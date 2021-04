کارگردان بازی اونجرز و آنچارتد: میراث گمشده به ناتی داگ بازگشت

کارگردان و نویسنده‌ی بازی Marvel’s Avengers که چند سال پیش برای ساخت این بازی به استودیو «کریستال داینامیکس» پیوسته بود، از این استودیو جدا شده و دوباره به استودیو سابق خود یعنی «ناتی داگ» بازگشته است.

«شان اسکیگ» (Shaun Escayg)، این خبر را به‌تازگی در صفحه‌ی رسمی توییتر خود اعلام کرده است. شان اسکیگ ابتدا برای مدت زیادی به‌عنوان انیماتور سینمایی در ناتی‌ داگ فعالیت می‌کرد و در ساخت بازی‌هایی همچون آخرین ما و آنچارتد ۴ نقش مهمی را بر عهده داشت. با این حال، پس از ساخت آنچارتد ۴، وظیفه‌ی سنگین‌تر و مهم‌تری به او واگذار شد. پس از آن اثر، او به همراه کرت مارگناو (Kurt Margenau) وظیفه‌ی کارگردانی بازی «آنچارتد: لاست لگسی» (یا به فارسی آنچارتد: میراث گمشده) را در استودیو ناتی داگ بر عهده گرفت. پس از عرضه و موفقیت آنچارتد: میراث گمشده، او تصمیم گرفت که ناتی داگ را ترک گوید و به کریستال داینامیکس برود تا بازی انتقام‌جویان را کارگردانی کند. او اکنون دوباره تصمیم گرفته که به ناتی داگ بازگردد و ادامه‌ی مسیر کاری‌اش را در استودیو سابقش که در آن موفقیت‌هایی را هم کسب کرده بود، دنبال کند.

شان اسکیگ در پیام توییتری خود با ارسال عکسی ماگی که نماد ناتی داگ در آن دیده می‌شود، نوشته است که از بازگشتش به این استودیو بسیار خوشحال است. نکته‌ی جالب این است که صفحه‌ی رسمی ناتی داگ هم به‌سرعت به این پیام واکنش نشان داد و در توییتی اعلام کرد که ناتی داگ از بازگشت او به استودیو بسیار خوشحال و به کارهای که قرار است در آینده در این استودیو انجام دهد، امیدوار است. اسکیگ در مورد بازی انتقام‌جویان هم در واکنش به یکی از طرفداران این اطمینان را داد که این اثر اکنون در دستان شخص شایسته‌ای قرار دارد.

نکته‌ی جالب و مهم این است که شان اسکیگ در توضیحات حساب کاربری خود در توییتر، خود را به‌عنوان کارگردان در ناتی داگ معرفی کرده است. با توجه به نقش او در کارگردانی بازی انتقام‌جویان و همچنین سابقه‌‌اش در ناتی داگ و کارگردانی و نویسندگی بازی «آنچارتد: میراث گمشده»، چندان دور از انتظار نیست که نقش جدید او در ناتی داگ به این اندازه پر رنگ باشد و چه‌بسا در آینده هدایت و کارگردانی یکی دیگر از پروژه‌های آینده‌ی ناتی داگ را بر عهده بگیرد. در حال حاضر نمی‌توان نظر قطعی داد اما با توجه به گزارش‌های اخیر منتشر شده از بعضی از پروژه‌های در حال ساخت استودیو ناتی داگ می‌توانیم تقریباً باور داشته باشیم که آن‌ها هم‌اکنون روی ساخت ریمیک بازی آخرین ما و همچنین یک بازی چندنفره‌ی آنلاین که احتمالاً بخش آنلاین بازی «آخرین ما قسمت ۲» خواهد بود، کار می‌کنند. با این حال، طبق گزارش اخیر منتشر شده این را هم می‌دانیم که ظاهراً استودیو «سونی بند» با همکاری ناتی داگ در حال ساخت یک نسخه‌ی فرعی از بازی آنچارتد بوده است که به دلایلی اعضای استودیو بند خواهان ساخت آن اثر نبودند و به همین خاطر این پروژه برای مدتی متوقف یا کنار گذاشته شده است.

با توجه به اخبار این چند روز گذشته، شاید بتوانیم با کنار هم گذاشتن این شواهد، به فرضیه‌هایی دست پیدا کنیم. از آنجایی که شان اسکیگ سابقه‌ی کارگردانی یک نسخه‌ی فرعی از بازی آنچارتد را دارد، می‌توانیم این احتمال را قائل شویم که او ممکن است پروژه‌ی رهاشده‌ی استودیو بند را این بار در ناتی داگ احیا کند یا حتی ایده‌های اثری جدید درباره‌ی یک بازی فرعی یا حتی اصلی از مجموعه‌ بازی‌های آنچارتد طراحی کند. حتی با توجه به بازخوردهای بسیار خوب به آنچارتد: میراث گمشده و استقبال طرفداران از آن، ممکن است بعدها شاهد دنباله‌ای برای آن نسخه‌ی فرعی باشیم. شاید هم اصلاً قرار نیست اثری با محوریت آنچارتد تحت هدایت او ببینیم و او به همراه دیگر کارگردانان استودیو روی پروژه‌های بعدی ناتی داگ کار کنند. نکته‌ی قابل‌توجه این است که ایوان ولز، رئیس استودیو ناتی‌ داگ، در مصاحبه‌ی اخیر خود ذکر کرده که آن‌ها در حال حاضر به‌صورت هم‌زمان مشغول توسعه‌ی چند پروژه‌ی بزرگ نیستند؛ بلکه یک پروژه‌ی بزرگ را توسعه می‌دهند و در کنار آن چند پروژه‌ی دیگر در مرحله‌ی پیش‌تولید قرار دارد. شاید اثری که شان اسکیگ قرار است روی آن کار کند، یکی از این پروژه‌هایی باشد که اکنون در مرحله‌ی پیش‌تولید قرار دارند.

