همچنان ترکش‌های مقاله‌ی بلومبرگ که در بخشی از آن به ساخته نشدن بازی «دیز گان ۲» اشاره شده بود، دیده می‌شود. به‌تازگی کارگردان بازی مصاحبه‌ای طولانی درباره‌ی این موضوع داشته است که البته در آن صحبت‌های مختلف و جنجال‌برانگیزی هم زده است.

«دیوید جفی»، خالق مجموعه بازی «خدای جنگ»، هفته‌ی پیش با «جف راس» یکی از کارگردانان بازی «دیز گان» مصاحبه‌ای انجام داد که در آن اطلاعات جالبی از آن به دست آمد. مدتی پس از آن مصاحبه‌، دیوید جفی به سراغ دیگر کارگردان بازی یعنی «جان گاروین» رفته که هدایت اصلی بازی دیز گان ۱ را بر عهده داشته است.

سونی به ساخت دیز گان ۲ علاقه‌ای ندارد

در این گفتگوی ۴ ساعته در مورد موضوعات مختلفی صحبت شده است اما یکی از عقیده‌های جان گاروین بیشتر جنجالی شده و واکنش‌‌های گوناگون و زیادی را در پی داشته است. در بخشی از این مصاحبه، دیوید جفی از او می‌پرسد که پس از اینکه بازی دیز گان ۱ به بازی‌های پلی‌استیشن پلاس کالکشن (برای پلی‌استیشن ۵) و پس از آن در این ماه برای سرویس پلی‌استیشن پلاس اضافه شد، آیا از افزایش بازخورد و علاقه بازیکنان به بازی و جذب مخاطبان بیشتر شنیده است؟

جان گاروین در پاسخ به او می‌گوید: «من نظری دارم که ممکن است برای مخاطبان شما جذاب باشد و البته احتمال دارد برخی از آن‌‌ها را عصبانی کند. اگر یک بازی را دوست دارید، آن را با قیمت لعنتی کاملش خریداری کنید. این در حالی است که بسیاری از بازیکنان را می‌بینم که برای مثال می‌گویند که منتظر می‌مانم بازی تخفیف بخورد یا وارد سرویس پلی‌استیشن پلاس یا هر چیز دیگری شود.»

دیوید جفی به این گفته واکنش نشان داد و گفت: «اما چگونه قبل از اینکه بازی را تجربه کنند، بدانند که از بازی خوششان می‌آید یا عاشق آن هستند؟»

دوباره گاروین در پاسخ می‌گوید: «نه، شما می‌توانید بازی را با قیمت کامل در زمان عرضه نخرید اما اگر آن بازی مجوز ساخت دنباله‌اش توسط ناشر صادر نشد یا بعد از عرضه پشتیبانی زیادی دریافت نکرد، درباره‌ی آن هم شکایت نکنید. قضیه این‌گونه است، اثری مثل گاد آو وار در زمان عرضه‌ی خود میلیون‌ها فروش می‌کند، و می‌دانید چه، دیز گان چنین فروشی را در زمان عرضه تجربه نکرد. من این را از جانب خودم و به‌صورت شخصی و یک توسعه‌دهنده‌ی بازی می‌گویم. من اکنون برای سونی کار نمی‌کنم و حتی میزان دقیق فروش دیز گان را نمی‌دانم.»

او در ادامه‌ی صحبت‌های خود اضافه می‌کند: «من می‌توانم بگویم که وقتی بازی Syphon Filter: Dark Mirror را برای کنسول پلی‌استیشن پرتابل منتشر کردیم، به خاطر دانلود غیر قانونی لطمه‌ی زیادی خوردیم و آن زمان سونی واقعاً نمی‌دانست که دانلود غیر قانونی چه تأثیری روی فروش بازی گذاشته است. ما باید به آن‌ها لینک‌های تورنت را نشان می‌دادیم. در یک سایت تورنت حدود ۲۰۰ هزار نسخه از Syphon Filter: Dark Mirror به‌صورت غیرقانونی دانلود شده بود. البته، اگر اعداد را دقیق به خاطر داشته باشم، ممکن است این عدد اشتباه باشد ولی کلیت موضوع همین بود. آن زمان، به خاطر این دانلودهای غیرقانونی بسیار عصبانی بودم. در نتیجه، فکر می‌کنم میزان جذب شدن و اشتیاق بازیکنان به بازی به اندازه‌ی خرید آن با قیمت کامل اهمیت ندارد؟ زیرا اگر این کار را انجام دهید، به‌صورت مستقیم از توسعه‌دهندگان اثر حمایت کرده‌اید.»

صحبت جان گاروین کمی بحث‌برانگیز است. از طرفی همان‌طور که دیوید جفی اشاره کرده، نمی‌تواند قبل از تجربه‌ی بازی واقعاً عاشق آن شد و همچنین این واقعیت وجود دارد که بسیاری از افراد نمی‌توانند همه‌ی بازی‌ها را با قیمت کامل ۶۰ یا ۷۰ دلاری خریداری کنند. از طرف دیگر، این موضوع سختی و واقعیت دشوار تهیه‌ بازی‌های ویدیویی را نشان می‌دهد. از این قضیه حرف او عجیب نیست چراکه معمولاً یک بازی ویدیویی بزرگ پرهزینه که ساخت آن هم وقت زیادی را به خود اختصاص داده، باید بتواند که هزینه‌های خود را دربیاورد.

جان گاروین همچنین تائید کرده که رفتن او به دیز گان ربطی نداشته است و بیشتر به موارد شخصی بازمی‌گردد. او از شرایط سخت کاری برای هدایت یک پروژه بزرگ در یک تیم بزرگ‌تر می‌گوید و البته بیان می‌کند که به کارش علاقه‌مند است. با این وجود، او ظاهراً اکنون که کمی در استراحت به سر می‌برد توانسته به کارهای دیگر از جمله نوشتن کتاب مشغول شود. گاروین در صحبت‌های خود اعتراف می‌کند که گاهی کنترل و رابطه او با تیم به مشکل برمی‌خورد و همین قضیه نارضایتی‌هایی را برای سونی ایجاد کرده بود. طبق گفته‌ی او، هنگامی که استودیو کوچک‌تر بوده و روی Syphon Filter کار می‌کردند، بسیار کار برای او راحت‌تر بوده است.

منبع: VGC

