزهای پرافتخار خود به صحنه باز گشته و دوباره به یکی از نام‌های پرافتخار صنعت بازی‌های ویدیویی تبدیل شده. توجه دوباره به رزیدنت اویل که یکی از بهترین سری‌های شرکت کپکام است یکی از اتفاقاتی است که همراه با بازگشت این شرکت رخ داده.

شرکت کپکام از سمتی بازی جدید می‌سازد و از سمت دیگر بازی‌های قدیمی این سری را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد؛ به همین منظور نسخه‌ی بازسازی شده‌ی سه قسمت اصلی این سری را داریم. نوبت به نسخه‌ی بازسازی شده‌ی قسمت چهارم این سری رسیده بود و همه‌ی طرفداران در جشن بیست و پنج سالگی این سری منتظر بازسازی قسمت چهارم بودند. اما شرکت کپکام تصمیم دارد به جای نسخه‌ی بازسازی شده، نسخه‌ی واقعیت مجازی را عرضه کند. البته اگر به یاد داشته باشید مدتی پیش هکرها به سرورهای شرکت کپکام حمله کردند و اطلاعات زیادی را از این شرکت ربودند. در میان این اطلاعات به نسخه‌ی واقعیت مجازی رزیدنت اویل ۴ نیز اشاره شده بود.

از رزیدنت اویل تا مانستر هانتر؛ جزییات پروژه‌های آینده‌ی کپکام لو رفت

ساخته شدن نسخه‌ی واقعیت مجازی رزیدنت اویل ۴ به خودی خود، تضادی بامزه است. این بازی اثری بود که دوربین سوم شخص را به شکل امروزی در آورد و می‌توانیم بگوییم یکی از موثرترین بازی‌ها‌ی تاریخ روی سبک تیراندازی سوم شخص است. حالا قرار شده که پدربزرگ بازی‌های سوم شخص (Gears of War پدر این سبک است) به اثری با زاویه‌ی دید جدید تبدیل شود.

نسخه‌ی واقعیت مجازی رزیدنت اویل ۴ همانند اکثر آثار واقعیت مجازی اول شخص است و تجربه‌ای کاملا جدید از بازی رزیدنت اویل ۴ را ارایه می‌دهد. در این بازی اسلحه‌ها در دست راست بازی‌کن هستند و بازی‌کن همیشه در دست چپ خود یک چاقو دارد. همچنین ارتباطات با محیط و رابط کاربری این بازی نیز برای واقعیت مجازی دوباره طراحی شده‌اند. با وجود این که دوربین سوم شخص رزیدنت اویل ۴ را قلبا دوست داریم اما پایه و اساس رزیدنت اویل ۴ به قدری مستحکم است که تجربه‌ی واقعیت مجازی آن هم بسیار عالی می‌شود. البته رزیدنت اویل ۴ نه تنها اثری باکیفیت و در هر صورت عالی است، بلکه برخی از ویژگی‌های آن حسابی به درد پلتفرم واقعیت مجازی می‌خورند.

تیراندازی بازی رزیدنت اویل ۴ به گونه‌ای است که حین هدف گرفتن نمی‌توان حرکت کرد. تمام مبارزات بازی رزیدنت اویل ۴ حول محور این محدودیت خاص طراحی شده‌اند و باید بگوییم که مبارزات این بازی در کنار محدودیت خاص خود بی‌نظیر و حسابی سرگرم‌کننده هستند. همچنین بعد از هدف‌گیری چرخش ممکن نیست و هدف‌گیری صرفا از یک زاویه‌ی دید خاص صورت می‌پذیرد. این نوع از تیراندازی را می‌توان به راحتی و بدون تغییر به پلتفر واقعیت مجازی منتقل کرد. در بازی‌های واقعیت مجازی معمولا هدف‌گیری و تیراندازی بدون حرکت انجام می‌شود و برای جلوگیری از سرگیجه باید از چرخش‌های ناگهانی اجتناب شود. از آن‌جا که تمام این بازی با توجه به سبک تیراندازی ساخته شده، رزیدنت اویل ۴ با پانزده سال قدمت می‌تواند یکی از بهترین بازی‌های واقعی مجازی ممکن باشد.

اطلاعات زیادی از نسخه‌ی واقعیت مجازی بازی رزیدنت اویل ۴ نداریم و سازندگان این بازی اعلام کرده‌اند که به زودی اطلاعات بیش‌تری از این بازی منتشر می‌کنند. این بازی قرار است به پلتفرم واقعیت مجازی آکیولس کوئست بیاید. هدست کوئست با دیگر هدست‌های واقعیت مجازی تفاوت دارد و برای استفاده از آن به دستگاه جداگانه‌ای نیاز نیست. مجموعه‌ی بازی‌های این هدست اصولا از دیگر بازی‌های واقعیت مجازی جدا است و می‌توانیم این هدست را پلتفرمی جدا از دیگر هدست‌ها بنامیم. به دلایل پایه‌ای سخت‌افزاری، بازی‌های این هدست روی کامپیوترهای شخصی اجرا نمی‌شوند و برای اجرای نسخه‌ی واقعیت مجازی بازی رزیدنت اویل ۴ روی کامپیوتر، شرکت کپکام باید نسخه‌ی کامپیوتری را به شکل جداگانه عرضه کند.

در ادامه تریلر نسخه‌ی واقعیت مجازی را برای شما قرار داده‌ایم که می‌توانید آن را تماشا کنید.

