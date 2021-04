شرکت الکترونیک آرتز (EA) اعلام کرده که قصد دارد تا نسخه‌ای موبایلی از بازی بتل رویال محبوب خود، یعنی ایپکس لجندز عرضه کند. تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی موبایلی ایپکس لجندز هنوز مشخص نشده اما می‌دانیم که این بازی با وجود تغییر یافتن برای تجربه‌ی موبایلی مناسب، کاملا به تجربه‌ی اصلی وفادار است و قرار است برای اندروید و آی‌او‌اس عرضه شود.

بازی ایپکس لجندز یکی از سه اثر بزرگ بتل رویال فعلی است. محبوب شدن در میان بازار شلوغ و پیچیده‌ی بازی‌های بتل رویال اصلا کار ساده‌ای نیست. این موضوع در مورد بازی ایپکس لجندز نه با اسکین‌های رنگارنگ و تبلیغات گسترده‌ی عامه‌پسند، بلکه با گیم‌پلی کم‌نظیر و عالی رخ داده. بازی ایپکس لجندز توسط یکی از بهترین تیم‌های متخصص در ساخت بازی‌های اول شخص ساخته شده و یکی از بهترین نمونه‌های این سبک در کل تاریخ به شمار می‌رود. دو سالی از عرضه‌ی اولیه‌ی این بازی می‌گذرد و حالا شرکت الکترونیک آرتز به این فکر افتاده که با عرضه کردن بازی ایپکس لجندز روی گوشی‌های موبایل، دامنه‌ی وسیع‌تری از مخاطبان را مورد هدف قرار دهد.

به گفته‌ی شرکت الکترونیک کنترل آرتز، نسخه‌ی موبایلی به طور کامل با توجه به صفحه‌ی لمسی این دستگاه‌ها طراحی شده. در ساخت خود بازی هم برای اجرای مناسب روی این دستگاه‌های ضعیف‌تر از کنسول و کامپیوتر، ملاحظه‌هایی صورت گرفته. البته با وجود این تغییرات، اصل بازی موبایلی کاملا از روی بازی اصلی ساخته شده و حس و حال بازی اصلی را منتقل خواهد کرد. شرکت الکترونیک آرتز قصد دارد تا «پیشرفته‌ترین مبارزات بتل رویال موجود روی پلتفرم موبایل» را ارایه دهد.

با وجود شباهت‌ها، نسخه‌ی موبایلی بازی ایپکس لجندز به طور کامل از نسخه‌ی اصلی این بازی جدا است؛ یعنی برخلاف چیزی که برای مثال در نسخه‌ی موبایل بازی فورتنایت وجود دارد، بازی‌کنان موبایلی بازی ایپکس لجندز نمی‌توانند با بازی‌کنان دیگر پلتفرم‌ها بازی کنند. همچنین تمام آیتم‌های تزیینی این بازی از نسخه‌ی اصلی جدا خواهند بود و بتل پس جداگانه‌ی نیز برای این نسخه در نظر گرفته شده.

نسخه‌ی موبایلی بازی ایپکس لجندز در بهار فعلی به شکل آزمایشی در برخی از مناطق دنیا عرضه خواهد شد. فعلا قرار است تنها چند هزار بازی کن از کشور‌های هند و فیلیپین نسخه‌ی اندرویدی این بازی را تست کنند. به مرور زمان دامنه‌ی فعالیت نسخه‌ی موبایلی بازی ایپکس لجندز وسیع‌تر خواهد شد و تا پیش از عرضه‌ی نهایی، علاوه بر مناطق جدید، این بازی به پلتفرم آی‌او‌اس خواهد آمد.

سازندگان این بازی اعلام کرده‌اند که برخلاف چیزی شبیه به عرضه‌ی نسخه‌ی موبایلی بازی پابجی، پس از عرضه‌ی نسخه‌ی موبایلی بازی ایپکس لجندز به هیچ وجه از توجه این تیم به نسخه‌ی کامپیوتر و کنسولی کاسته نمی‌شود. در تکمیل این ادعا بزرگ‌ترین آپدیت کل تاریخ بازی ایپکس لجندز در راه است و به زودی برای نسخه‌ی اصلی عرضه خواهد شد.

نسخه‌ی موبایلی بازی ایپکس لجندز همانند نسخه‌ی اصلی رایگان و هدف آن پلتفرم‌های اندروید و آی‌او‌اس است. چیزی در مورد عرضه‌ی نهایی این بازی اعلام نشده و فعلا فقط می‌دانیم که این بازی در ماه‌های آینده به مرور زمان در مناطق مختلف به شکل آزمایشی عرضه خواهد شد.

منبع: وبلاگ رسمی ایپکس لجندز

