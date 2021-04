همانطور که سونی قول‌اش را داده بود، نسخه‌ی کامل بازی «هورایزن زیرو داون» (Horizon Zero Dawn) از ساعاتی پیش به صورت رایگان در دسترس همه قرار گرفت. برای دریافت بازی، نه نیازی به اشتراک پلی‌استیشن و نه حتی نیازی به کنسول دارید. تنها کافی است یک اکانت پلی‌استیشن داشته باشید و بازی را دریافت کنید تا برای همیشه در اکانت‌تان باقی بماند.

هورایزن زیرو داون در قالب برنامه‌ی سونی برای ماندن در خانه به صورت رایگان عرضه می‌شود. سال گذشته و با آغاز قرنطینه‌ها شاهد عرضه‌ی دو بازی «مجموعه‌ی آنچارتد» (Uncharted: The Nathan Drake Collection) و «سفر» (Journey) به صورت رایگان برای همه بودیم. با ادامه پیدا کردن قرنطینه‌ها، امسال هم این اتفاق از سوی سونی با تعدادی بازی دیگر تکرار شد.

ماه گذشته ضمن دریافت ۹ بازی مستقل و عالی رایگان، هم‌چنین «رچت و کلنک» (Ratchet & Clank) را به صورت کاملا رایگان دریافت کردیم. هورایزن زیرو داون از امروز جایگزین این بازی‌ها می‌شود و به مدت حدودا یک ماه زمان داریم تا آن را به اکانت پلی‌استیشن خود اضافه کنیم.

همانطور که گفتیم، سونی نسخه‌ی کامل بازی هورایزن را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار داده است؛ یعنی به جای نسخه‌ی معمولی بازی با Horizon Zero Dawn – Complete Edition طرف شده‌ایم که ضمن ارایه‌ی بازی اصلی، بسته‌ی الحاقی و بزرگ آن را هم در خود جای داده است. بسته‌ی الحاقی هورایزن که با نام The Frozen Wilds حدود یک سال بعد از بازی اصلی عرضه شد، بخش بزرگی به نقشه‌ی کلی اضافه می‌کند که شامل تعداد زیادی مرحله‌ی اصلی و فرعی مختلف است.

هورایزن زیرو داون، ساخته‌ی استودیوی بازی‌سازی گوریلا گیمز، یکی از بزرگترین غافلگیری‌های پلی‌استیشن در نسل قبلی بازی‌های ویدیویی بود. از استودیویی که پیش از این چیزی به غیر از کیل‌زون، یک اکشن اول شخص نظامی، نساخته بود، انتظار نقش‌آفرینی اکشن و بزرگی مثل هورایزن را نداشتیم. ایده‌ی اصلی هورایزن که مبارزه با دایناسورهای رباتیک بزرگ است، از همه نظر به بهترین شکل ممکن پیاده شده است. چه از نظر داستانی و چه از لحاظ گیم‌پلی، هورایزن پیچیدگی‌ها و لایه‌های مختلفی را به مخاطب خود ارایه می‌دهد.

بازی هم‌چنین یکی از بهترین کیفیت‌های بصری و گرافیکی را بین تمام ساخته‌های پلی‌استیشن ۴ دارد. هورایزن از نظر گرافیکی شگفت‌انگیز است و استحقاق یک آپدیت بزرگ برای کنسول جدید سونی را هم دارد. دقیقا همزمان با رایگان شدن رچت و کلنک در ماه گذشته، شاهد ارایه‌ی یک آپدیت برای این بازی روی پلی‌استیشن ۵ هم بودیم؛ آپدیتی که امکان اجرای بازی با سرعت ۶۰ فریم را روی این کنسول فراهم کرد. نمی‌دانیم آیا استودیوی بازی‌سازی گوریلا گیمز چنین ایده‌ای در ذهن دارد یا نه، اما امیدواریم چنین اتفاقی برای هورایزن هم روی دهد.

برای دریافت هورایزن زیرو داون، از تاریخ امروز تا ۲۴ اردیبهشت زمان خواهید داشت. تنها کافی است تا به فروشگاه پلی‌استیشن، چه از طریق وب سایت یا چه از طریق کنسول سر بزنید و بازی را دریافت کنید. بد نیست اضافه کنیم که هنوز دو سه روز دیگر هم برای دریافت بازی‌های مستقل دیگر که به صورت رایگان ارایه شده بودند، زمان باقی است.

لینک دریافت هورایزن برای اکانت‌های امریکا

لینک دریافت هورایزن برای اکانت‌های اروپا

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

