فروش تکن ۷ از مرز ۷ میلیون نسخه عبور کرد

شش سال از عرضه‌ی بازی «تکن ۷» سپری شده است و اکنون شرکت باندای نامکو (Bandai Namco) از جدیدترین آمار فروش این بازی مبارزه‌ای محبوب پرده‌برداری کرده است. طبق این اطلاعات جدید، بازی تکن ۷ توانسته تاکنون در سراسر جهان بیش از ۷ میلیون نسخه فروش داشته باشد.

این خبر را کاتسوهیرو هارادا (Katsuhiro Harada)، کارگردان بازی، در صفحه‌ی رسمی توییتر خود اعلام کرده است. بازی تکن ۷ ابتدا در ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی برای دستگاه‌های آرکید و پس از آن حدود دو سال بعد در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه شد.

هفتمین قسمت این مجموعه بازی مبارزه‌ای پرطرفدار در سال ۲۰۱۸ میلادی به رکورد ۳ میلیون نسخه فروش دست پیدا کرد و فروش کلی مجموعه را در آن زمان به بیش از ۴۷ میلیون نسخه رساند. قبل از این آمار جدید هم در ماه سپتامبر گذشته به‌صورت رسمی اعلام شده بود که فروش بازی تکن ۷ به ۶ میلیون نسخه رسیده است. با این اوصاف، طبق آمار جدید می‌توان گفت از ماه سپتامبر تا به امروز بازی ۱ میلیون نسخه‌ی دیگر هم فروش کرده است که این قضیه فروش کلی مجموعه بازی‌های تکن را به چیزی بیش از ۵۱ میلیون نسخه می‌رساند.

این آمار نشان می‌دهد که بازی تکن ۷ از زمان عرضه‌اش در ۶ سال پیش تا به اکنون توانسته فروشی پایدار و قدرتمند را تجربه کند و به احتمال زیاد با ادامه‌ی این مسیر، موفق شود که به فروش بازی تکن ۳ برسد که با ۸ میلیون نسخه فروش، موفق‌ترین بازی مجموعه از این منظر است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پایداری فروش بازی، پشتیبانی از آن و عرضه‌ی محتوای اضافی در طول زمان است که این قضیه برای بازی‌های مبارزه‌ای امری ضروری است.

در حال حاضر، این بازی در فصل چهارم خود به سر می‌برد. هر کدام از این فصل‌ها از زمان عرضه تاکنون محتوای بیشتر یا شخصیت‌های جدیدی را برای طرفداران فراهم کرده‌اند. شرکت باندای نامکو هنوز از فصل بعدی تکن ۷ سخنی به زبان نیاورده است اما با توجه به این اوضاع، بعید نیست که شاهد فصل پنجم این اثر و همچنین محتوا و شخصیت‌های جدید آن باشیم. اگر چنین چیزی به واقعیت تبدیل شود، شما دوست دارید که کدام‌یک از شخصیت‌های قدیمی تکن به فصل بعدی اضافه شوند یا فکر می‌کنید که شخصیت‌های کاملاً جدیدی اضافه خواهند شد؟

منبع متن: digikala