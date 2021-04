استودیو خلاق و مستقل Thatgamecompany را بیش از همه به خاطر بازی Journey می‌شناسیم اما این استودیو دو سال پیش بازی جدید خود را برای سیستم‌عامل آ‌ی‌او‌اس و به دنبال آن در سال گذشته روی سیستم‌عامل اندروید عرضه کرد. اثری که به نظر می‌رسد اکنون راه خود را به پلتفرم‌های دیگر باز کرده است.

برخلاف سه بازی اول این استودیو یعنی بازی‌های Flow، Flower و Journey که توسط ناشرهای بزرگی مثل سونی و آناپzdرنا اینترکتیو (نسخه‌ی کامپیوتر و آی‌او‌اس) منتشر شده بودند، چهارمین ساخته‌ی این استودیو خوش‌نام یعنی بازی Sky: Children of the Light توسط خود این استودیو و در ابتدا فقط برای گوشی‌های همراه عرضه شد. در ژوئیه ۲۰۱۹ این اثر برای آی‌اواس منتشر شد و حدود یک سال بعد نسخه‌ی اندرویدی آن در آوریل ۲۰۲۰ به انتشار رسید.

حدود دو سال پس از عرضه‌ی این بازی روی آی‌اواس، Sky: Children of the Light قرار است در ماه ژوئن برای کنسول نینتندو سوییچ هم منتشر شود. شروع کردن این بازی ماجرایی اجتماعی روی کنسول نینتندو سوییچ به‌صورت رایگان خواهد بود. البته، جزییات دقیقی درباره‌ی این موضوع اعلام نشده و نمی‌دانیم منظور عبارت «رایگان برای شروع» (free-to-start) دقیقاً چه خواهد بود و دارای چه شرایطی است. همچنین از ویژگی بازی بین پلتفرمی (کراس‌ پلی) برای بازی کردن بازی میان موبایل و کنسول سوییچ پشتیبانی خواهد کرد. این ویژگی باعث می‌شود که شما بتوانید از همان ابتدا با بازیکنان دیگری تعامل برقرار کنید. استودیو سازنده‌ی بازی اعلام کرده که جزییات بیشتری را در آینده در اختیار مخاطبان قرار خواهد داد.

بازی Sky: Children of the Light دارای چند قلمرو رویایی است که بازیکنان در آن به کاوش می‌پردازند و همچون Journey، بازیکنان می‌توانند با همدیگر به‌صورت آنلاین تعامل و ارتباط برقرار کنند. این بازی روی مهربانی، دوستی و نوع‌دوستی درون بازی و جامعه‌ی بازیکنانش تمرکز عمیقی کرده است. بنیاد و اساس این اثر بر پایه‌ی گسترش بذر امید در سرزمین پادشاهی متروکی است و بازیکنان باید در آن ستارگان سقوط کرده را به صور فلکی خود بازگردانند.

بازی Sky: Children of the Light همچون دیگر آثار استودیو Thatgamecompany با تحسین‌های فراوان و دریافت جوایز مهم بیگانه نیست. در سال ۲۰۱۹، این بازی توانست لقب بهترین بازی سال گوشی آیفون و همچنین بهترین بازی موبایلی مراسم SXSW را دریافت کند. همچنین ساخته‌ی جدید این استودیو خلاق توانست جایزه‌ی بهترین بازی انتخاب‌شده توسط مخاطبان مراسم جوایز GDC را هم دریافت کند.

نکته‌ی جالب اینجاست که در گذشته این استودیو اعلام کرده بود که برنامه‌هایی دارد که Sky: Children of the Light را برای کامپیوترهای شخصی، مک و کنسول‌ها عرضه کند. با این اوصاف، این احتمال وجود دارد که در آینده این اثر راه خود را به کنسول‌های سونی و البته کامپیوترهای شخصی پیدا کند.

