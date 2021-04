شرکت کپکام در صفحه‌ی رسمی بازی رزیدنت اویل ۸ شرایط اجرای این بازی را روی کنسول‌های مختلف اعلام کرد. طبق چیزی که اعلام شده و شناختی که از بهینه بودن بازی‌های شرکت کپکام داریم می‌توانیم بگوییم که بازی رزیدنت اویل ۸ روی تمام کنسول‌ها به شکلی قابل‌قبول اجرا می‌شود و تمام بازی‌کنان به نسبت سخت‌افزار خود از این بازی راضی خواهند شد.

بازی رزیدنت اویل ۸ جدیدترین قسمت سری رزیدنت اویل است. شرکت کپکام بعد از بازسازی کردن نسخه‌های قدیمی این سری دوباره سراغ ساخت بازی‌های جدید رفته و به ایستگاه جدیدی در مسیر آغاز شده با رزیدنت اویل ۷ رسیده. بازی رزیدنت اویل ۸ چه از نظر داستان و چه از نظر گیم‌پلی دنباله‌ی مستقیم رزیدنت اویل ۸ است. این بازی داستان شخصیت اصلی بازی قبلی، اتان وینترز را ادامه می‌دهد و همانند بازی قبلی علاوه بر این که با دوربین اول‌شخص دنبال می‌شود، به ترساندن بازی‌کن توجه دارد.

شرکت کپکام رویدادی به مناسبت بیست و پنج سالگی سری رزیدنت اویل برگزار و در آن اطلاعات مختلفی را در رابطه با این سری اعلام کرده. در کنار این اطلاعات، بخش جدیدی به صفحه‌ی اختصاصی بازی رزیدنت اویل ۸ در وب‌سایت این سری اضافه شده. این بخش شرایط اجرای بازی رزیدنت اویل ۸ از نظر فنی روی پلتفرم‌های مختلف را نشان می‌دهد. در این صفحه علاوه بر شرایط اجرای کنسولی، وضوح تصویر و نرخ فریم بازی روی پلتفرم گوگل استیدیا اعلام شده.

رزیدنت اویل ۴ باز هم عرضه می‌شود؛ این بار برای واقعیت مجازی

بازی‌های اخیر شرکت کپکام که با موتور بازی‌سازی جدید این شرکت به نام RE Engine ساخته شده‌اند حسابی چشم‌نواز هستند و از سمت دیگر به نحو احسن بهینه‌سازی شده‌اند. رزیدنت اویل ۸ نیز از این قاعدا مستثنی نیست. گرافیک این بازی از آثار قبلی ساخته شده توسط این موتور یک سر و گردن بالاتر است و همچنین در آن از تکنیک‌های پیشرفته‌ی رهگیری پرتو استفاده شده. جدا از کنسول‌ها، از آن‌جایی که بازی‌های ساخته شده با موتور جدید شرکت کپکام حسابی بهینه هستند، می‌توان آن‌ها را روی کامپیوتر‌های متوسط نیز به خوبی اجرا کرد. در جدول زیر که توسط شرکت کپکام منتشر شده وضوح تصویر و نرخ فریم بازی رزیدنت اویل ۸ روی پلتفرم‌های مختلف را داریم.

پلتفرم وضوح تصویر نرخ فریم HDR رهگیری پرتو پلی‌استیشن ۵ ۴K ۶۰ بله خیر ۴۵ بله ایکس‌باکس سری ایکس ۴‌‌‌K ۶۰ بله خیر ۴۵ بله ایکس‌باکس سری اس ۱۴۴۰P ۴۵ بله خیر ۳۰ بله پلی‌استیشن ۴ پرو ۱۰۸۰P ۶۰ خبر خیر ۴K ۳۰ بله پلی‌استیشن ۴ ۹۰۰P ۴۵ خیر خیر ایکس‌باکس وان ایکس ۱۰۸۰‌P ۶۰ خیر خیر ۴K ۳۰ بله ایکس‌باکس وان ۹۰۰P ۳۰ خیر خیر گوگل استیدیا Upscaled 4K ۶۰ خیر نامشخص ۱۰۸۰P

بازی رزیدنت اویل ۸ روز ۷ می (۱۷ اردیبهشت) برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس و اس، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوترهای شخصی و گوگل استیدیا عرضه خواهد شد. قبل از عرضه‌ی نهایی، این بازی یک دموی جداگانه نیز دارد که قسمتی از بازی در آن حاضر است و به رایگان قابل‌دریافت است.

