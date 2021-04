طبق مصاحبه‌ی جدیدی که جیسون شرایر، یکی از ژورنالیست‌های معروف صنعت بازی‌های ویدیویی، انجام داده است، به نظر می‌رسد که در برهه‌ای از زمان ساخت بازی لست آو آس پارت ۲، تصمیم‌هایی برای یک بسته‌ی الحاقی (DLC) گرفته شده بوده که البته به سرانجام نرسیده است.

جیسون شرایر در مصاحبه‌ی جدیدی خود با کانال یوتیوبی MinnMax Show در مورد موضوعات جالبی سخن گفته و بیش از پیش درباره‌ی ابهامات مقاله‌ی اخیر خود شفاف‌سازی کرده است. با این حال، هنگامی که در این گفتگو او به ریمیک بازی لست آو آس اشاره کرد، سخن تازه‌ و غیرمنتظره‌ای هم درباره‌ی بسته‌ی الحاقی بازی لست آو آس پارت ۲ زد. شرایر در بخشی از این ویدیو اعلام کرد که زمانی ناتی داگ به توسعه‌ی یک بسته‌ی الحاقی برای بازی لست او آس پارت ۲ فکر می‌کرد اما او گمان نمی‌کند که این اتفاق اکنون قرار باشد رخ دهد و برنامه‌ی آن‌ها عوض شده است.

ساخت بازسازی لست آو آس ۱ در سونی شروع شده است

البته، او در ادامه عرضه‌ی آن را به‌صورت کامل رد نکرد و عقیده دارد که صحبت‌ها در مورد این بسته‌ی الحاقی در مراحل اولیه به سر می‌برده و بحث‌ها درباره‌ی آن به‌‌اندازه‌ای نبوده که بخواهد کنسل شود بلکه به نظر می‌رسد برنامه‌ی آن‌ها تغییر کرده یا به زمان دیگری موکول شده باشد. به همین خاطر، ممکن است بعدها شاهد چنین چیزی باشیم ولی حداقل به‌زودی چیزی از آن نمی‌بینیم و اکنون آن‌ها مشغول ساختش نیستند.

با این حال، نکته‌ی جالب و قابل‌توجه این است که نیل دراکمن، کارگردان بازی لست آو آس پارت ۲، چند روز پس از عرضه‌ی این اثر در گفتگویی ساخت بسته‌ی الحاقی داستانی برای این بازی را رد کرد و گفت برنامه‌ای برای آن ندارند. این در حالی است که در همان مصاحبه که با کانال یوتیوبی Kinda Funny Games انجام شده بود، دراکمن عرضه‌ی احتمالی بخش چندنفره‌ی این بازی را رد نکرد. از آنجایی که گفته‌ی کارگردان بازی و شرایر تناقض‌هایی دارد، اگر بخواهیم گفته‌ی شرایر را صحیح در نظر بگیریم، دو احتمال به وجود می‌آید. احتمال اول این است که ایده‌های اولیه این بسته‌ی الحاقی داستانی در بخش‌هایی از توسعه‌ بازی به ذهن توسعه‌دهندگان بازی خطور کرده اما هرگز به جایی راه نبرده و توسعه‌دهندگان آن ایده‌ها رها کرده‌اند.

حالت دوم این است که ممکن است همان‌طور که شرایر می‌گوید، ایده‌ی چنین چیزی وجود داشته اما به خاطر اولویت‌ها و ایده‌های مهم دیگر به بعد موکول شده یا حتی برای ساخت یا عدم ساخت آن تصمیم‌گیری دقیق صورت نگرفته و به همین خاطر نیل دراکمن نخواسته آن را با بازیکنان در میان بگذارد. هرچند، این‌ها در صورت صحت گفته‌ی شرایر است و واقعیت اصلی پشت درهای استودیو ناتی داگ خفته است و از آن آگاه نیستیم.

در این مصاحبه، جیسون شرایر در مورد بخشی از حواشی مقاله‌ی خود هم صحبت کرده است. او درباره‌ی ساخت بازسازی بازی لست آو آس ۱ می‌گوید که چنین کاری برای ناتی داگ منطقی بوده است و در آن زمان پروژه‌ی بزرگ و جدیدی در ناتی داگ در حال ساخت نبوده است و برای اینکه بخشی از توسعه‌دهندگان استودیو بیکار نمانند و همچنین پروژه زیر نظر استودیو خالقش دنبال شود، هدایت این پروژه به ناتی داگ واگذار شده است.

این در حالی است که در کنار ساخت این بازسازی، ساخت بخش چندنفره‌ی لست آو آس ۲ و همچنین مرحله‌ی پیش‌تولید پروژه‌های دیگر این شرکت هم به‌صورت موازی دنبال می‌شود. علاوه بر آن، شرایر اشاره می‌کند که ساخت این ریمیک می‌تواند پروژه‌ی سبک‌تری برای اعضای ناتی‌ داگ باشد تا آن‌ها را بیش از پیش با سخت‌افزار پلی‌استیشن ۵ و ترفندهای آن آشنا کند و همچنین مهم‌تر از آن می‌تواند باعث شود که کارمندان ناتی داگ بعد از دوره‌ی سخت و طولانی ساخت بازی لست آو آس پارت ۲ که با دوره‌های کرانچ همراه بوده است، برای مدتی فشار کمتری را تحمل کنند.

منبع: The Gamer

