همین دو سه هفته‌ی پیش بود که سونی از برنامه‌های خود برای تعطیلی کامل پلی‌استیشن استور روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ویتا و پی‌اس‌پی خبر داد. قرار بود این فروشگاه‌ها به طور کلی بسته و امکان خرید چند هزار بازی قدیمی روی این پلتفرم‌ها غیر ممکن شود. طرفداران زیادی نسبت به این موضوع ابراز نارضایتی کرده‌اند و سونی هم از اجرای این تصمیم سر باز زده است.

بسته شدن پلی‌استیشن استور روی PS3 و PSP چه عواقبی خواهد داشت؟

نارضایتی نسبت به تعطیلی پلی‌استیشن استور روی پلتفرم‌های قدیمی به قدری زیاد بود که حتی ما هم مقاله‌ای در اعتراض به این حرکت نوشتیم. طرفداران مشخصا به حذف بیش از دو هزار بازی‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا اشاره کرده بودند؛ بازی‌هایی که در صورت تعطیلی فروشگاه‌های دیجیتال این دو پلتفرم، دیگر امکان خریدشان وجود نداشت. روی پلی‌استیشن کنسول پلی‌استیشن ۳ حتی می‌توان صدها بازی پلی‌استیشن ۱ و پلی‌استیشن ۲ را هم به صورت دیجیتال خریداری کرد؛ طوری که حفظ و نگه‌داری از این فروشگاه‌ها در راستای باقی ماندن این بازی‌ها اهمیت زیادی دارند.

«جیم رایان»، مدیر پلی‌استیشن، دیروز در وبلاگ پلی‌استیشن ضمن اعلام خبر بازگشت از تصمیم تعطیلی فروشگاه‌های قدیمی پلی‌استیشن، طی پیغامی نوشت که آن‌ها در تصمیم خود اشتباه کرده بودند. رایان در پیغام خود نوشته است:

«اخیرا به بازی‌کننده‌ها خبر دادیم که پلی‌استیشن استور روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا در تابستان امسال تعطیل خواهند شد. با این حال، با بررسی بیشتر، متوجه شدیم که تصمیم اشتباهی در این باره گرفته بودیم. امروز با خوشحالی اعلام می‌کنم که پلی‌استیشن استور روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا به کار خود ادامه خواهد داد. فروشگاه پی‌اس‌پی همانطور که پیش از این برنامه‌ریزی شده بود در روز ۲ جولای ۲۰۲۱ به کار خود پایان خواهد داد.

زمانی که در ابتدا تصمیم به توقف فروش بازی روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا را گرفتیم، برای آن چند دلیل داشتیم؛ عواملی مثل چالش‌های پشتیبانی از خرید و فروش روی دستگاه‌های قدیمی و از طرف دیگر تمرکز بیشتر و هزینه کردن منابع در اختیارمان روی دستگاه‌های جدیدی که بیشتر طرفداران ما روی آن‌ها مشغول بازی کردن هستند، از اصلی‌ترین دلایل برای این تصمیم بودند.

متوجه شده‌ایم که جمعیت زیادی از شما علاقه و اشتیاق زیادی به باقی ماندن قابلیت خرید بازی‌های کلاسیک روی پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ویتا در آینده دارند و خوشحالم که توانستیم راه حلی برای ادامه‌ی ارایه‌ی این سرویس‌ها پیدا کنیم.

از اینکه می‌توانیم این بخش از تاریخ پلی‌استیشن را برای طرفداران زنده نگه داریم، خوشحال هستیم و از طرف دیگر به ساخت دنیاهای جدید و باکیفیت روی پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و هم‌چنین نسل بعدی واقعیت مجازی ادامه دهیم.»

اینکه این تصمیم سونی دقیقا تا چه زمانی پابرجا خواهد ماند، با در نظر گرفتن این موضوع که سونی با چالش‌ها و هزینه‌های مختلفی برای حفظ زیرساخت‌های پلی‌استیشن استور روی کنسول‌های قدیمی خود روبرو خواهد شد، چندان مشخص نیست. اما حفظ این فروشگاه‌های دیجیتال، مشخصا برای آن همه با پلی‌استیشن ۳ شگفت‌انگیز که روی آن کنسول مانده و امکان تجربه‌شان در پلتفرم دیگری وجود ندارد، از همه نظر مهم و لازم است؛ حداقل تا زمانی که سونی راه حلی برای حفظ این بازی‌ها روی پلتفرم‌های جدید پیدا کند.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

منبع متن: digikala